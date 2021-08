Kolumne: Alles so schön aufgeräumt dank der Limmattalbahn

Kolumne: Mein Limmattal Zweimal Samstag, bitte! Man kennt den Spruch: Der Dienstag ist der schönste Tag der Woche – weil es am längsten geht, bis es wieder Montag ist. Schon ein wenig banal, vor allem weil der Donnerstag noch viel übler ist. Zumindest wars bei mir oft so. Thomas Pfann 25.08.2021, 12.01 Uhr

Immer diese rotweissen Latten in Dietikon ... aber es geht vorwärts! Severin Bigler

Stand ein Termin in der Schulzahnklinik auf dem Programm – er war garantiert an einem Donnerstag. Die fette Mathematikprüfung? Am Dunnschtig. Geräteturnen, Schulterstand am Stufenbarren oder den üblen Limmatlauf organisierten die Lehrer immer dann. Von mir aus könnte man den Donnerstag auslassen und dafür zweimal den Samstag einsetzen, ich hätt kein Problem damit.

In Gedanken an die Schulzeit kommen mir jeweils die Sommerferien in den Sinn. Fünf Wochen am Stück! Eine Ewigkeit, die dann doch blitzartig vorüberging. Kehrte man zurück, sah alles noch gleich aus, wie bei der Abreise. Ist ja logisch, wer hatte schon Lust, während der Sommermonate zu arbeiten. Jetzt ist das ganz anders: Nach einem knapp zweiwöchigen arbeitslosen Hüpfer über die Landesgrenzen sieht vieles anders aus, als zuvor. Zwar findet man den Heimweg nicht auf Anhieb, plötzlich steht da wieder eine rotweisse Latte, wo es vorher eine Verbindung zur anderen Stadthälfte gab.

Aber die Bahnstrecke gedeiht und es ist eine erstaunliche Freude, die da herrscht, wenn man sieht, wie schnell die Bautrupps am Werk sind. Ein Vergleich mit dem Wallis ist dabei besonders eindrücklich: Seit 1970 (!) bauen sie dort die Autobahn A9 ab Brig Richtung Westen und wollten damit schon lange fertig sein. Der letzte Abschlusstermin war einmal auf 2016 gesetzt - nach nur 46 Jährchen Bauzeit. Das schien aber etwas gar sportlich und darum plant man die Fertigstellung nun auf 2030, damit es keine Hetzerei gibt.

Da ist man bei uns in der «Üsserschwiiz» etwas eiliger unterwegs und baut eine neue Bahn innerhalb weniger Jahre. Und es sieht jetzt sogar cool aus im Dietiker Zentrum. Alles so schön aufgeräumt, schwarzer, glatter Asphalt, kupferglänzende Kabel am Himmel, neue Trottoirs und irgendwie viel mehr Platz, als früher. Man kann sich bereits vorstellen, wie die Trams oder Bähnli durch die Stadt rollen.

Insofern war der Montag nach den Ferien dieses Mal gar nicht so schlimm wie auch schon – auch wenn zwei Wochen trotzdem viel zu kurz sind.

Thomas Pfann ist Journalist und Musiker. Er lebt in Dietikon.