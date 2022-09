Kloster Fahr Ehemalige Bäuerinnenschule ist bald bezugsbereit: Im Mai soll sie wieder belebt werden An einer Projektpräsentation am Samstag erzählten die involvierten Parteien, wie die Arbeiten auf dem Areal des Klosters Fahr vorangehen. In rund einem Jahr könnte das Restaurant Zu den zwei Raben wieder offen sein. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 25.09.2022, 16.51 Uhr

Peter Augsburger und Joel Blunier von der Prosperita, Priorin Irene Gassmann, Ueli Neuenschwander von «erfahrbar», Projektleiterin Verena Gysin, Thomas Benz, Verwaltungsratspräsident der Fahr Erlebnis AG, Julia Neuenschwander von «erfahrbar» und die Architekten Thomas Braun und Michael Matter im Wohnzimmer der künftigen Sechseinhalbzimmerwohnung. Henry Muchenberger

Die Entwicklungen auf dem Areal des Klosters Fahr nehmen immer mehr Form an. An einer Projektpräsentation am Samstag stellten sich die vielen beteiligten Parteien vor und die Gäste erfuhren, auf welchem Stand die Arbeiten sind und wie es weitergeht. Der Startschuss für die Bauprojekte fiel im Januar, als die Investorin Prosperita die Baurechtsverträge für die ehemalige Bäuerinnenschule und das Restaurant Zu den zwei Raben unterschrieb.

Die Bauarbeiten laufen zurzeit auf Hochtouren. Die 14 Wohnungen, die im Rahmen des Projekts «erfahrbar» in der früheren Bäuerinnenschule entstehen, sollen im Mai 2023 bezugsbereit sein. Es handelt sich dabei um ein ökumenisches Mehrgenerationenwohnen. Etwas mehr Geduld brauchen die Leute, bis sie sich wieder im Restaurant Zu den zwei Raben verköstigen können – die Bauarbeiten sollen noch bis August oder September 2023 dauern. Das Selbstbedienungsrestaurant im Fährigarten soll hingegen bereits im kommenden Frühling eröffnen.

Die Ausgangslage war komplex

In ihrer Ansprache am Anlass in der Trotte fasste Priorin Irene Gassmann die Geschichte des Klosters Fahr zusammen: «Seit bald 900 Jahren leben und wirken an diesem Ort Benediktinerinnen», sagte sie. Noch bis 2013 wurde in der Bäuerinnenschule unterrichtet. Während einer Gesamtsanierung der barocken Anlage von 2012 bis 2016 habe sich die Frage gestellt, wie sich das Kloster weiterentwickeln soll. Ein Ziel sei gewesen, die Schwestern von den betrieblichen Aufgaben zu entlasten.

Projektleiterin Verena Gysin blickte im Anschluss auf den siebenjährigen Prozess von der 2016 erstellten Machbarkeitsstudie über die öffentliche Ausschreibung der Annexgebäude bis heute zurück. Schon früh habe sich die komplexe Ausgangslage gezeigt, sagte sie: «Zwei Kantone, zwei Gemeinden, Spezial- und Landwirtschaftszonen und kantonale und nationale denkmalpflegerische Einstufungen von den verschiedenen Gebäuden.»

Die Trotte war an der Projektpräsentation am Samstag gut gefüllt. Henry Muchenberger Unter den Gästen befand sich auch Urban Federer, Abt des Klosters Einsiedeln. Henry Muchenberger Priorin Irene Gassmann begrüsste die Anwesenden. Henry Muchenberger So sieht die sich im Umbau befindende ehemalige Bäuerinnenschule zurzeit aus. Schon bald sollen die 14 Wohnungen bezogen werden. Henry Muchenberger Im Gebäude entsteht ein christliches Mehrgenerationen-Wohnprojekt. Henry Muchenberger Die Kürbissaison hat bei der Fahr Erlebnis AG begonnen. Henry Muchenberger Die Gäste konnten sich am Anlass auch den Landwirtschaftsbetrieb vorstellen lassen. Henry Muchenberger Der Hofladen der Fahr Erlebnis AG besteht seit Frühling 2021. Henry Muchenberger

Der Pachtvertrag für das Restaurant ist unterschrieben

Mit der christlichen Pensionskasse Prosperita wurde schliesslich eine Investorin für die frühere Bäuerinnenschule und das Restaurant gefunden. Geschäftsführer Joel Blunier erzählte am Samstag, wie er damals zufällig im Radio von der Ausschreibung gehört habe. «Ich habe noch am gleichen Wochenende Anfragen gestartet», sagte er.

Schnell habe er sich mit Julia Neuenschwander zusammengetan, sagte Blunier. Diese steht heute hinter dem Verein «erfahrbar», der das Mehrgenerationen-Wohnprojekt leitet. Wie viel Arbeit in den letzten fünf Jahren geleistet wurde, illustrierte Blunier anhand einer Zahl. Er sagte:

«2813 E-Mails mit dem Begriff ‹Kloster Fahr› befinden sich in meinem Account.»

Dann ergriff Thomas Benz, Verwaltungsratspräsident der Fahr Erlebnis AG, die die Landwirtschaft und die Gastronomie des Klosters Fahr übernommen hat, das Wort: «Ich freue mich, ein winziges Kapitel in der Geschichte des Klosters Fahr schreiben zu dürfen», sagte er. Zudem verriet er, dass er vor einer halben Stunde den Pachtvertrag für das Restaurant unterschrieben habe und dass der Landwirtschaftsbetrieb zurzeit auf Bio umgestellt werde.

Julia Neuenschwander stellte das Projekt des Mehrgenerationenwohnens genauer vor. Sie sagte:

«Spirituell knüpfen wir an das Benediktinische und die Bibel an.»

Von den Bewohnerinnen und Bewohnern werde erwartet, eine Stunde pro Woche beispielsweise in der Verwaltung oder im Garten zu arbeiten. Auch gemeinsame Gebete sollen regelmässig stattfinden.

Nach einem Apéro der Fahr Erlebnis AG fanden verschiedene Führungen statt. Die Anwesenden durften die zukünftigen Räume des Mehrgenerationen-Wohnprojekts besichtigen. Dort entstehen vier Zweieinhalb-, vier Viereinhalb-, zwei Dreieinhalb-, zwei Fünfeinhalb-, eine Eineinhalb- und eine Sechseinhalbzimmerwohnung sowie Gemeinschaftsräume. Die Wohnungen sind alle bereits vergeben. Zudem werden zwei Studios für Gäste oder als Notschlafstelle zur Verfügung stehen.

