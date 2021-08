Strafprotokoll: So streng waren die Sitten im 17. Jahrhundert

Knonauer Amt «Der soll ihre Häubter von ihren Cörplen schlachen»: So streng waren die Sitten im 17. Jahrhundert Rudolf Fenner fand im Staatsarchiv ein Strafprotokoll gegen drei aufmüpfige Säuliämtler. Thomas Stöckli 09.08.2021, 22.55 Uhr

Auszug aus der ersten von drei Seiten des meisterhaft in Kurrentschrift verfassten Strafprotokolls vom 29. Oktober 1646. zvg

Zum Tod durchs Schwert wurden am 29. Oktober 1646 gleich drei Hausemer verurteilt. Offenbar weil sie aufrührerisch gewesen seien. So heisst es zumindest im Strafprotokoll, auf das Rudolf Fenner aus Rifferswil im Zürcher Staatsarchiv gestossen ist.

«Uss Hochmuth und bösem Willen» haben sie sich ungehorsam gezeigt und dies «wider ihr Ehr und Eidt». Die Rede ist von «Uli Huber uss der Rietmat, ­Jogli Frick von Vollenweid und Ruedi Russer der Müller ze Husen», die Quelle: das Strafprotokoll, das vom 29. Oktober 1646 datiert.

Auf das meisterhaft verfasste handschriftliche Dokument ist Rudolf Fenner, ehemaliger Landwirt aus Schonau, Rifferswil, der seit jungen Jahren grosses Interesse für Geschichten aus alten Zeiten hegt, im Zürcher Staatsarchiv gestossen. Während 20 Jahren hat er dort teilweise bis zu viermal in der Woche gestöbert und immer wieder Perlen ausgegraben. «Die hatten dort noch nie jemanden mit so vielen Bezügen», sagt er und lächelt.

«Der soll ihre Häubter von ihren Cörplen schlachen»

Keinen Grund zu lachen hatten die drei erwähnten Aufrührer und mutmasslichen Anführer der Steuerrevolte – man wehrte sich gegen eine zusätzliche Vermögenssteuer zur Finanzierung von Bauten der Stadt Zürich – im Knonauer Amt: Sie mussten gemäss Strafprotokoll zum «Nachrichter». Dessen Auftrag hält das historische Dokument unmissverständlich fest: «Der soll ihnen ihre Hände hinder sich binden, sy hinus uff die gewohnliche Waldstat des Griens führen, und ihnen daselbst uff einer darzu gemachten Brügi ihre Häubter mit einem Schwert von ihren Cörplen schlachen, also dass ein Wagenrad zwüschent ihrem Haubt und Cörplen durchgahn möge.»

Tatbestand der «Verachtung der Oberkeit»

Im dreiseitigen Strafprotokoll von 1646 werden auch die Vergehen der drei zum Tode Verurteilten aufgeführt. Von «uffrührischen Zusammenkünften» über «ehrvergessne und uffrührische Reden» gegen die christliche Obrigkeit im Knonauer Amt ist da unter anderem zu lesen, und dass sie andere verführt und in deren bösem Willen gestärkt hätten, «also dass darus (...) die bekandte leidige Rebellion und Uffruhr entstanden, und mit derselben die Verachtung des Oberkeit­lichen Stands, Verminderung desselben Ehr und Ansehens (...), Ergryffung der Waffen und damit fürgenommne gewaltthätige Ledigmachung eines Oberkeitlichen Gefangenen.»

Nur «Gottes Barmherzigkeit» sei es zu verdanken, dass es bei dieser Revolte nicht zu Blutvergiessen und Mord, Brandstiftung und Vandalismus gekommen sei, wirft der Protokollführer den dreien vor – und warnt alle anderen unmissverständlich davor, diese rächen oder ihr Werk mit Taten oder Worten weiterführen zu wollen, da es einem sonst gleich ergehen werde wie ihnen. Das Protokoll endet denn auch vielsagend mit «Helf Üch Gott.»

Das Todesurteil ist offenbar noch gleichentags vollstreckt worden, so heisst es jedenfalls in einer Sekundärquelle, der Dissertation von einem Walther Glättli aus Bonstetten, welche dieser 1898 an der Universität Zürich einreichten.

Darin ist auch zu lesen, dass die Säuliämtler in jener Zeit nicht die einzigen waren, die sich gegen die Obrigkeit wehrten: Gut drei Wochen vor den drei Hausemern waren auch zwei Wädenswiler zum Tode durchs Schwert verurteilt worden, als «todeswürdige Anführer des schandtlichen, meineydigen, rebellischen Bundes, Verletzer der oberkeitlichen Majestät und Betrüber des vaterländischen Friedens.»

Rudolf Fenner hat das dreiseitige Protokoll übrigens fein säuberlich von der damals üblichen Kurrent- in moderne Handschrift transkribiert, in der Absicht, es einem ­Nachkommen von Jogli Frick zukommen zu lassen.