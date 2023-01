Kommentar zum Flyer-Fiasko Zu viele Fehler und Unregelmässigkeiten schaden der Demokratie Einst war die Schweiz stolz auf ihre Demokratie – heute kriegt sie nicht einmal mehr den korrekten Versand von Wahlcouverts auf die Reihe. Das Flyer-Fiasko von Geroldswil ist nur ein Beispiel unter vielen. David Egger Jetzt kommentieren 25.01.2023, 07.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Inhalt der Geroldswiler Wahlcouvert – darunter der unzulässige FDP-Flyer. zvg

Vorneweg: Fehler können passieren, auch in einem Gemeindehaus. Denn: «Irren ist menschlich.» Das wussten schon die alten Römer.

Aber das ist noch nicht das Ende der römischen Weisheit. «Irren ist menschlich, aber auf Irrtümern zu bestehen ist teuflisch», lautet der Ausspruch in voller Länge.

Darum war es wichtig, dass der Geroldswiler Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) sich am Dienstagabend auf TeleZüri entschuldigte, nachdem die Gemeinde unzulässigerweise FDP-Flyer in die Wahlcouverts für die kantonalen Wahlen am 12. Februar hatte stecken lassen. Die Gemeinde werde Massnahmen ergreifen, so Deplazes. Immerhin lernt man also aus dem Fehler und versucht sich in Schadensbegrenzung.

Aber ein bitterer Nachgeschmack bleibt. Freie demokratische Wahlen sind ein hohes Gut. Einst war die Schweiz stolz darauf. Heute ist sie immer wieder nur noch ein Schatten ihrer selbst. Das Geroldswiler Flyer-Fiasko mit FDP-Bevorzugung ist laut Kanton ein Einzelfall. Aber andere Unregelmässigkeiten gibt es zuhauf. So waren in Bäretswil in den Couverts die Listen für einen anderen Wahlkreis drin, auch Niederglatt und weitere Gemeinden waren betroffen, wie Tamedia berichtete.

Es drängt sich die Frage auf, was getan werden muss, damit Wahlen korrekter ablaufen. Das Volk muss der Demokratie schliesslich vertrauen können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen