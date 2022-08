Limmattaler Wirtschaftsverbände lehnen «Keine Steuergeschenke» ab

«Keine Steuergeschenke» Limmattaler Wirtschaftsverbände lehnen Volksinitiative ab: «Die Bereitschaft, in Zürcher Unternehmen zu investieren, würde leiden» Die kantonale Volksinitiative «Keine Steuergeschenke für Grossaktionärinnen und Grossaktionäre» fordert, dass der Teilbesteuerungssatz für Einkünfte aus qualifizierten Beteiligungen von 50 auf 70 Prozent erhöht wird. «Die Limmattaler Wirtschaftsverbände setzen sich dagegen vehement zur Wehr», schreiben nun der Industrie- und Handelsverein Dietikon (IHV), die Wirtschaftskammer Schlieren und der Gewerbeverband Limmattal (GVL) in einer Mitteilung. LiZ 15.08.2022, 05.00 Uhr

Die Limmattaler Wirtschaftsverbände positionieren sich deutlich gegen die Volksinitiative «Keine Steuergeschenke für Grossaktionärinnen und Grossaktionäre». Symbolbild: Donato Caspari

«Dividenden werden aus dem Gewinn des Unternehmens finanziert. So kommt es zu einer doppelten Besteuerung von Dividenden, nämlich erstens als Unternehmensgewinn und zweitens als Einkommen beim Aktionär», halten die Wirtschaftsverbände fest. Mit dieser Doppelbesteuerung würden bis zu 50 Prozent des Gewinns an den Staat abgeführt werden müssen, heisst es in der Mitteilung weiter.