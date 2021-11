Judo Erfolgreiche Dietiker Judoka in der Tennis-Arena: Yasmin Abbani ist zweifache Vizemeisterin An der Schweizer Meisterschaft in Biel gab's für die Limmattaler Delegation drei Podestplätze zu feiern. Zu Gold fehlte im U21-Turnier nur ganz wenig. Ruedi Burkart 29.11.2021, 13.35 Uhr

Yasmin Abbiani zeigt stolz ihre beiden Silbermedaillen. zvg

Gleich vier Athletinnen und Athleten des Judo-Sportclubs Dietikon durften an den ersten nationalen Einzel-Meisterschaften seit dem coronabedingten «Sport-Lockdown» um Medaillen kämpfen. Weil während des langen Unterbruchs kaum Wettkämpfe stattgefunden haben, waren alle auf den eigenen Formstand und denjenigen der Konkurrenz gespannt. Stattgefunden haben die Wettkämpfe in der Swiss-Tennis-Arena in Biel.

Als erster Vertreter des Dietiker Kleeblatts kämpfte Marcel Schlemmer bei den Veteranen (bis 81 kg) in einer Fünfergruppe. Während er einen Gegner souverän bezwang, verliefen die anderen Begegnungen weniger nach Wunsch. Trotzdem: Schlemmer sicherte sich Rang drei und damit die Bronzemedaille.

Die erfolgreiche Dietiker Delegation in Biel: Marcel Schlemmer, Julian Bersnak, Yasmin Abbani und Julia Krämer (von links). zvg

Dann starteten die Elitekämpferinnen und -kämpfer in das Turnier. Julian Bersnak (Elite, bis 60 kg) begann seinen ersten Kampf gut, geriet nach einer frühen Attacke aber in einen Würgegriff, aus dem er sich nicht mehr herauswinden konnte. Er musste schliesslich aufgeben. So schied er damit bereits aus. Besser machte es Julia Krämer (Elite Damen, bis 70 kg). Ihren ersten Kampf gewann sie vorzeitig mit der Höchstwertung Ippon, musste sich aber in der zweiten Begegnung der späteren Schweizer Meisterin geschlagen geben. Im Kampf um Bronze machte Krämer einen entscheidenden Fehler und verlor diese Begegnung. Es blieb schliesslich wie 2019 der fünfte Schlussrang.

Abbani: Nur Olympiaheldin war besser

Am erfolgreichsten war aus Dietiker Sicht Yasmin Abbani (Elite Damen, bis 52 kg). Ihren ersten Kampf gewann sie innert wenigen Sekunden mit einer tiefen Seoi-Nage-Technik. Die zweite Begegnung verlief etwas zäher, doch auch diese konnte die Limmattalerin klar für sich entscheiden. Im Final stand ihr Fabienne Kocher gegenüber. Die Ustermerin erreichte an den diesjährigen Olympischen Spielen in Japan den fünften Rang, Abbani musste sich trotz starker Gegenwehr geschlagen geben. Die angereisten Coaches und Trainingskolleginnen und -kollegen freuten sich trotzdem über den guten zweiten Platz und die wohlverdiente Silbermedaille.

Yasmin Abbiani mit voller Konzentration in Aktion. zvg

Auch die Athleten der Kategorie U21 kämpften im Seeland um das begehrte Edelmetall. Nach dem Vize-Meister-Titel vom Vortag stieg Yasmin Abbani (U21, bis 52 kg) erneut mit grossen Ambitionen ins Turnier, immerhin war sie in dieser Kategorie die Titelverteidigerin. Wiederum erkämpfte sie sich den Einzug in den Final mit zwei Siegen und wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Der Endkampf verlief lange ausgeglichen und wurde von den Fans lautstark begleitet. Erst kurz vor Ende der Kampfzeit lief die Limmattalerin in eine Wurftechnik ihrer Gegnerin hinein und geriet mit einer Waza-ari-Wertung in Rückstand. Die restliche Zeit reichte nicht mehr, um den Kampf noch zu gewinnen. An der Siegerehrung durfte Yasmin Abbani dennoch ihre zweite diesjährige Silbermedaille in Empfang nehmen.

Nicht mehr angetreten war heuer Cyrill Marcarini, der Schweizer U18-Meister von 2019. Mit vier qualifizierten Athletinnen und Athleten, zwei Silbermedaillen und einem dritten Platz freuten sich die Coaches des Judo-Sportclubs Dietikon sehr über den Erfolg. Insbesondere nach einer unsicheren Zeit ohne regelmässigen Turnierplan und eingeschränktem Trainingsbetrieb.