Neue Ausstellung widmet sich dem kolonialen Erbe der Stadt Zürich

Kolonialismus Die breite Bevölkerung wach rütteln: «Die Stadt Zürich ist für die Versklavung von 36'494 Afrikanerinnen und Afrikanern mitverantwortlich» Historikerin Manda Beck ist eine der Kuratorinnen der neuen Ausstellung «Blinde Flecken – Zürich und der Kolonialismus» der Stadt Zürich. Im Interview spricht sie über Stereotypen, moderne Sklaverei und Sukkulenten. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Kuratoren-Team der Ausstellung und des Begleitprogramms: Historiker Andreas Zangger, Historikerin Manda Beck, Antirassismus-Expertin Anja Glover und Kunst- und Kulturforscherin Marilyn Umurungi. zvg/Yasmin Müller

Die gelben Bänder schlingen sich um die Säulen und verlaufen wild über das Atrium im zweiten Stock des Zürcher Stadthauses. Sie erinnern an einen Tatort. «Kolonialismus heisst Gewalt», «Kolonialismus wirkt nach» und «Wir sind alle betroffen» steht darauf. Die auffällige Absperrung ist Teil der neuen Ausstellung «Blinde Flecken – Zürich und der Kolonialismus», die noch bis am 15. Juli im Stadthaus Zürich zu sehen ist.

Das Atrium im zweiten Stock des Zürcher Stadthauses: Die gelben Absperrbänder signalisieren die Ausstellung. Andrea Zahler

Die Schweiz hatte keine Kolonien. Trotzdem war die Gesellschaft am Kolonialismus beteiligt, was jedoch lange nicht angesprochen wurde. Spätestens seit 2019, als der 200. Geburtstag von Alfred Escher begangen wurde, sorgt die koloniale Vergangenheit seiner Familie für öffentliche Diskussionen in Zürich. Co-Kuratorin Manda Beck will das Thema einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.

Ihre Ausstellung zeigt, dass die Stadt Zürich und ihre Wirtschaft in den Kolonialismus verstrickt waren und massgeblich davon profitierten. Soll die Stadt dafür nun an den Pranger gestellt werden?

Manda Beck: Nein. Es geht nicht darum, Anschuldigungen zu machen oder die Moralkeule zu schwingen, sondern vielmehr historisch aufzuzeigen, dass die Stadt ein koloniales Erbe hat. Sie ist für die Versklavung von 36'494 Afrikanerinnen und Afrikanern mitverantwortlich. Die Forschungsergebnisse sind schon lange bekannt. Dass viele Zürcherinnen und Zürcher in den Kolonialismus involviert waren, ist jedoch noch nicht in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Uns ist es ein Anliegen, diese blinden Flecken mit der Ausstellung aufzudecken. Wir wollen die Betrachterinnen und Betrachter dazu anregen, sich selbst zu hinterfragen und sich mit dem Thema zu beschäftigen.

Kolonialismus in der Gegenwart: Auch dieser Aspekt wird in der Ausstellung im Stadthaus Zürich aufgenommen. Andrea Zahler

Wie äussert sich die koloniale Vergangenheit im Hier und Jetzt?

Uns muss bewusst werden, dass institutioneller Rassismus, der während der Kolonialzeit erschaffen wurde, heute immer noch vorhanden ist. Wir wachsen mit Stereotypen auf, die in den Köpfen hängen bleiben. Massgeblich geprägt wurden diese durch die Rassentheorie, die unter anderem auch an der Universität Zürich gelehrt wurde. Äussere Merkmale von Menschen wurden benutzt, um Unterdrückung zu legitimieren. Das Resultat ist, dass die Chancengleichheit für People of Color auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, im Bildungssystem oder im Justizwesen nicht gegeben sind. Nicht ohne Grund bilden etwa die Angestellten im Stadthaus nicht die Vielfalt der Stadtzürcher Bevölkerung ab. Auch in unserer Sprache finden sich noch Begriffe aus der Kolonialzeit.

Wo tauchen diese auf?

Noch vor ein paar Jahren gab es viele Kinderlieder und -geschichten, die mit solchen Ausdrücken gespickt waren. Das alles führt dazu, dass Rassismus fortbesteht. Und auch Sklaverei ist nicht Geschichte. Man sehe sich nur mal die Gastarbeiter an, welche die Stadien in Katar für die Fussball-WM gebaut haben und stark ausgebeutet wurden. Das ist eine moderne Form von Versklavung.

