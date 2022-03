Kommentar Parteilose im Aufwind – aber das hat nicht zwingend mit der Parteilosigkeit zu tun Gleich mehrere Parteilose wurden bei den Limmattaler Wahlen am 27. März neu gewählt, während Parteimitglieder abgewählt wurden. Der Kommentar. David Egger 28.03.2022, 15.23 Uhr

Das Volk im Limmattal hat auch gestern wieder verschiedene Parteilose neu gewählt. Da liegt es nahe, wieder zur Erzählung der sterbenden Parteien zu greifen. Braucht es die Parteien noch oder können die weg? Solch ketzerische Fragen könnte man stellen. Aber bei genauerem Hin­sehen zeigt sich: Ganz so einfach ist es dann eben doch nicht.

Beispiel Oberengstringen: Wenn die Parteien es nicht fertig bringen, eine Frau aufzustellen, springen eben die Parteilosen in die Bresche – und prompt holt sich Gabriella Martini den Sitz. Natürlich hat sie auch noch andere Qualitäten. Aber klar ist: Reine Männerrunden kommen beim Volk nicht mehr allzu gut an – zumindest bei der einen Hälfte davon.

Beispiel Birmensdorf: Andreas Bösch ist nicht irgendein Parteiloser. Seit Jahren ist er unter anderem als Kritiker des Birmensdorfer Bauamts bekannt – ein Kritiker mit Hand und Fuss notabene, der in gewissen Verfahren auch schon gegen die Gemeinde gewonnen hat. Bösch lässt es nicht bei der Kritik, sondern will selber anpacken. Das kommt beim Volk offensichtlich an.

Gleichzeitig zeigen die Wahlen in Birmensdorf aber auch, dass das Volk auch bei Parteilosen die Reissleine zu ziehen bereit ist, wenn es mit einer Leistung nicht zufrieden ist. Anders ist es kaum zu erklären, dass der amtierende Gemeindepräsident Bruno Knecht (parteilos) die Wahl im ersten Wahlgang nicht schaffte.