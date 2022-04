Kloster Fahr: «Sommerbeiz» eröffnet am Samstag, 9. April

Kloster Fahr Beim Kloster Fahr wird am Samstag die «Sommerbeiz» eröffnet Die Fahr Erlebnis AG bietet damit eine Alternative zum Restaurant Zu den Zwei Raben, das derzeit saniert wird. David Egger 04.04.2022, 23.56 Uhr

Im Vordergrund die Limmat und das Kloster Fahr, rechts die Autobahn A1 und im Hintergrund Dietikon mit dem Limmat-Tower. Severin Bigler/CH Media

Am Samstag, 9. April, wird beim Kloster Fahr die «Sommerbeiz» eröffnet. Diese wird im Aussenbereich hinter der Trotte, in der sich der Hofladen befindet, zu finden sein. Dies teilte die Fahr Erlebnis AG am Montag mit.

Die «Sommerbeiz» biete während der Sanierung des Restaurants Zu den Zwei Raben «ein einfaches gastronomisches Erlebnis» auf dem Kloster-Fahr-Areal. Es sollen diverse Speisen mit frischen Produkten direkt ab Hof angeboten werden.

«Grundsätzlich ist die ‹Sommerbeiz› bei schönem Wetter offen und wird über eine Selbstbedienungstheke bewirtet. Darüber, ob die ‹Sommerbeiz› am jeweiligen und am darauffolgenden Tag geöffnet hat, wird tagesaktuell auf www.fahr-erlebnis/gastronmie informiert», schreibt die Fahr Erlebnis AG. Grundsätzlich soll die Beiz von Mittwoch bis Freitag von 11.30 bis 18 Uhr und am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet haben.

«Sobald es wärmer wird, werden die Öffnungszeiten am Abend verlängert»,

versprechen die Betreiber.