Das Maislabyrinth beim Kloster Fahr ist eröffnet

Kloster Fahr Fragende Stimmen dringen durchs neu eröffnete Maislabyrinth: «Wo sollen wir denn jetzt lang?» 600 Meter Wege und viele Sackgassen: Die Fahr Erlebnis AG hat am Samstag ihr Maislabyrinth eröffnet. Oliver Graf 18.07.2021, 15.59 Uhr

Wohin der Weg wohl geht? Oliver Graf / Limmattaler Zeitung Beim Kloster Fahr gibt es neuerdings ein Maislabyrinth, ... Oliver Graf / Limmattaler Zeitung ...in dem man sich zünftig verirren kann. Oliver Graf / Limmattaler Zeitung Die Fahr Erlebnis AG will damit... Oliver Graf / Limmattaler Zeitung ... beim Kloster Fahr für Abenteuerstimmung sorgen. Oliver Graf / Limmattaler Zeitung Bei der Eröffnung war der Unterengstringer Gemeinderat Yiea Wey Te zugegen. Oliver Graf / Limmattaler Zeitung Das Team der Fahr Erlebnis AG von links nach rechts: Nicole Füglister, Sandro Sozzi, Andreas Benz und Nicole Sozzi.



Oliver Graf / Limmattaler Zeitung

Links und rechts ragen Maispflanzen in die Höhe. Ein Weg führt 20 Meter schnurgerade vorwärts, bevor er im 90-Grad-Winkel nach rechts abbiegt. Davor, etwa in der Mitte des Wegs, führt eine Schneise nach links durchs Maisfeld im Lindenbüel beim Kloster Fahr. Von irgendwoher nebenan dringt eine Stimme durch die in Reih und Glied stehenden Pflanzen: «Wo sollen wir denn jetzt lang?»

Am Samstag ist das Maislabyrinth der Fahr Erlebnis AG, welche als Betreiberin der Klosterbetriebe auch den Landwirtschaftsbetrieb führt, eröffnet worden. Bis 18. September ist es jeweils von 10 bis 20 Uhr für Besucherinnen und Besucher zugänglich.

«30 bis 60 Minuten kann sich eine Familie gut im Maisfeld bewegen, bis sie zum Ausgang gelangt»,

meint Geschäftsführerin Nicole Sozzi. Je nach Orientierungssinn könne es auch länger dauern, ergänzt sie lachend.

Einen Zickzackkurs durchs Feld geschnitten

Ihr Mann Sandro Sozzi und der Betriebsleiter der Landwirtschaft, Andreas Benz, haben rund 600 Meter im Zickzack verlaufende und in Sackgassen mündende Wege ins Feld geschnitten, als die Maispflanzen vor zwei, drei Wochen noch kleiner waren. «Ich habe es Dir doch gesagt», ist die Stimme eines Kindes aus dem Maisfeld zu hören. «Wir sind im Kreis gelaufen.» Nein, nein, entgegnet ein Mann. Sie seien schon richtig. «Aber der Mais sieht halt überall gleich aus.» Und kurz darauf jubelt er: «Da ist das Schaf, das hatten wir noch nicht.»

Zum Maislabyrinth gehört auch ein Wettbewerb

Im Maislabyrinth sind zehn Tafeln mit Bildern von Bauernhoftieren versteckt. Wer eine findet, kann das entsprechende Tier auf einer Wettbewerbskarte abstempeln; und wer alle findet, kann die Karte am Ende im dazugehörenden Hofladen abgeben und im September auf einen Preis hoffen.

Es handelt sich um das erste Maislabyrinth von Fahr Erlebnis. Erfahrungen damit bestanden aber bereits; Sandro Sozzi hatte das Labyrinth in Wettingen mitinitiiert, das auch dieses Jahr wieder ins Feld geschnitten wurde.

Lobende Worte von Unterengstringer Politiker

Das neue Labyrinth sei «ein Highlight für die Region», freut sich der Unterengstringer Gemeinderat und FDP-Kantonsrat Yiea Wey Te, der den Sommerevent offiziell eröffnen durfte. Dank den Aktivitäten werde «das Kloster Fahr erfahrbar», meint er.

Wie viele Gäste die verwirrenden Wege durchs Maisfeld bei Unterengstringen anlocken werden, können die Verantwortlichen noch nicht sagen. Ein ­Besuch lasse sich gut mit einer Velotour oder einem Spaziergang verbinden, sagt aber ­Sandro Sozzi. Das Einzugsgebiet sei gross. Letztlich sei der Erfolg aber auch vom Wetter ­abhängig.

Der viele Regen hat den Schwierigkeitsgrad erhöht

Dieses hatte der Eröffnung keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Labyrinth ist etwas oberhalb des Klosters – und damit oberhalb der Limmat – gelegen. Überschwemmungen haben ihm nichts anhaben können. Allerdings hat es den Schwierigkeitsgrad für die ­Bewältigung etwas erhöht: Die Maispflanzen seien in ­diesem wüchsigen Wetter rasch in die Höhe geschossen und dichter geworden, sagt Betriebsleiter Andreas Benz.

Dies bemerken auch die ­Labyrinth-Besucher am Eröffnungstag, wie die immer wieder fragenden Stimmen aus dem Maisfeld zeigen. Einer freut sich plötzlich laut, dass er schon den Ausgang gefunden habe. Seine Frau ruft ihn aber zurück: «Das ist der Eingang.»

Das Maislabyrinth ist noch bis 18. September geöffnet. Oliver Graf / Limmattaler Zeitung

Der Eintritt ins Maislabyrinth der «Fahr Erlebnis AG» kostet für Kinder ab vier Jahren 5 Franken und für Erwachsene 7 Franken. Vor dem Eingang zum Labyrinth kann das Ticket bar oder per Twint bezahlt werden. Beim Kloster Fahr sind Verpflegungsmöglichkeiten vorhanden. Das Maislabyrinth ist für Besucherinnen und Besucher noch bis 18. September zugänglich, jeweils von 10 bis 20 Uhr.