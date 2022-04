Eine Lösung mehr: Das Limmatfeld entwächst seinen Kinderkrankheit

Kommentar Eine Lösung mehr: Das Limmatfeld entwächst seinen Kinderkrankheiten Es ist noch längst nicht alles perfekt im Limmatfeld. Aber so manches bessert sich. Der Kommentar. David Egger Jetzt kommentieren 05.04.2022, 01.11 Uhr

Viele dachten sich, dass die Parkplatzfrage im Dietiker Limmatfeld dereinst durch Gerichte gelöst werden müsse. Das ist nun nicht der Fall. David Egger

Die Parkplatzfrage im Limmatfeld ist gelöst. Weil die Lösung so lange auf sich warten liess, liegt es nahe, von einer historischen Lösung zu sprechen. Ob es sich auch um eine gute Lösung handelt, werden die Jahre zeigen. Beim Rundgang durchs Quartier zeigt sich klar: Die weissen Parkplätze sind viel beliebter als die gelben.

Klar ist auch: Hansjörg Frei erhielt seinen Auftrag, als Mediator zu wirken, im August 2019 – also rund sechs Monate, nachdem der Quartierverein mehrere gelbe Parkplätze in einer Guerilla-Aktion mit blauer Kreide-Sprühfarbe temporär in blaue Parkplätze umgewandelt hatte. Davon unabhängig wurden auch Parkuhren sabotiert, die zu den gelben Parkplätzen gehören.

Hat vermittelt: Hansjörg Frei. Margret Stöcklin

Die Situation drohte weiter zu eskalieren. Und alt Stadtpräsident Otto Müller (FDP) prognostizierte im «Dietiker Neujahrsblatt 2019», dass die endgültige Auslegung «wohl auf gerichtlichem Weg erfolgen» wird. Deswegen und auch vor dem Hintergrund, dass heute – überspitzt gesagt – jeder Baum ein potenzieller Gerichtsfall ist, ist es umso spezieller, dass nun eine aussergerichtliche Einigung gefunden wurde. Ob die Stadt diesen Weg gewählt hat, weil sie zumindest teilweise auch aus einer schlechten Verhandlungsposition startete, ist von aussen besehen schwierig zu beurteilen. Klar ist, dass Müller im «Neujahrsblatt 2019» eben auch schrieb: «Einzelne Regelungen im öffentlich-rechtlichen Vertrag wurden zu wenig klar formuliert und sind daher bis heute hängig.»

Hat sich auch schon mit der Parkplatzfrage im Limmatfeld befasst: alt Stadtpräsident Otto Müller (FDP). Chris Iseli

Die Lösung der Parkplatzfrage – ob sie gut ist oder nicht, es ist eine Lösung – ist abgesehen davon ein weiteres Zeichen dafür, dass das Limmatfeldquartier seinen Kinderkrankheiten Schritt für Schritt entwächst. Sei das nun in den grossen oder kleinen Fragen.

Ein paar Beispiele: Das Gewerbe im Quartier ist viel lebendiger als früher, auch ein Pub soll noch eröffnet werden, der Arkadenboden am Fuss des Limmattowers ist nicht mehr so rutschig und so weiter.

Und wer weiss, vielleicht werden die Grundeigentümer dereinst Parkuhren einsetzen, die neben Münz auch digitale Zahlungen akzeptieren ...

Viele Parkuhren im modernen Limmatfeld laufen noch ganz klassisch – ohne Kreditkarte oder Twint, dafür mit Münz. Ruedi Burkart

