Kommentar Mit dem deutlichen Ja zum Kunstrasen kommt Urdorf in der Gegenwart an Am Sonntag haben die Stimmberechtigten den Kredit in der Höhe von 2.7 Millionen Franken für den geplanten Kunstrasenplatz an der Urne deutlich gutgeheissen. Ruedi Burkart 01.02.2021, 05.00 Uhr

Erfolg für den FC Urdorf: Finanzvorstand Thomas Jenny, Präsident René Janz und Ex-Präsident Sandro Agosti freuen sich über das Ja zum Kunstrasen. Chris Iseli

Was haben sie in den vergangenen Wochen und Monaten geweibelt für ihr Anliegen. Haben sich bei ihren Standaktionen im Zentrum Spitzacker kalte Füsse und eine tropfende Nase geholt. Waren ununterbrochen auf den Social-Media-Kanälen aktiv. Spannten mit FCZ-Profi Marco Schönbächler auch ihren berühmtesten «Sohn» für den Abstimmungskampf ein.

Das aktuelle Vereinsorgan ist mehr oder weniger eine Abstimmungszeitung, in dem neben Schönbächler auch der Regierungsrat und Sportminister Mario Fehr seine Unterstützung für einen Kunstrasen in Urdorf bezeugt. «Ich denke, wir haben alle Register gezogen. Mehr können wir nicht tun», meinte FCU-Vereinspräsident René Janz noch letzte Woche. Gestern wurde klar: Die Mühe hat sich gelohnt. Endlich erhält auch der FC Urdorf einen Kunstrasenplatz. Er kostet 2,7 Millionen Franken und ist ideal gelegen neben der 1997 errichteten Heimstätte, dem Chlösterli.

Das klare Ja zur Vorlage «Mehr Fussball-Trainings- und Spielmöglichkeiten, mehr Sporthallen-Kapazitäten» freut nicht nur die Verantwortlichen des Fussballklubs. Auch der Turnverein Urdorf, der Handballclub Dietikon-Urdorf und die Unihockeyaner werden in Zukunft indirekt davon profitieren. Dank des Kunstrasens– darauf kann bei Wind und Wetter gespielt werden – werden die Fussballer nächsten Winter weniger Hallentrainingsplätze benötigen und können diese an die anderen Klubs weitergeben.

«Es ist ein guter Tag für alle Sportvereine im Dorf», resümiert Janz. Überhaupt sei das Verhältnis der verschiedenen Vereine untereinander ein sehr gutes, unterstreicht der Präsident der Fussballer.

Die Urdorfer Stimmberechtigten haben mit ihrem deutlichen Ja ihre Steuergelder zweifellos gut investiert. Und ein starkes Zeichen gesetzt, ein Zeichen für die Förderung der Jugendlichen. Es schmerzt jeden Vater, jede Mutter von sportbegeisterten Kindern, wenn sie Sätze hören müssen wie diese: «Tut uns wirklich leid, aber wir haben im Verein keinen Platz mehr. Wir nehmen den Namen ihres Kindes sehr gerne in unsere Warteliste auf. Rufen Sie nächstes Jahr nochmals an.»

Rund 50 Buben habe man so bisher pro Jahr vertrösten müssen, sagt Janz. Ganz zu schweigen von den fussballbegeisterten Mädchen. Für die hatte es bisher gar keinen Platz beim FC Urdorf. Aber eben, damit ist jetzt Schluss. Bis zu 80 Mädchen werden in Zukunft bei den «Stieren» kicken können – Kunstrasen sei Dank! Dieser ist übrigens alles andere als ein Luxus. Im Limmattal kickt man bereits in Dietikon, Schlieren, Geroldswil und Uitikon auf einer künstlichen Unterlage. So gesehen sind die «Stiere» gestern in der Gegenwart angekommen.

Nicht nur der Nachwuchs, auch die beiden Aktivmannschaften in der 2. respektive 5.Liga werden vom künstlichen Grün profitieren. Wie oft mussten die Verantwortlichen in der Vergangenheit Spiele und Trainings absagen, weil der Naturrasen der beiden Spielstätten Chlösterli und Weihermatt nach Regen unbespielbar war. Unvergessen das Bonmot eines sehr geschätzten früheren Coaches des Urdorfer Fanionteams, als er wieder einmal allen seinen Spielern eine SMS schicken musste, da eine Meisterschaftspartie kurzfristig abgesagt wurde: «Wenn ich hier das Sagen hätte, würden wir auf diesem Acker schon längst Kartoffeln anpflanzen.»

Doch mit solchen Episoden ist jetzt Schluss. Künftig können Meisterschaftspartien auch auf der Plastikunterlage nebenan durchgeführt werden. Spielverschiebungen sind bald nicht mehr nötig.

Apropos. Der künftige Urdorfer Kunstrasen weist nicht nur die erforderlichen Masse für offizielle Amateurpartien auf. Er wird eine LED-Beleuchtung der neusten Generation haben und zugelassen sein für Spiele bis zur zweithöchsten Liga des Landes.

Auf die Frage, ob der bodenständige 2.-Liga-Mittelfeldklub Urdorf dank der neuen Unterlage nun plötzlich Aufstiegsambitionen hegt, antwortete Vereinspräsident Janz lachend: «Ja, natürlich – wir wollen in die Challenge League!» Gestern war in Urdorf eben allgemeine Heiterkeit angesagt. Und das ist gut so in den aktuell nicht einfachen Zeiten.