Kommentar Der Wackelsitz wackelt nicht mehr – die Grünen haben sich etabliert Warum die Wiederwahl des Limmattaler Kantonsrats Manuel Kampus (Grüne) besonders bemerkenswert ist – der Kommentar. David Egger Jetzt kommentieren 13.02.2023, 17.13 Uhr

Manuel Kampus wurde wiedergewählt. Somit hat der Limmattaler Wackelsitz im Kantonsrat ausgewackelt. zvg

Mit der Wiederwahl von Manuel Kampus von den Grünen endet vorerst das lange Kapitel des Limmattaler Wackelsitzes im Kantonsrat. Gewackelt hat der Sitz immer wieder, die Besetzung wechselte oft.

Zur Erinnerung: Bei seiner ersten Wahl 2019 schnappte Kampus den Sitz Martin Romer weg, der 2015 als FDP-Mitglied für Beatrice Krebs in den Kantonsrat nachgerutscht und 2018 zur BDP gewechselt war. Vor Krebs sass Patricia Ljuboje (Grüne) auf dem Sitz, die 2014 für Andreas Wolf nachgerutscht war, der 2010 nachrutschte und 2011 gewählt wurde. Nun hat der Sitz vorerst ausgewackelt, die Grünen um ­Manuel Kampus behalten ihn.

Die Dietiker Linken legen zu

Es ist ein Zeichen dafür, dass sich die Grünen im Bezirk Dietikon weiter etabliert haben. Das zeigt sich etwa daran, dass sie entgegen dem kantonalen Trend von minus 1,5 Prozentpunkten im Limmattal sogar leicht zugelegt haben mit plus 0,4 Prozentpunkten. Zusammen mit den Grünen in den Stadtzürcher Kreisen 6 und 10, die einen Wahlkreis bilden, sind sie kantonsweit die einzigen Grünen, die zugelegt haben. Sie machen etwas besser als die Grünen in anderen Bezirken und sind die einzigen Linken im Limmattal, die zulegen.

Sie machen etwas besser als ihre Parteikollegen in anderen Zürcher Wahlkreisen: Manuel Kampus, Livia Knüsel, Laura Zangger und Dominik Ritzmann von den Grünen Bezirk Dietikon. zvg

2022 haben sie schon im Schlieremer Parlament ihre Sitzzahl von zwei auf vier verdoppelt, derweil die Grünen im Dietiker Parlament seit 2010 über drei Sitze verfügen. Wie sie dort politisieren, honoriert das Limmattaler Stimmvolk.

Das Fazit zur Kantonsratswahl: Alles stabil im Limmattal – neu auch bei den Grünen. Die SVP legt zu und verteidigt ihren Sitz trotz des Nicht-Wiederantritts von Diego Bonato souverän.

