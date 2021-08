Kloster Fahr In diesem Maislabyrinth begeben sich Gross und Klein gerne auf Irrwege Das Maislabyrinth beim Kloster Fahr zieht auch nach den Sommerferien noch Besucher an. Die Betreiberin des Labyrinths, die Fahr Erlebnis AG, zieht ein positives Fazit: «Wir können mit dem bisherigen Betrieb zufrieden sein.» Sven Hoti 25.08.2021, 18.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier fängt das Abenteuer Maislabyrinth an. Die Besucherinnen und Besucher bezahlen hier Eintritt und statten sich mit den Stempelkarten aus. Valentin Hehli Die Wege erstrecken sicher über insgesamt 600 Meter durch das Labyrinth. Valentin Hehli Die Besucherinnen müssen nicht nur den Ausgang finden, sondern unterwegs auch die zehn Tafeln mit den Bauernhoftieren. Abgebildet ist etwa ein Schmetterling... Valentin Hehli ...oder ein Güggel. Valentin Hehli An diesem Nachmittag sind vor allem Eltern mit ihren Kindern hier. So etwa auch Kurt und Therese mit ihrem fünfjährigen Sohn Manuel und ihrer zweijährigen Tochter Nina Sven Hoti Philipp Weber und Heike Tribelhorn aus Zürich hat die Langeweile ins Maislabyrinth geführt. Ihre Kinder seien bereits zu alt, um mit ihren Eltern so etwas zu unternehmen, sagen sie. Sven Hoti Die Erlösung finden die Besucher beim Ausgang am anderen Ende des Maislabyrinths – sofern sie ihn denn finden. Valentin Hehli

Auf dem Weg durch das Maislabyrinth beim Kloster Fahr sind immer wieder Stimmen und Rufe zu hören. «Ich hab’s gefunden!», ertönt es auf einmal aus dem Dickicht. Die Freude ist zwar nicht seh-, aber zumindest hörbar. An diesem Mittwoch irren zahlreiche Besucher durch die insgesamt 600 Meter langen Wege des Maislabyrinths, das seit dem 17. Juli in Betrieb ist. Das Ziel ist es nicht nur, zum Ausgang zu gelangen, sondern auf dem Weg auch die zehn Tafeln mit Bauernhoftieren zu finden und auf einer Karte abzustempeln.

Um 14 Uhr treffen die ersten Besucher beim Maislabyrinth ein, die meisten davon Familien mit Kindern. So etwa auch ein Pärchen mit einem fünfjährigen Sohn einer zweijährigen Tochter. Sie sind aus Möriken-Wildegg im Kanton Aargau angereist und haben auch schon das Maislabyrinth in Wettingen besucht. «Es sieht alles gleich aus», sagt der Vater und lacht. Dennoch hätten sie Freude daran – und die Kinder nicken ihnen zu. Ein weiteres Ehepaar mit ihren Kindern findet ebenfalls Gefallen am Labyrinth, sagt aber:

«Wir haben nur etwas Angst, den Ausgang nicht wieder zu finden.»

Ein Pärchen irrt an diesem Nachmittag alleine durch das Maislabyrinth. Ihre Kinder seien schon zu alt, um mit den Eltern so etwas zu machen, sagen Philipp Weber und Heike Tribelhorn aus Zürich. Die Langeweile habe sie hierhergebracht. Und ein Stephen-King-Film, so Weber. Mit einer Google-Suche seien sie dann auf das Maislabyrinth beim Kloster Fahr gestossen. «Es gefällt uns gut, inzwischen ist es aber ein bisschen zu warm geworden.»

Nicole Sozzi, Geschäftsführerin der Fahr Erlebnis AG, zieht bezüglich des Betriebs des Maislabyrinths ein positives Zwischenfazit. Severin Bigler

Betreiberin des Maislabyrinths ist die Fahr Erlebnis AG, die daneben auch die Klosterbetriebe und den Landwirtschaftsbetrieb führt. Geschäftsführerin Nicole Sozzi zieht ein positives Zwischenfazit - auch wenn das Wetter ihnen nicht gerade in die Karten gespielt habe.

«Das Maislabyrinth darf sicher noch etwas an Bekanntheit gewinnen, aber ansonsten können wir mit dem bisherigen Betrieb zufrieden sein»,

sagt Sozzi. Sie habe bisher viele positive Rückmeldungen von den Besuchern bekommen und könne sich vorstellen, das Labyrinth nächsten Sommer wieder zu führen.

Das Maislabyrinth beim Kloster Fahr hat noch bis am 18. September geöffnet. Dann wird der Mais geerntet. Diesen Samstag, den 28. August, führt die Fahr Erlebnis AG zusätzlich den Fahr-Gaudi-Tag durch. Auf der Wiese vor dem Maislabyrinth finden von 10.30 bis 18 Uhr diverse Aktivitäten für Kinder, Freunde und Familien statt. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Postenlauf mit verschiedenen Spielen, Wettkämpfe, ein Kinderschminken sowie ein Märlizelt. Weitere Infos dazu gibt es unter www.fahr-erleben.ch.