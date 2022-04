Kommentar Chapeau für die wunderbare Saison, Unihockey Limmattal! Im letzten Spiel der langen Saison haben die Limmattaler 1.-Liga-Unihockeyaner den Aufstieg in die NLB verpasst. Grund zum Trübsal blasen ist das aber nicht. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Dieses Bild bleibt für ewig: Die Limmattaler Unihockeyaner holen sich den «Chübel» für den 1.-Liga-Meister-Titel. André Düsel

Natürlich könnten wir an dieser Stelle genüsslich polemisieren. Warum verreisten die Ladner-Zwillinge ausgerechnet just vor den beiden entscheidenden Partien gegen Fribourg in die Ferien? Warum liessen die beiden – die zusammen auf über 90 Skorerpunkte kamen – ihr Team kurz vor dem möglichen Aufstieg in die Nationalliga B im Stich? War gar der Respekt der Verantwortlichen von Unihockey Limmattal vor dem erstmaligen Aufstieg in die zweithöchste Liga und dem damit verbundenen Mehraufwand so gross, dass sie den beiden ein paar erholsame Tage in einem Hotel spendierten? Nur, um sie von der Halle fernzuhalten?

Die Hypothese ist zugegebenermassen gewagt: Mit Andris und Valentin Ladner im Kader hätte Limmattal am vergangenen Sonntag im entscheidenden Spiel in der Zentrumshalle den Sack zugemacht und mit einem Sieg den Aufstieg geschafft. Statt mit 5:6 zu verlieren und spektakulär zu scheitern.

Polemik ist indes total fehl am Platz. Auch wenn Limmattal-Coach Behar Spahija im Rückblick sagt: «Mit den Ladners wäre es vielleicht einfacher gewesen zu gewinnen.» Und Teamchef Rolf Gabriel «schon ein wenig erstaunt» darüber war, dass die beiden 32-Jährigen am vergangenen Wochenende nicht zur Verfügung gestanden sind. Fakt ist, dass Unihockey in unseren Breitengraden ein Hobby ist. Und dass die Spieler dann in die Ferien verreisen können und dürfen, wann sie wollen.

Freuen wir uns lieber darüber, dass die Limmattaler in den vergangenen Wochen beste Werbung für den faszinierenden Unihockey-Sport gemacht haben. Dass sie mit beherzten Leistungen ihre Fans begeistert und Favorit Fribourg an den Rand der Verzweiflung gebracht haben. Und, Hand aufs Herz, wer hätte nach dem vierten Platz in der Regular Season der 1. Liga gedacht, dass das Team am 10. April – dem spätestmöglichen Datum überhaupt – noch immer spielt?

