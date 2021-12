Karate Ramón Limacher ist Schlierens Karate Kid Der elfjährige Karateka hat es 2021 gleich doppelt geschafft, Schweizer Meister zu werden. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 17.12.2021, 19.52 Uhr

Stolzer Jung-Karateka: Der elfjährige Schlieremer Ramón Limacher holte 2021 den nationalen Katameister-Titel in seiner Altersklasse gleich zweimal. zvg

Die Coronapandemie hat auch die Sportwelt auf den Kopf gestellt, und sie tut es bekanntermassen weiterhin. Im Falle des elfjährigen Schlieremer Karate-Talents Ramón Limacher offenbarten diese Turbulenzen durchaus auch eine erfreuliche Seite. Weil während mehr als einem Jahr keine Turniere durchgeführt werden konnten – ab Februar 2020 bis im vergangenen Sommer war nichts mit Wettkämpfen –, fand heuer die Schweizer Nachwuchs-Meisterschaft gleich zweimal statt.

Im Juni jene vom vergangenen Jahr, im November die reguläre 2021er-SM. Und was machte Ramón Limacher? Nach der Absage der Saison 2020 und dem folgenden langen Sport-Lockdown, nach Monaten der Ungewissheit und trotz mässig lässiger Zoom-Trainings in der guten Stube packte der junge Schlieremer an beiden nationalen Meisterschaften sein bestes Karate aus und dominierte die gesamte Konkurrenz nach Strich und Faden. Der Lohn: Limacher holte sich in den Kategorien Kata 10 Jahre und Kata 11 Jahre den Titel. Für Laien: Kata ist eine Übungsform, die aus stilisierten Kämpfen gegen imaginäre Gegner besteht.

Erst die grosse Freude, jetzt der Fokus auf 2022

«Natürlich habe ich mich über die beiden Meistertitel innerhalb weniger Monate gefreut», sagt der Jung-Karateka, der seit 2020 der Schweizer U16-Nationalmannschaft angehört. Abheben tue er deswegen nicht, und darum geht der Blick – ganz Leistungssportler – bereits in die Zukunft. Limacher:

«Nun heisst es weiter trainieren, trainieren, trainieren. Ich kann und will noch so vieles in meinem Sport lernen.»

Dass der Rohdiamant geschliffen wird, dafür sorgt in erster Linie Hakki Güldür, ­Sensei und seit fast zwei Jahren Limachers Stützpunkttrainer.

Auch als ab Februar des vergangenen Jahres weder Trainings noch Wettkämpfe vor Ort durchgeführt werden konnten, war ihm sein Trainer eine grosse Stütze. «Zum Glück hat mein Trainer Hakki Güldür damals Zoom-Trainings vor dem Laptop angeboten», sagt Limacher. Das sei in der damaligen ­schwierigen Zeit einfacher gewesen, als allein für sich im stillen Kämmerlein zu trainieren. Hakki Güldür ist sein Karate-Lehrmeister. Seit Güldür den jungen Schlieremer unter seine Fittiche genommen hat, trainiert dieser in der Karateschule Ken Shi Kai in Zürich Schwamendingen. Zuvor hatte Limacher dies im Nippon-Training in Urdorf gemacht.

Die Eltern sind auch mit eingebunden

Wenn die eigenen Kinder bereits in jungen Jahren Leistungssport betreiben, sind die Eltern meistens stark gefordert, finanziell und zeitlich. Das ist bei Martina und Roger Limacher nicht anders. «Pro Woche chauffieren wir Ramón zwischen drei und fünf Stunden», sagt Mutter Martina Limacher. Die regulären Trainings und Stützpunkttrainings sind in Schwamendingen, jene mit der U16-Nationalmannschaft in Biel. An die Trainings in Schwamendingen fährt Ramón selbstständig, die Eltern holen ihn jeweils ab. Martina Limacher: «Sonst wird es ziemlich spät mit ins Bett gehen. Schliesslich muss Ramón am Morgen früh wieder aus den Federn.»

Apropos: Seit vergangenem August besucht er die Schule Zürich Nord in Oerlikon. «Ich bin in einer gemischten 5. und 6. Klasse mit total 14 Schülerinnen und Schülern. Diese Schule ist super und ermöglicht mir, dass ich für Turniere und spezielle Trainings freibekomme», sagt Ramón, der einmal Pilot werden möchte. Der Clou: Donnerstags fängt für ihn die Schule erst um 10 Uhr an.

Und wie sieht die finanzielle Seite aus? Ist Karate eine ­teure Sportart? «Das Training ist nicht so teuer», erklärt Martina Limacher. Es fallen Kosten an für die Karateschule, das Stützpunkt- und das Nati­training. Gelegentlich kommen noch Ausgaben für Personaltrainings hinzu. «Was aber ins Geld geht, sind die internationalen Turniere. Fahrt, Flug, Hotel sowie Turniergebühren. Weil Ramón erst elfjährig ist, muss entweder ich oder mein Mann jeweils mitreisen.» Zum Glück, so Martina Limacher weiter, habe ihr Sohn über die Sporthilfe Schweiz einen ­Sportpaten gefunden.

Wie viel Zeit investiert der junge Sportler – der bis im vergangenen Sommer einmal wöchentlich beim Nachwuchs des FC Uitikon Fussball spielte – selbst in seine Leidenschaft? ­Ramón erklärt:

«Pro Woche ­trainiere ich während rund 15 Stunden die verschiedenen Karate-Formen Kata, Kumite und Neuro-Athletik.»

Über die anstehenden Festtage jedoch wird der Umfang heruntergefahren. Auch begeisterte Jungsportler muss man schliesslich zwischendurch mit dem Lasso einfangen. Jeder braucht ab und zu ein wenig Ruhe. «Die Tage um Weihnachten und Silvester werde ich zum Erholen nutzen, wir verbringen die Ferien in den Bergen beim Skifahren. Klar werde ich zwischendurch trainieren und Koordinations- und Gleichgewichtsübungen machen. Aber alles in einem sehr stark reduzierten Umfang.» Die nächsten Herausforderungen, welche die neue Saison bereithalten wird, kommen schliesslich für Ramón Limacher noch früh genug.

