Kochsendung Endlich bringt er «Wucht» in sein Essen –Yannick Bormuth verdient sich einen Platz unter den Top 4 bei «Masterchef Schweiz» In der achten Folge von «Masterchef Schweiz» kochen die Kandidaten Gerichte aus ihrer Kindheit für die Jury. Dabei sollen sie die einfachen Klassiker auf «Masterchef»-Niveau zubereiten. Celia Büchi Jetzt kommentieren 04.04.2022, 22.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wildschweinbraten, verfeinert mit gerösteten Haselnüssen: Der Schlieremer Yannick Bormuth gibt alles, um eine Runde weiter zu kommen. zvg

Yannick Bormuth schafft es unter die Top 4 bei «Masterchef Schweiz». Der Schlieremer ETH-Student punktet in der achten Folge der Kochsendung, die am Montagabend auf 3+ ausgestrahlt wurde, mit viel Fleisch – von Poulet bis Wildschwein.

Bereits im Strampleranzug hielt er eine Kochkelle

Die «Masterchef»-Jury nimmt die fünf verbliebenen Hobbyköchinnen und Hobbyköche in dieser Sendung genauer unter die Lupe. Sie möchte mehr über die Kandidatinnen und Kandidaten und ihre Anfänge in der Küche erfahren. Darum sollen sie ein Gericht aus ihrer Kindheit auf «Masterchef»-Niveau kochen. Mit alten Fotos von ihnen werden sie in die dazu passende emotionale Stimmung versetzt.

Yannick Bormuth ist auf seinem Bild im Strampleranzug mit Glas und Kochkelle in den Händen zu sehen. «Als junger ‹Bubi› habe ich oft bei meiner Grossmutter gegessen, deshalb gehen mir jetzt Gerichte durch den Kopf, die sie jeweils zum Mittagessen gemacht hat», sagt Bormuth. Besonders in Erinnerung geblieben, sei ihm ihr Pouletgeschnetzeltes mit Kartoffelstock. Das will er nun für die Jury zubereiten.

Die Kandidatinnen und Kandidaten machen eine Reise in die Vergangenheit. Sie sollen für die Jury ein Gericht aus ihrer Kindheit kochen. Die aufgestellten Bilder zeigen, wie die Kandidatinnen und Kandidaten als Kinder ausgesehen haben. zvg Yannick Bormuth ist auf seinem Erinnerungsfoto im Strampleranzug mit Glas und Kochlöffel in den Händen zu sehen. zvg Beim Anblick von «Klein-Bormuth» kann Yannick Bormuth das Lachen nicht zurückhalten. zvg Als Kind ging Yannick Bormuth oft bei seiner Grossmutter Zmittag essen. Ihr Pouletgeschnetzeltes blieb ihm besonders in Erinnerung, weshalb er das Gericht für die Jury zubereitet. zvg Pouletgeschnetzeltes mit Kartoffelstock und Sauce: So präsentiert Yannick Bormuth das Gericht aus seiner Kindheit der Jury. zvg

In der Gewürzküche läuft es schief

Diese kann dem Gericht aber ohne die magische Prise Nostalgie nicht viel abgewinnen. Jurorin Zoe Torinesi kritisiert das untypisch gewürzte Poulet – Bormuth schmeckte es wie schon seine Grossmutter mit Curry ab – und Juror Nenad Mlinarevic findet, dass der Pfeffer im Gericht alles andere übertöne.

Der Schlieremer kann also nicht mithalten mit dem Gericht von Mitstreiterin Sandra Girbal, das nach Juror Andreas Caminada «perfekt abgeschmeckt» ist. Girbal qualifiziert sich mit ihrer Kartoffelstockkugel mit Saucen-«Seeli» direkt für die nächste Sendung.

«Alle auf Feld null zurückgesetzt»

Für Bormuth und die anderen drei Kandidatinnen und Kandidaten geht es weiter mit der nächsten Herausforderung. Sie sollen einen klassischen rustikalen Sonntagsbraten zubereiten – mit dem Fleisch ihrer Wahl. Bei dieser zweiten Challenge des Abends, beurteilt die Jury ihre Gerichte ausnahmsweise ganz unvoreingenommen. «Wir sehen eure Gerichte erst dann, wenn sie fertig sind und wissen beim Testessen nicht, wer was gekocht hat», verkündet Mlinarevic.

«Damit werden alle Kandidatinnen und Kandidaten auf Feld null zurückgesetzt», sagt Bormuth. Er versucht, die Jury zu überzeugen mit einem schön gegarten Wildschweinbraten, «den man im Prinzip auch gerne ohne nichts essen würde». Ganz ohne nichts bringt er ihn aber doch nicht auf den Teller. Er präsentiert ihn der Jury mit einem Topinambur-Püree, Broccoli, einer Weinsauce und gerösteten Haselnüssen.

Ein Klassiker: In der zweiten Challenge des Abends sollen die Kandidatinnen und Kandidaten einen Sonntagsbraten zubereiten – mit dem Fleisch und den Beilagen ihrer Wahl. zvg Bei all den saftigen Fleischstücken fällt die Entscheidung nicht leicht. zvg Die Jury verkostet Yannick Bormuths Wildschweinbraten, ohne zu wissen, wer ihn zubereitet hat. zvg Zum Fleisch gibt es Topinambur-Püree, Broccoli und eine Rotweinsauce. zvg

Mit dem Wein gelingt es ihm «1 A»

Nachdem die Jury Bormuths Braten gekostet hat, ohne zu wissen, von wem er zubereitet wurde, lobt Caminada: «Das Gericht ist gelungen und schön präsentiert.» Das Fleisch sei zwar an der unteren Grenze durchgegart, dafür sei die Reduktion, die Rotweinsauce, «1 A» umgesetzt, sagt er. Diese Worte bringen den Schlieremer Hobbykoch zum Strahlen. «Dass das Püree und vor allem auch die Reduktion endlich mal diese ‹Wucht› haben, die sie sonst immer bemängelt haben bei mir, das freut mich mega», sagt er.

Und als verkündet wird, wer in der nächsten Runde weiter dabei sein wird, kann sich Bormuth gleich weiterfreuen. Sein Sonntagsbraten überzeugt die Jury am meisten von allen und er verdient sich damit einen Platz in der nächsten Sendung.

Es bleiben drei Männer und eine Frau

Maria Fernanda Binottos Leistung hingegen reicht nicht aus, um unter die Top 4 zu kommen und sie muss die Kochsendung verlassen. Sie wird also nicht unter den drei Hobbyköchen und einer Hobbyköchin sein, die in der neunten Folge von «Masterchef Schweiz» nächsten Montag, 11. April, um 20.15 Uhr auf 3+ gegeneinander antreten werden.

Die Mexikanerin Maria Fernanda Binotto wird verabschiedet – sie muss «Masterchef Schweiz» verlassen. zvg Diese vier Hobbyköchinnen und Hobbyköche (rechts im Bild) kämpfen weiter um den Titel «Masterchef»: Sandra Girbal, Yannick Bormuth, Chris Nilson und Viseslav Rados. zvg

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen