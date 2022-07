Kantonsschule Limmattal: 115 Schüler feiern in Urdorf ihre Matur

Kantonsschule Limmattal Schicke Kleider und Hemden sind angebracht: 115 Schülerinnen und Schüler feiern ihre bestandene Matur Nach zwei Jahren Pandemie können die Maturandinnen und Maturanden ihre Zeit an der Kanti Limmattal ohne Einschränkungen abschliessen – und erhalten Tipps einer Ehemaligen. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 08.07.2022, 15.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Maturandinnen und Maturanden der Kanti Limmattal haben einen Meilenstein erreicht – und feiern sich. Severin Bigler

Eltern zücken ihre Handys, junge Frauen und Männer in eleganten Kleidern posieren für die Kamera, Blumen werden verteilt – vor der Zentrumshalle in Urdorf herrscht am Donnerstagabend reges Treiben. Denn die diesjährigen Maturandinnen und Maturanden der Kantonsschule Limmattal feiern ihren Abschluss.

Kurz vor Beginn der Festlichkeiten ist ein Grossteil der Stühle vor der Bühne und auf der Tribüne bereits von stolzen Familienmitgliedern und Freunden besetzt. Und zum ersten Mal seit 2020 kann normal gefeiert werden. Keine mit Masken verdeckten Gesichter, keine grossen Abstände, keine Trennung der Klassen.

Andreas Messmer: «Ihnen dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein»

Der Schulchor läutete, unter der Leitung von Patrik Elsaid, den Abend mit dem Beatles-Lied «The Long And Winding Road» ein. Ein Auftakt symbolisch für den Weg, den die Maturandinnen und Maturanden in den letzten Jahren bestritten und an jenem Abend beendet haben. 119 Schülerinnen und Schüler zählte der Jahrgang, 115 haben erfolgreich bestanden.

Rektor Andreas Messmer wendet sich in seiner Begrüssungsrede an die «Maturae» und «Maturi», wie er sie traditionsgemäss nennt. Die Anrede soll den Respekt für ihr Geleistetes ausdrücken. Es ist seine erste Maturfeier als Rektor der Schule.

Rektor Andreas Messmer gratuliert seinen Schützlingen. Severin Bigler

«Mit Bestehen der Matur dürfte Ihnen ein Stein vom Herzen gefallen sein», sagt er und fügt an: «Und damit auch Ihren Eltern.» Die Anwesenden schmunzeln ab seiner Bemerkung. Messmer spricht den letzten Nervenkitzel – die Abschlussprüfungen – an und gratuliert seinen Schützlingen zu ihrer Leistung. «Bravo!»

Auch Festrednerin Yvonne Eisenring gratuliert. Die Journalistin und Autorin ist in Dietikon aufgewachsen und hat ihre Matur 2006 ebenfalls an der Kanti Limmattal abgeschlossen. Sie richtet sich mit «den Worten, die sie damals gerne gehört hätte» an die Anwesenden. Sie sagt:

«Ich hätte gerne früher gewusst, dass das Motto ‹fake it till you make it› einen weiter bringt, als man denkt.»

Rednerin Yvonne Eisenring macht den Anwesenden Mut. Severin Bigler

Fehler dürften passieren und seien in der Vorstellung meist schlimmer als in der Realität.

Vor allem aber legt sie den Anwesenden ans Herz Freundschaften, die sie an der Kanti geschlossen haben, zu pflegen. «Sie sind das Wertvollste, das Ihr mitnehmt.»

Begleitet wurde der Abend neben dem Schulchor von verschiedenen musikalischen Darbietungen. Vitor Varyvoda beeindruckte mit seiner Gitarre. Auch das «mum-Ensemble» bestehend aus Maturandinnen und Maturanden, welches speziell für diesen Anlass auf die Beine gestellt wurde, unterstützte die gute Stimmung.

An der Maturfeier prämierte Urs Bregenzer als Mitglied der Schulkommission drei sehr gute Maturitätsarbeiten. «Ich bin beeindruckt», sagt er über die Arbeit der Maturandinnen und Maturanden. Beeindruckt hat ihn unter anderem die Arbeit von Lena Heimhalt. Sie hat sich mit der Flucht aus dem Iran und dem Weg in die Schweiz auseinandergesetzt und mit Beschreibungen, Interviews und Geräuschkulissen einen Podcast gestaltet.

Für Pascal Straumann aus Urdorf geht es zurück in die RS. Andrei Tolkachev und Aischa Kohler, beide aus Affoltern am Albis (von links), haben jetzt vor allem eines vor: die freie Zeit geniessen. Severin Bigler Lena Heimhalt, Tara O'Sullivan und Julia Göggel erhalten eine Auszeichnung für die besten Maturaarbeiten. Severin Bigler Urs Bregenzer prämierte als Mitglied der Schulkommission die besten Maturaarbeiten. Severin Bigler Das «mum-Ensemble» singt an der Maturfeier der Kantonsschule Limmattal. Severin Bigler Auch der Schulchor begleitet die Feierlichkeiten mit Gesang. Severin Bigler Maturand Vitor Varyvoda begeistert mit seiner Gitarre. Severin Bigler Auch Lea Sonderegger, die jüngste Dietiker Gemeinderätin, erhielt ihr Zeugnis. Severin Bigler Die 10 Jahrgangsbesten wurden auf die Bühne gebeten. Severin Bigler Eindrücke der Feierlichkeiten. Im Bild: Die Klasse W6a. Severin Bigler Eindrücke der Feierlichkeiten. Im Bild: Die Klasse M6i/W6i. Severin Bigler Eindrücke der Feierlichkeiten. Im Bild: Die Klasse M6a. Severin Bigler Eindrücke der Feierlichkeiten. Im Bild: Die Klasse M6b. Severin Bigler Eindrücke der Feierlichkeiten. Im Bild: Die Klasse Aw6b. Severin Bigler

Auch die Maturitätsarbeit von Tara O'Sullivan wurde prämiert. Sie setzte sich mit der Sterbehilfe und damit mit der Frage des eigenen Willens zum Tod auseinander. Berührt hat zudem die Arbeit von Julia Göggel. Sie hat ein Fotobuch über die Geschichte ihres Grossvaters gestaltet, der nach einem Traktorunfall eine Amputation des Unterschenkels vornehmen musste.

Urs Bregenzer richtete sich nach der Prämierung an alle Maturandinnen und Maturanden: «Lassen Sie sich feiern!» Und, wie den Gesprächen zu entnehmen war, stand genau das auf dem nächsten Programm. Die beiden Maturandinnen Erleta und Kliona Gashi aus Schlieren sind sich einig: «Als erstes steht Feiern an. Danach möchten wir einfach mal entspannen und die freie Zeit mit unserer Familie und unseren Freunden geniessen.»

Nachgefragt: Rektor Andreas Messmer erinnert sich gut an seinen Abschluss

Ein besonderer Abend für Andreas Messmer. Es ist seine erste Maturfeier als Rektor. Severin Bigler

Sie feiern ihre erste Maturfeier als Rektor der Kantonsschule Limmattal. Das ist bestimmt ein besonderer Moment für Sie?

Andreas Messmer: Ja, natürlich. Unsere Maturae und Maturi zum ersten Mal als Rektor verabschieden zu dürfen, ist sehr speziell. Maturfeiern hatten für mich aber schon vor dem Amtsantritt eine besondere Bedeutung. Auch als Lehrer war ich involviert und war zum Beispiel als Prorektor für die Abschlussprüfungen zuständig.

Welche Bedeutung kommt der Maturfeier zu?

Die Schülerinnen und Schüler haben einen Meilenstein, auf den sie über Jahre hingearbeitet haben, erreicht. Damit steht ihnen die Welt offen. Mit dem Maturzeugnis können sie frei entscheiden, welche Richtung sie einschlagen möchten. Es ist noch kein Endziel, aber eine wichtige Etappe, die ihnen ein Eintrittsbillett für den weiteren Weg ermöglicht.

Was möchten Sie Ihnen auf den weiteren Weg mitgeben?

Dass sie mit dem Meilenstein etwas anfangen sollen. Ihnen wird nichts geschenkt. Sie sollen sich weiterhin mit ihrem inneren Antrieb, ihren Ideologien und ihrer Leidenschaft in der Welt bewegen.

Können Sie sich noch an Ihre eigene Maturfeier erinnern?

Ich erinnere mich sehr gut an meinen Abschluss. Nicht etwa an Einzelheiten, aber an das Gefühl, endlich gross zu sein und etwas erreicht zu haben.

Werfen wir noch einen Blick zurück. Ihr erstes Jahr als Rektor – was ist Ihnen besonders geblieben?

Besonders war, dass die Schülerinnen und Schüler nach zwei Jahren Pandemie wieder normale Schülerinnen und Schüler sein durften. Sie konnten sich wieder in die Arme nehmen und einfach wieder Mensch sein. Das hat mich ausserordentlich gefreut.

Worauf werden Sie im kommenden Schuljahr besonderen Fokus legen?

Wir werden uns im kommenden Jahr intensiv mit dem Neubau der Schule und den damit einhergehenden Veränderungen beschäftigen. Dank der Zusammenarbeit zwischen den Architekten, den kantonalen Direktionen und der Schule sowie der Arbeit von Bauleitung und Bauunternehmung sind wir vollauf im Zeitplan – wir rechnen nach wie vor damit, dass wir im Sommer 2024 den Erweiterungsbau beziehen können. Und natürlich auch das 50-Jahr-Jubiläum, welches wir nächstes Jahr feiern dürfen, wird die ganze Schule beschäftigen. Aktuell sind wir bereits mitten in der Planung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen