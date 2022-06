Dietikon Körperverletzung ja, aber war es auch eine Vergewaltigung? Vor dem Bezirksgericht Dietikon stand ein 35-jähriger Inder, der seine Ehefrau geschlagen und vergewaltigt haben soll. Martin Rupf Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Bezirksgericht Dietikon verurteilte den 35-jährigen Mann zu zwölf Monate bedingter Haft. Von einem Landesverweis sah es hingegen ab. David Egger

Der Auftritt der Frau war kurz und vor allem sehr, sehr leise. Erst teilte ihr Anwalt zu Beginn der Verhandlung vom Mittwoch vor dem Dietiker Bezirksgericht mit, seine Mandantin habe kein Interesse mehr an der Aufrechterhaltung der Klagen wegen Vergewaltigung und mehrfacher Drohung. Sodann blieb Bezirksrichter Benedikt Hoffmann nur noch, die junge Frau als Zeugin zu befragen, hatte die Staats­anwaltschaft doch Anklage gegen ihren Ehemann unter anderem wegen Vergewaltigung erhoben.

Der Bezirksrichter wies die Frau darauf hin, dass sie nichts aussagen müsse, was ihren ­Ehemann belasten würde. Von diesem Recht machte sie denn auch Gebrauch und verweigerte jegliche Aussagen. Nach wenigen Minuten beendete Hoffmann das Prozedere. «Ich ­glaube, es macht keinen Sinn, das Ganze künstlich zu ver­längern. Ich entlasse sie somit wieder.»

«Es war normaler Sex»

Kaum hatte sie den Verhandlungssaal verlassen, betrat ihr Noch-Ehemann den Raum. ­Adrett gekleidet, nahm er Platz. Er wirkte angespannt, aber auch schüchtern. Was sich denn aus seiner Sicht Ende April vor einem Jahr zugetragen habe, wollte der Richter wissen. «Ich habe meine Frau nicht vergewaltigt, es war normaler Sex», beteuerte der Angeklagte, ein 35-jähriger indischer Staatsangehöriger, gleich zu Beginn. «Normal» heisst in diesem Fall, dass der – laut dem Angeklagten – einvernehmliche Geschlechtsverkehr im gleichen 90 Zentimeter breiten Bett stattgefunden habe, in dem zur gleichen Zeit auch die beiden damals ein- und fünfjährigen Kinder geschlafen haben.

Der Bezirksrichter warf daraufhin ein, dass die Ehefrau den Sachverhalt bei der Polizei etwas anders geschildert habe. Nämlich, dass sie zu müde sei für Sex. Bedeute «ich bin müde» nicht das Gleiche wie «ich mag jetzt nicht mit dir schlafen», wollte Hoffmann wissen. «Nein, das ist nicht aussergewöhnlich und bedeutet nicht, dass meine Frau keinen Sex mit mir wollte. Das hat sie in der Regel immer gesagt, bevor wir miteinander geschlafen haben», so der Beschuldigte.

«Nicht zufrieden, wie gewisse Dinge liefen»

Doch er soll seine 34-jährige Frau nicht nur vergewaltigt, sondern auch immer wieder bedroht haben. Gemäss Aussage seiner Frau, soll er ihr gar gedroht haben, sie so lange zu schlagen, bis sie tot sei, weil er mit den Küchen- und Haushaltsarbeiten nicht zufrieden war. Der Angeklagte bestritt nicht nur die Vergewaltigung, sondern auch die Drohungen. Beim dritten Anklagepunkt gab er hingegen zu, seine Frau bei einer Auseinandersetzung mit einem Stock verletzt zu haben. Weshalb er das getan habe, wollte Hoffmann wissen. «Wir hatten Stress und ich war nicht zufrieden, wie gewisse Dinge zu Hause liefen.» Er sei selber so gross geworden und habe auch gesehen, wie sein Vater seine Mutter geschlagen habe.

«So etwas speichert man im Kopf ab, auch wenn es falsch ist.»

Aber er bereue aufrichtig, was er getan habe und verspreche, dass dies nicht mehr vorkommen werde. Zu seiner Reue gesellte sich auch etwas Selbstmitleid, war er doch von Ende Juli 2021 bis März dieses Jahres in Untersuchungshaft gesessen. «Dadurch verlor ich meine Anstellung als Pfleger und hatte in der Folge psychische Probleme.»

Die Staatsanwältin fand wenig Gehör für seine Ausführungen. Für sie war klar: Die Aussagen des Beschuldigten überzeugen nicht. «Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass er das Unausweichliche – nämlich die Körperverletzung – schliesslich in der dritten Befragung doch noch gestanden hat.» Nebst 30 Monaten Haft, ein Jahr davon unbedingt, beantragte sie auch einen Landesverweis. Die Verteidigerin sah die Dinge naturgemäss komplett anders. Nicht nur sei ihr Mandant vom Vorwurf der Vergewaltigung und Drohung freizusprechen, sondern ihm sei für die acht Monate Haft eine Entschädigung auszurichten.

Unklar, was in der Nacht genau passierte

Nach knapp sechsstündiger Beratung kam das Gericht schliesslich zu folgendem Verdikt: Der Beschuldigte wird wegen einfacher Körperverletzung, Drohungen und wiederholter Tätlichkeiten verurteilt. Nicht aber wegen Vergewaltigung.

«Grundsätzlich glauben wir der Klägerin. Aber es hat halt immer noch zu viele Ungereimtheiten und Widersprüche»,

sagte Bezirksrichter Hoffmann. Unter dem Strich sei unklar, was genau in besagter Nacht passiert sei. Das Gericht brummte dem Ehemann zwölf Monate bedingte Haft auf. Sollte er die je verbüssen müssen, würden ihm aber die bereits 254 in Untersuchungshaft abgesessenen Tage angerechnet werden. Von einem Landesverweis sah das Gericht hingegen ab.

Gefasst und ohne äussere Regung nahm der junge Mann das Urteil entgegen. Vielleicht war er mit seinen Gedanken bereits bei seiner Frau und seinen zwei Kindern. Denn sein Wunsch ist es, «in Zukunft wieder mit ihnen zusammen leben zu können». Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, ist aber nach all dem Vorgefallenen mehr als fraglich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen