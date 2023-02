Kantonsratswahl 98 Kandidierende im Limmattal: Die SP ist am jüngsten, die EVP am weiblichsten Aus welcher Limmattaler Gemeinde stammen am meisten Kantonsratskandidierende? Welche Partei hat den höchsten Altersdurchschnitt? Und welche Berufe sind am häufigsten vertreten? Die «Limmattaler Zeitung» liefert Antworten. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 02.02.2023, 06.27 Uhr

Der 21-jährige Stefan Zihlmann (FDP) ist der jüngste Kantonsratskandidat, Nikolaus Stadler (EDU) ist mit 77 Jahren der älteste. zvg/Alex Spichale

Am Sonntag in einer Woche werden die 180 Mitglieder des Zürcher Kantonsrats neu gewählt. Die Limmattaler Stimmbevölkerung wird dann entscheiden, welche elf Politikerinnen und Politiker den Bezirk Dietikon in den nächsten vier Jahren im kantonalen Parlament vertreten werden. Seit 1995 stehen dem Bezirk aufgrund seiner Bevölkerungszahl elf Sitze zu. Allen Neukandidierenden steht viel Konkurrenz im Weg. Denn gleich zehn der elf bisherigen Kantonsräte, darunter auch alle drei Frauen, treten am 12. Februar wieder zur Wahl an. Nur Diego Bonato (SVP, Aesch) verzichtet nach acht Jahren im Kantonsrat auf eine mögliche Wiederwahl.

Elf Parteien oder Gruppierungen, die insgesamt 46 Frauen und 52 Männer zur Wahl aufgestellt haben, treten im Bezirk Dietikon an. Im Vergleich zu 2019 neu dazugekommen sind die Wahlliste «Aufrecht/Freie Liste (AuFL)», der politische Arm der Corona-Massnahmengegner, und die Ein-Mann-Liste «Ja zu einem Wachstumsstopp», hinter der Bernhard Schmidt steht. Der Dietiker tritt als einziger Limmattaler auch zur Regierungsratswahl an. Weil sich die CVP und die BDP 2021 zur neu gegründeten Mitte zusammenschlossen, steht aber insgesamt nur eine Liste mehr zur Auswahl als 2019.

Die Wohnorte der 98 Kandidierenden bilden in der Tendenz die Einwohnerzahlen der Limmattaler Gemeinden ab – aber mit einigen Abweichungen. Am meisten Personen sind in den beiden Städten Dietikon (26) und Schlieren (22) zu Hause. In Urdorf, dem bevölkerungsreichsten Dorf in der Region, sind es 12.

Dahinter folgen Oberengstringen (10), Birmensdorf (7), wo am viertmeisten Menschen wohnen, und Uitikon (6). Obwohl das Dorf am Fuss des Üetlibergs ähnlich viele Einwohner hat wie Weiningen (3) und Geroldswil (2), treten dort mehr Personen zur Wahl an. Unterengstringen (4), das zweitkleinste Dorf rechts der Limmat, stellt hinter Nachbar Oberengstringen die zweitmeisten Kandidierenden von allen Dörfern rechts der Limmat.

Die kleinsten Dörfer teilen sich den letzten Platz mit Geroldswil

Oetwil und Aesch, die beiden kleinsten Dörfern im Bezirk, teilen sich mit je zwei Kandidierenden den letzten Platz mit Geroldswil. Zwei Personen wohnen gar nicht im Limmattal, sondern in Adliswil beziehungsweise der Stadt Zürich. Zurzeit sind im Kantonsrat sieben Limmattaler Gemeinden vertreten. Drei Kantonsratsmitglieder wohnen in Schlieren, je zwei in Dietikon und in Aesch und je eines in Oberengstringen, Uitikon, Unterengstringen und Urdorf.

Die SVP (4), die SP (2) und die FDP (2) sind die einzigen Parteien, die in den vergangenen vier Jahren über mehr als einen Sitz verfügten. GLP, Mitte und Grüne sind jeweils mit einer Person vertreten. Neben diesen Parteien treten auch die EVP und die EDU mit einer vollständigen Liste mit elf Kandidierenden zur Wahl an. Die AL stellt nur sechs Kandidierende, auf der AuFL-Liste figurieren nur drei Personen.

Die EDU stellt die älteste, die SP die jüngste Wahlliste

Die 98 Kandidierenden sind im Schnitt zwischen 44 und 45 Jahre alt. Den jüngsten hat die FDP mit dem 21-jährigen Stefan Zihlmann (Weiningen) nominiert. Der älteste, der 77-jährige Nikolaus Stadler (Urdorf), tritt für die EDU an. Mit rund 58 Jahren weist die Partei von allen, die eine vollständige Wahlliste nominiert haben, den höchsten Altersdurchschnitt auf. Dahinter folgen die EVP (50 Jahre), die Grünen (49 Jahre) und die SVP (46 Jahre). Am anderen Ende des Altersspektrums befinden sich die FDP (40 Jahre) und die SP (35 Jahre).

Auch beim Geschlechterverhältnis offenbaren sich zwischen den Parteien, die elf Kandidierende nominiert haben, grosse Unterschiede. Bei der SVP mit zwei und der FDP mit drei Kandidatinnen sind Frauen am deutlichsten in der Minderheit. GLP, Grüne und EDU haben fünf ihrer elf Listenplätze mit Frauen besetzt. Die SP und die Mitte haben sechs Frauen nominiert. Am weiblichsten ist die EVP-Liste mit acht Kandidatinnen. Bei der AL (vier von sechs) und der AuFL (zwei von drei) sind die Frauen ebenfalls in der Mehrheit.

Juristen und Lehrpersonen sind am häufigsten vertreten

Die Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Limmattal üben viele verschiedene Berufe aus. Trotzdem offenbaren sich auch diverse Häufungen. Dabei schwingt das Recht oben aus: Sieben Personen sind Juristen. Dahinter folgen fünf Lehrpersonen, drei Kaufmänner und eine Kauffrau, vier Studierende sowie je drei Schulleitungen und Betriebswirtschafter.

