Der erste Weihnachtsmarkt beim Kloster Fahr kämpft mit der Kälte

Kloster Fahr Erster Weihnachtsmarkt des Klosters Fahr kämpft mit der Kälte Die Fahr Erlebnis AG hätte gerne etwas mehr Kundenandrang bei ihrem Markt mit Christbaumverkauf auf dem Kloster-Areal verzeichnet. Olivia Hasler Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Foodtruck mit Küchenchef Giacomo Badino. Olivia Hasler Allerlei Angebote stellten die Verkäufer aus. Olivia Hasler Zum Beispiel diese Holzsterne. Olivia Hasler Daniela Hardmeier aus Mülligen verkauft ein handgemachtes Holzspiel an Syl Betlius aus Zürich. Olivia Hasler Eingang zum Hofladen in der Trotte. Olivia Hasler Bratwurst zum selber bräteln über der Feuerschale. Olivia Hasler Kinder beim Guetzli-Verzieren. Olivia Hasler Aline Humitsch aus Baden und Tanja Huber aus Fislisbach mit selbstgemachten «Blueme-Ring». Olivia Hasler Doris Füglister und Nicole Sozzi von der Fahr Erlebnis AG. Olivia Hasler

Im Kloster Fahr deutete am Wochenende alles aufs grosse Fest. Lichterketten, Engel und Christbäume schmücken den Eingang der Trotte zum Hofladen. Darum herum stehen Verkaufsstände mit Holz- und Strickarbeiten.

Zur vorweihnachtlichen Stimmung tragen Lieder bei, die aus Musikboxen erklingen. Der Duft von frischem Raclette liegt in der Luft. Die Besucherinnen und Besucher stehen um Feuerschalen, um sich zu wärmen, oder bräteln eine Bratwurst.

Diese Verkäuferinnen und dieser Verkäufer wärmen sich an der Feuerschale. Olivia Hasler

Unmittelbar am Eingang des Weihnachtsmarktes schenkt Doris Füglister, Mitorganisatorin des Weihnachtsmarktes und Mitarbeiterin der Fahr Erlebnis AG, Glühwein und Punsch aus. Die Suche nach dem perfekten Christbaum

Die Fahr Erlebnis AG will das Kloster-Areal als Ausflugsziel neu beleben. So kamen die Organisatoren auf die Idee, den ersten Weihnachtsmarkt auf dem Gelände zu veranstalten. Geschäftsführerin Nicole Sozzi verkauft in der Trotte Hofprodukte. Nebenan verzieren Kinder Guetzli.

Familie Koger Stadler kauft ihren Christbaum. Olivia Hasler

Draussen verkaufen Walter Benz und Claudio Allmann Weihnachtsbäume. Die beiden helfen der Familie Koger aus Schlieren, den perfekten Baum zu finden, und verpacken ihn anschliessend.

«Ob es der perfekte Baum ist, werden wir sehen, wenn er wirklich ins Wohnzimmer passt»,

meint Frau Koger mit einem herzhaften Lachen.

Erhoffte Besucherzahlen werden nicht erreicht

Giacomo Badino, Küchenchef des Klosterrestaurants, das derzeit renoviert wird, bereitet im Foodtruck Raclette zu. Zur Kundensituation am Samstag sagt der Dietiker: «Es sind weniger Leute als erhofft, aber es ist trotzdem schön, dass hier etwas los ist.» Vor ihm befinden sich einige Stehtische, an denen genüsslich gegessen wird.

Doch nicht alle wollen bei den kalten Dezembertemperaturen draussen verharren. Andy Schmidli aus Brugg hat sich mit seinem Kollegen Othmar ­Kreienbühl ins «Trottestübli» zurückgezogen. Die beiden teilen sich dort eine Flasche Pinot noir. Sie sind gerne hierhergekommen: «Es ist schön, zu sehen, wie dieses Areal wieder zum ­Leben erwacht. Vor 20 Jahren waren wir sehr oft hier», ­er­zählen sie und schwelgen in Erinnerungen.

Othmar Krähenbühl (links) und Andy Schmidli (rechts) im «Trottestübli». Olivia Hasler

Organisatorin Doris Füglister zieht am Samstag beim ­Besuch der «Limmattaler Zeitung» vor Ort eine erste Bilanz: «Für das erste Mal läuft es gut, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Besucher gewünscht.» Der ausgebliebene Kundenandrang liegt aus ihrer Sicht an der Witterung: «Wahrscheinlich hat der kalte Wind einige davon abgehalten, vorbeizuschauen», vermutet sie.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen