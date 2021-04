Klimaschutz Aesch top, Dietikon Flop: So weit ist das Limmattal bei der Energiewende Mit einem neuen Tool lassen sich Schweizer Gemeinden hinsichtlich ihres Fortschritts bei der Energiewende vergleichen. Das Limmattal schneidet im schweizweiten Vergleich eher dürftig ab – ausser in einem Bereich. Sven Hoti 14.04.2021, 16.20 Uhr

Solaranlagen wie diese auf dem Dach des Dietiker Schwimmbads Fondli gibt es im Limmattal zuhauf – aber es hätte noch Platz für einige mehr. Archivbild: Anton Scheiwiller (3. September 2014)

Am 13. Juni stimmt das Schweizer Stimmvolk über das revidierte CO 2 -Gesetz ab. Mit Hilfe eines Massnahmenkatalogs will der Bundesrat die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber 1990 halbieren. Bis 2050 soll die Schweiz gar klimaneutral sein, also gar keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre absondern.

Dass das ein ambitioniertes Unterfangen ist, zeigen nicht zuletzt aktuelle Zahlen des Bundes. Das Zwischenziel, 20 Prozent des Treibhausgasausstosses bis 2020 gegenüber 1990 zu reduzieren, dürfte bereits gescheitert sein. Lehne die Stimmbevölkerung nun das CO 2 -Gesetz im Juni ab, werde die Schweiz eine Halbierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 nicht mehr erreichen, heisst es im aktuellen Abstimmungsbüchlein.

Die Hoffnung ruht mitunter auf technologischen Innovationen im Bereich der Energieerzeugung und Mobilität. Solaranlagen oder Elektroautos sind schon länger ein Thema und werden immer öfter genutzt, so auch im Limmattal. Dass es allerdings noch viel Luft nach oben hat, zeigen Daten, die das Softwareunternehmen Geoimpact in Zusammenarbeit mit dem WWF gesammelt und welche die «Limmattaler Zeitung» für die Region zusammengetragen hat.

Das Limmattal ist stark bei der Elektromobilität

Geoimpact hat für die Veröffentlichung der Daten eigens die Plattform energiereporter.ch geschaffen. Darauf lässt sich der Fortschritt jeder Schweizer Gemeinde in bestimmten Bereichen der Energiewende mitverfolgen. Das Projekt wird von «Energie Schweiz» und dem Digital Innovation Office des Bundesamtes für Energie unterstützt.

Die Gemeinden lassen sich derzeit anhand dreier klimarelevanter Dimensionen miteinander vergleichen: dem prozentualen Anteil der Elektroautos auf den Strassen, dem ausgeschöpften Solarpotenzial auf den Hausdächern sowie dem Anteil der mit erneuerbarer Energie betriebenen Heizungen in Gebäuden. Geoimpact hat sich dafür gemäss eigenen Angaben bei öffentlich einsehbaren Datensätzen des Bundes bedient.

Die Daten zeichnen ein bisher eher durchzogenes Bild für den Bezirk Dietikon: In zwei von drei Bereichen liegen die Durchschnittswerte aller elf Gemeinden unter dem Schweizer Mittel. Einzig bei der Elektromobilität, also dem Anteil der elektrisch betriebenen Fahrzeuge im Strassenverkehr, fährt der Bezirk dem Gros der Schweizer Gemeinden davon.

Blickt man in die einzelnen Gemeinden hinein – zum Vergleich wurden die Aargauer Gemeinden Bergdietikon und Spreitenbach sowie die Stadt Zürich der Grafik ebenfalls beigefügt– ergeben sich teils frappante Unterschiede. Während nur ein halbes Prozent aller in Spreitenbach verkehrenden Fahrzeuge elektrisch ist, sind es in Aesch bereits 2,6 Prozent, jedes 40. Auto also.

Noch grösser sind die Unterschiede beim Solarstrom: In Oberengstringen ist nur 0,6 Prozent des technisch und wirtschaftlich realisierbaren Solarpotenzials auf Dachflächen ausgeschöpft. In Spreitenbach sind es hingegen 6,6 Prozent, also über zehnmal mehr. Damit hat die Aargauer Gemeinde auch einen beachtlichen Vorsprung zum Schweizer Durchschnitt mit 4,3 Prozent ausgeschöpftem Potenzial.

Nicht nur beim Solarstrom, auch beim erneuerbaren Heizen ist Oberengstringen das Schlusslicht. Nur gerade in 8,8 Prozent aller Gebäude in der Gemeinde ist gemäss den Daten von Geoimpact ein erneuerbares Heizsystem installiert. An zweitletzter Stelle folgt Geroldswil mit immerhin rund 18 Prozent. Spitzenreiter ist auch hier die Gemeinde Aesch mit 43,7 Prozent, was fast 13 Prozent mehr ist als das schweizweite Mittel.

Dass noch weitaus mehr möglich ist, zeigen die Champion-Gemeinden, wie der WWF sie nennt. Im Kanton Zürich ist das etwa Dielsdorf, wo schon 5,2 Prozent aller Fahrzeuge elektrisch angetrieben sind. Die Gemeinde Volken heizt zu 68,7 Prozent mit erneuerbarer Energie. Und am weitesten ausgeschöpft ist das Solarpotenzial in der Gemeinde Knonau mit 17,33 Prozent.

Zoomt man noch weiter hinaus, kommt man zu denjenigen Ortschaften, die schweizweit die Spitzenplätze belegen. Es sind allesamt kleinere Gemeinden wie etwa Isenthal UR (erneuerbares Heizen: 89,5 Prozent), Onnens VD (Solarstrom: 68,4 Prozent) und das Tourismusgebiet Saas-Fee VS (Elektromobilität: 9,6 Prozent).

Dietiker Energiebeauftragter relativiert

Im Limmattaler Vergleich schneiden insbesondere die Gemeinden Oberengstringen, Geroldswil und Dietikon unterdurchschnittlich ab. Alle drei sind in den aufgeführten Kategorien weniger weit als das bezirksweite Mittel. Überraschend ist das insbesondere bei der Stadt Dietikon, die Ende 2019 zum zweiten Mal das Label Energiestadt Gold für ihre Energiepolitik erhalten hat. Wie ist das zu erklären?

Nachfrage beim Energiebeauftragten der Stadt Dietikon, Thomas Wälchli. Er gibt zu: «Auf den ersten Blick scheint es so, dass die Stadt Dietikon bei den drei Kriterien unterdurchschnittlich abschneidet.» Die Ursachen dafür lägen jedoch teilweise auch in der Methodik und der «stark vereinfachten Darstellung» der Daten. Er nennt etwa die Elektromobilität, wo die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen seit gut einem Jahr rasant anstiegen, die Datenlage allerdings noch zu dünn sei:

«Beim Anteil dieser Fahrzeuge am gesamten Fahrzeugpark liegt Dietikon noch unter dem Durchschnitt. Beim Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen 2020 befindet sich die Stadt jedoch darüber.»

Beim Solarstrom seien «fairerweise» Städte ähnlicher Grösse zu vergleichen, so Wälchli. «Kleine Gemeinden können mit einigen wenigen grossen Solaranlagen auf Turnhallen, Landwirtschafts- oder Gewerbegebäuden einen beträchtlichen Teil ihres Solarpotenzials ausschöpfen.» Er ergänzt:

«Im Vergleich mit anderen Schweizer Städten schneidet Dietikon nicht schlecht ab, es besteht aber noch Aufholpotenzial aufgrund des eher älteren Gebäudebestandes.»

Auch beim erneuerbaren Heizen könnten kleinere Gemeinden mit einigen wenigen Wärmeverbünden den Anteil erneuerbarer Heizenergie rasch steigern, meint Wälchli. Mit dem Bau der Limmattalbahn werde die Fernwärme in Dietikon allerdings nochmals ausgebaut und der Anteil erneuerbar beheizter Gebäude weiter ansteigen.

Im Unterschied zur Gesamtschweiz will die Stadt Dietikon bereits bis 2040 klimaneutral sein. Am Donnerstag veröffentlicht die Stadt ihre neue Energie- und Klimastrategie. Thomas Wälchli: «Mit ihrer Energiestrategie, der Energieplanung sowie der Verkehrs- und Raumplanung generell wird die Stadt Dietikon weiter proaktiv die Weichen für eine Reduktion der Treibhausgase und die Produktion von erneuerbarer Energie aus regionalen Quellen stellen.»