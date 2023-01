Kampfsport Bald hat's keinen Platz mehr im Trophäenschrank: Marsel Fazlic siegt und siegt Der 14-jährige Dietiker Kampfsportler Marsel Fazlic praktiziert Kickboxen, Karate und Boxen auf hohem Niveau. Er holt einen internationalen Titel nach dem anderen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 13.01.2023, 15.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der WM-Gürtel gehört ihm: Marsel Fazlic an der Siegerehrung an der WM 2022 in der Türkei. zvg

Das letzte Treffen ist eine ganze Weile her. Im Oktober 2020 schrieb diese Zeitung vom «netten Jungen mit dem harten Bums». Das Gespräch mit dem damals zwölfjährigen Dietiker Kickboxer Marsel Fazlic fand im Nippon-Trainingscenter im Dietiker Industriequartier statt. Fazlic war damals amtierender Weltmeister in seiner Alters- und Gewichtsklasse und sorgte auch mit einem Sieg an einem Wettkampf in Frauenfeld gegen den Deutschen Maxim Freitag für Aufsehen. Grosse Worte und laute Töne waren damals nicht die Sache von Fazlic, und sie sind es auch heute noch nicht.

Diesmal, im Januar 2023, unterhalten wir uns in der schmucken Wohnung der Familie Fazlic unweit des Bahnhofs Glanzenberg. Über zwei Jahre sind ins Land gezogen, und die Coronapandemie hat auch die Kampfsportler nicht verschont. Sie hätten sowohl 2021 als auch im vergangenen Jahr kaum Wettkämpfe durchführen können, meint Marsel Fazlic senior. Die wenigen Wettbewerbe, die stattgefunden haben, lassen sich an einer Hand abzählen.

Posiert stolz im Schweizer Nationaltrainer: Marsel Fazlic. Ruedi Burkart

Sein Sohn Marsel spricht auch jetzt noch mit eher leiser Stimme. Kaum zu glauben, dass dieser Junge Dampf in den Fäusten hat. Eines aber ist anders als damals im Herbst 2020, ganz anders. Marsel Fazlic ist in die Höhe geschossen, misst mit seinen 14 Jahren bereits 1,80 Meter. Der Teenager hat auch an Masse zugelegt, bringt aktuell 80 Kilogramm auf die Waage. Er habe jetzt Schuhgrösse 44, lässt er sein Gegenüber mit einem Schmunzeln wissen.

Grosser Sieg an der Junioren-WM in der Türkei

Seine imposanten Masse kommen ihm natürlich in seinem Sport entgegen. So auch an der Kickbox-Weltmeisterschaft der Junioren im Herbst letzten Jahres. Zusammen mit rund 20 anderen Schweizer Kämpfern reiste Fazlic in die Türkei nach Antalya. 13 Nationen waren dort in den verschiedenen Alterskategorien vertreten. Der sportliche Ausflug an die Mittelmeerküste zahlte sich voll und ganz aus. Fazlic sicherte sich in einem spektakulären Endkampf über drei Runden den WM-Titel. Fazlic im Rückblick:

«Ich kämpfte gegen einen Einheimischen. Da war klar, dass ich ihn k. o. schlagen musste, um zu gewinnen. Mit seinem Heimvorteil hätte mein Gegner wohl gesiegt, wenn es nach Punkten gegangen wäre.»

Fazlic fackelte nicht lange und erledigte die Arbeit, gewann nach k. o. und streckte anschliessend stolz die Goldmedaille in die Höhe.

Zwei Wochen nach diesem Triumph startete der junge Dietiker an der Internationalen Deutschen Kickbox-Meisterschaft in Heilbronn, einer Stadt nördlich von Stuttgart. Auch dort machte Fazlic keine halben Sachen. «Ich hatte mit Viertelfinal, Halbfinal und Final drei Kämpfe innert einer guten Stunde. Das ging dann schon ein wenig an die Substanz», blickt Fazlic zurück. Der Effort hat sich gelohnt, den imposanten Gürtel für den Gewinn der Deutschen Meisterschaft hat sich der junge Sportsmann redlich verdient.

Ein Vizemeistertitel ist kaum der Rede wert

Marsel Fazlic vor einem der beiden gut gefüllten Trophäenschränke. Ruedi Burkart

Apropos. Die beiden beleuchteten Trophäenschränke im Wohnzimmer der Familienwohnung sind mittlerweile übervoll mit Auszeichnungen aller Art, mit Andenken an den Beginn der Karriere und mit Krimskrams aus den vergangenen Jahren. «Wir werden wohl nächstens einen dritten Schrank kaufen müssen», meint Vater Fazlic mit einem Schulterzucken. Wo wir grad bei den Erfolgen sind: Im Karate wurde Fazlic letztes Jahr Schweizer Vizemeister. Aber das sei eigentlich nicht erwähnenswert, so die Fazlics unisono. «Er gibt sich eben nur mit dem Sieg zufrieden», sagt der Vater.

Marsel Fazlic praktiziert Kickboxen, Karate und Boxen. Je nach Sportart trainiert er entweder in Glattbrugg, in Brugg oder im Dietiker Nippon-Training von Kampfsportlegende Haris Reiz. Und die Schule, kommt die da nicht zu kurz bei so viel Präsenz in den verschiedenen Sporthallen? Vier- bis fünfmal Training pro Woche, an Wochenenden Kämpfe – bleibt da noch Zeit zum Lernen? «Nein, keine Angst, da läuft alles tipptopp», gibt der Angesprochene Entwarnung. Und offenbart trotz seiner erst 14 Jahre bereits eine gewisse Abgeklärtheit, wenn er sagt:

«Wenn ich realisiere, dass es zu viel wird, dann lege ich eine Pause beim Sport ein.»

Schliesslich hat der Schüler der zweiten Sek im Luberzen-Schulhaus berufliche Ziele vor dem geistigen Auge. Zwei Schnupperlehren als Zeichner Fachrichtung Architektur und als Applikationsentwickler hat er bereits in Planung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen