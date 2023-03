Schlieren «Ich kann mir kein Leben ohne Karate vorstellen»: Dieser 12-Jährige strebt den schwarzen Gürtel an Ramón Limacher ist ein erfolgreicher Karateka. Der Schlieremer reiht Sieg an Sieg und wurde 2022 zum dritten Mal Schweizer Meister. Nun offenbart er seine Ziele. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 15.03.2023, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Karateka Ramón Limacher trainiert pro Woche rund zehn Stunden. Bild: zvg

Weiss, gelb, orange, grün, blau: Das sind Karategürtel-Farben. Ramón Limacher aus Schlieren hat sie alle. Aktuell besitzt er den halbbraunen Gürtel, im Karatefachjargon 3½ Kyu genannt. Nun strebt er den braunen an. Bis zum schwarzen Gürtel ist der Weg aber noch weit - und die Ziele des Zwölfjährigen sind gross.

Damit der junge Karateschüler den schwarzen Gürtel um sein weisses Gewand – also den 1. Dan um seinen Gi wickeln kann – muss er mehrere Bedingungen erfüllen. Er muss 16 Jahre alt sein, aber noch wichtiger: «Ich muss reif dafür sein», sagt er. Das bedeutet, dass er die Philosophie von Karate verstehen muss. Etwas davon gab ihm bereits sein Trainer – sprich: Sensei – Hakki Güldür von der Ken-Shi-Kai-Karateschule in Schwamendingen mit. «Der Gürtel ist in erster Linie dazu da, um den Karateanzug zusammenzubinden», habe ihm der Sensei erklärt, sagt Limacher.

Zehn Meistergrade beim schwarzen Gürtel

Trotz des bodenständigen Rats seines Trainers hat der Zwölfjährige ein Ziel: «Ich möchte bis zum schwarzen Gürtel weitermachen.» Beim schwarzen Gürtel gibt es zehn Meistergrade. Um einen neuen Grad zu erlangen, müssen die Karatekas jeweils eine Prüfung absolvieren.

Nicht nur die Gürtel sammelt Limacher, sondern auch Medaillen und Pokale. Die meisten seiner Erfolge erzielte er beim Kata, seiner Lieblingsdisziplin. Dies ist eine Übungsform aus stilisierten Kämpfen gegen imaginäre Gegner. Dort stand er letztes Jahr mit Ausnahme eines zweiten Platzes bei allen Turnieren auf Schweizer Boden auf der höchsten Stufe des Podests. Zudem wurde er zum dritten Mal hintereinander Schweizer Meister bei den Junioren im Kata. Auch international feierte er 2022 einige Erfolge: Im Ausland landete er zweimal auf dem zweiten Platz und einmal auf dem dritten Platz.

Ramón Limacher (rechts) mit seinem Nati-Freund Platon an der letztjährigen Schweizer Meisterschaft. Bild: zvg

Einen dritten Platz an der Schweizer Meisterschaft und zwei weitere Podestplätze holte er sich letztes Jahr im Kumite. Das ist anders als Kata kein Kampf gegen einen imaginären Gegner, sondern ein Kampf zwischen zwei Karatekas.

In diesem Jahr macht er gleich so weiter mit seinen Erfolgen. So landete er bereits an zwei ausserkantonalen Turnieren auf dem ersten Platz. Weitere Turniere hat er bereits in seinem Kalender notiert. Für das Jahr 2023 hat Limacher ein klares Ziel: «Ich will meinen vierten Schweizer-Meister-Titel in Folge holen.» Zuerst fänden nun zwei Qualifikationsturniere statt, und anschliessend die Schweizer Meisterschaft in Sursee.

Die Olympischen Sommerspiele als grossen Traum

Neben dem Schweizer-Meister-Titel strebt der Zwölfjährige auch weitere internationale Podestplätze an. Zudem hat er einen mittelfristigen und einen weiten Traum in Sicht: Die Qualifikation für die Junioren-Europameisterschaft und die Junioren-Weltmeisterschaft und die Olympischen Sommerspiele. Aber Karate ist aktuell keine olympische Sportart mehr. Das bedauert auch das Schlieremer Karate-Kid: «Ich hoffe, dass Karate im Jahr 2028 wieder olympisch wird.»

Ramón Limachers grosses Ziel: eine Teilnahme an den olympischen Sommerspielen. Bild: zvg

Dass er Karate macht, sei eigentlich dem Zufall zu verdanken, sagt der Sechstklässler. «Es lag einmal ein Flyer für Kinder-Karate in unserem Briefkasten.» Das war 2014. Seither übt er diesen Sport täglich aus. Pro Woche seien es rund zehn Stunden Karate. Dazu kommen Ausdauer, Neuro-Athletik-Training, Mentaltraining sowie Stretching. An den Wochenenden stehen meist noch Trainings und Turniere mit dem Verband sowie dem Schweizer Kata-Nationalkader der Swiss Karate Federation an.

Doch um was geht es eigentlich bei diesem Sport? Beim Karate gebe es verschiedene wichtige Elemente, sagt er und beginnt aufzuzählen: «Respekt, Konzentration, Kraft, Geschwindigkeit, Explosivität, mentale Stärke.» Wenn Limacher Karate ausübt, dann ist er voll in seinem Element. Deshalb ist es auch wenig überraschend, dass er sagt: «Ich kann mir kein Leben ohne Karate vorstellen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen