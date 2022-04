Warum das letzte Gleis Dietikon noch lange keine Ruhe bringt

Schlieren Wenig Würze, grobe Kruste: Yannick Bormuth verpasst den Einzug ins Finale bei «Masterchef Schweiz»

Der Schlieremer ETH-Student muss sich in der neunten Folge der Kochsendung geschlagen geben. Sein Kebab und sein Rehrücken überzeugen die Jury nicht. Was ihn tröstet, sind die vielen Erfahrungen am TV-Herd und ein verlockendes Angebot der Gastjurorin und Zürcher Gastronomin Elif Oskan.