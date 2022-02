Kommentar Der Car bleibt in der Garage Nach dem vorzeitigen Saisonende blickt man beim 3.-Liga-Klub EHC Urdorf nach vorne. Der Aufstieg ist nicht aufgehoben, sondern einfach mal aufgeschoben. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 25.02.2022, 14.54 Uhr

Urdorfer Jubel nach einem Treffer. So soll und wird es im kommenden Herbst wieder sein. Bild: Henry Muchenberger

Am Tag vor dem dritten Playoff-Spiel gegen GC telefonierte ich mit Urs Landis. Der Urdorfer Sportchef blickte mit Respekt auf die heikle Aufgabe. «Wir können das schaffen», sagte er, «aber es wird ein hartes Stück Arbeit.» Ob ich am Samstag mit dem Urdorfer Teamcar zum ersten Spiel der 3.-Liga-Finalrunde, einem Auswärtsspiel gegen Samedan, fahren könne, wollte ich von ihm noch wissen. «Wenn wir uns qualifizieren, finden wir für dich sicher Platz», so Landis.