Manda Beck zvg/Yasmin Müller Im Dienst der Geschichte und Kultur Manda Beck ist im aargauischen Niederrohrdorf aufgewachsen. Sie studierte Geschichte und Geografie an den Universitäten Luzern und Zürich. Nach einem Praktikum bei Radio SRF 2 Kultur arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ausstellung «Frauen.Rechte», die 2021 im Landesmuseum Zürich gezeigt wurde. Als Fachreferentin führte sie durch die Ausstellung. Aktuell arbeitet die 32-Jährige als Projektmitarbeiterin bei Swiss Sports History und ist Co-Leiterin von «About Us!», einem Verein, der im Auftrag der Stadt Zürich mit künstlerischen Projekten die Vielfalt der Bevölkerung sicht- und erlebbar macht. Gemeinsam mit Historiker Andreas Zangger, Antirassismus-Expertin Anja Glover und Kunst- und Kulturforscherin Marilyn Umurungi kuratiert sie die neue Ausstellung «Blinde Flecken – Zürich und der Kolonialismus» im Stadthaus Zürich. Vor sechs Monaten wurde sie Mutter einer Tochter. Beck lebt mit ihrer Familie in Zürich. (sib)

Die Ausstellung beleuchtet aber nicht nur die koloniale Vergangenheit der Stadt und deren Auswirkungen. Es wird auch deutlich, dass das Thema uns alle betrifft.

Genau. Für diesen Teil der Ausstellung haben wir Hörstationen produziert. Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven auf Zürich und den Kolonialismus kommen zu Wort. So spricht etwa die Tänzerin Stefanie Inhelder über die Aufarbeitung ihrer Familiengeschichte. Ihr Urgrossvater besass Plantagen in Indonesien und war an der Kolonialisierung beteiligt. Über einen Gentest erfuhr Inhelders Vater, dass er südostasiatisches Blut in sich trägt. Was dieses Wissen mit ihr macht, schildert sie eindrücklich. Stefan Römer, Inhaber des Reiseunternehmens Tourasia, äussert sich zu Tourismus und Kolonialismus. Zum Erzählen kommt unter anderem auch die Dozentin und Sozialanthropologin Zeedah Meierhofer-Mangeli. Sie gründete 1993 den ersten Treffpunkt für schwarze Frauen in Zürich. Ergänzt wird dieser Teil der Ausstellung mit einem vom Kuratoren-Team geschaffenen Video, das rassistische Begriffe und Kunst im öffentlichen Raum beleuchtet. Rassistische Häusernamen und Wandgemälde werden dabei unter die Lupe genommen. Denken Sie etwa an die kolonialen Motive an den Haupteingängen der Sihlpost.

Die Ausstellung beleuchtet das koloniale Erbe der Stadt Zürich. Andrea Zahler

Die Vernissage der Ausstellung am 19. Januar lockte über 350 Besucherinnen und Besucher ins Stadthaus, so viele wie noch keine zuvor. Woran liegt das?

Das ist schwierig zu beantworten. Sicher ist, dass das Thema auf grosse Resonanz stösst und die Menschen bewegt. Das haben wir auch bei der Zusammenstellung des Rahmenprogramms gemerkt. Unterschiedliche Zürcher Institutionen und auch Private hatten die Möglichkeit, sich einzubringen und Anlässe wie Führungen, Diskussionen, Vorträge oder Filmvorführungen auf die Beine zu stellen. Über 30 von ihnen laden nun zu 50 Veranstaltungen ein.

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher dort?

Die Beiträge sind vielfältig. Überrascht hat mich die Teilnahme der Sukkulentensammlung. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter hat extra einen Rundgang konzipiert, der sich dem Thema Kolonialismus und Sukkulenten widmet. Dass auch diese beiden Dinge miteinander verwoben sind, wäre mir auf Anhieb nicht in den Sinn gekommen. Interessante Einblicke versprechen alle Anlässe. So setzt sich etwa das Museum Rietberg mit Raubkunst und diplomatischen Geschenken auseinander, das Literaturhaus betrachtet Rassismus in Kindergeschichten, die Stiftung Cooperaxion untersucht die Schokolade und ihren kolonialen Beigeschmack, das Kino Xenix zeigt den Film «Je suis Noires» und Daniela Ortiz inszeniert im Theater Neumarkt ein postkoloniales Puppentheater.

Begleitprogramm und Ausstellung Weitere Informationen finden sich auf der Website der Stadt Zürich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen