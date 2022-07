Kommentar Ist Minigolf Staatsaufgabe? Eine Antwort – und was der Skilift damit zu tun hat Dass das Dietiker Minigolf wieder eröffnet wird, ist ein dreifaches Sinnbild. David Egger Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Am 9. Juli wurde der Dietiker Minigolfpark Mühlematt wieder eröffnet. Colin Frei / Archiv

Natürlich gibt es auch Kritik. Anlässlich der Wiedereröffnung der Dietiker Minigolfanlage ist zum Beispiel die Frage berechtigt, wieso Minigolf Staatsaufgabe sein soll. Oder wieso Dietikon diese Anlage braucht, wenn doch in Spreitenbach 2023 auch eine wiedereröffnet wird. Oder es lässt sich kritisch anmerken, dass die Stadt Dietikon nun zwar stolze Eigentümerin einer Minigolfanlage ist, es in der Fast-30000-Einwohner-Stadt aber nach wie vor an Dreifach-Turnhallen mangelt. Kritisieren geht immer.