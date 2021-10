Jazz Vor 50 Jahren spielte der legendäre Miles Davis in der Dietiker Stadthalle – Zeitzeugen erinnern sich: «Es lag eine riesen Anspannung in der Luft» Am 22. Oktober 1971 pilgerten Jazzfans aus dem In- und Ausland nach Dietikon, um Trompeter Miles Davis live zu sehen. 50 Jahre später lassen einige von ihnen das Konzert Revue passieren. Es sind Erinnerungen an verrückte Autostopps, schlechte Akustik – und viele Joints. Sven Hoti Jetzt kommentieren 22.10.2021, 04.00 Uhr

Ein einmaliges Ereignis: Jazztrompeter Miles Davis in der alten Stadthalle Dietikon am 22. Oktober 1971. zvg/Roland Stucky

Es ist Freitag, der 22. Oktober 1971, 19.30 Uhr. Die erst vor einem Jahr eingeweihte Dietiker Stadthalle ist gut gefüllt. Rund 1000 Leute aus dem In- und Ausland sind angereist. Auf dem Programm steht ein Konzert von Miles Davis. Der Miles Davis. US-amerikanischer Jazztrompeter, Musiklegende, Wegbereiter. Ein Weltstar. «Es lag eine riesen Anspannung in der Luft», erinnert sich der Bremgarter Ottmar Stutz, der damals im Publikum sass. «Niemand wusste so recht, was auf einen zukommt. Man ahnte nur, dass es neu sein wird.»

Und modern war das zweifelsohne, was Davis mit seiner Band dem Publikum während zwei gut eineinhalbstündigen Konzerten bot. Mit seinen zuvor erschienenen Alben «In a Silent Way» und «Bitches Brew» hatte der damals 45-jährige Davis den Weg dafür bereitet, was später als «Electric Jazzrock-Fusion» den klassischen Jazz revolutionierte. Mit seinem Septett tourte er von Oktober bis November durch verschiedene europäische Städte, um seine musikalischen Experimente in der Praxis zu testen. Auf seinem Tourkalender standen unter anderem Brüssel, Mailand, Paris – und eben auch das beschauliche Dietikon.



Ein Miles-Konzert der etwas anderen Art

Der damals 28-jährige Stutz kannte noch den «klassischen» Miles Davis. Denjenigen aus dem Cool-Jazz mit seinen lyrischen, grösstenteils konsonanten, wehmütig anmutenden Melodien. Was Stutz in Dietikon zu hören bekam, war anders. Es war rockig, es war wild und vor allem war es elektrisch. Seit kurzem setzte Davis nämlich vor allem auf elektrische statt akustische Instrumente. Pianist Keith Jarrett etwa sass – wenn auch widerwillig –nicht an einem Klavier, sondern am Fender Rhodes. Davis selbst spielte zwar auf seiner Trompete, verstärkte diese jedoch gelegentlich mit einem Effektgerät, dem sogenannten Wah-Wah.



Lieber am Flügel: Jazzpianist Keith Jarrett an einem Konzert im Zürcher Kongresshaus am 13. Oktober 1977. Archivbild: Keystone

In Erinnerung blieb Stutz aber auch das Verhalten des Protagonisten:

«Miles’ Art hat mich furchtbar aufgeregt. Er stand oft mit dem Rücken zum Publikum. Ich dachte mir: ‹Was für ein arroganter Typ›!»

Später erfuhr Stutz, was auch Davis’ damaliger Tourmanager, der Solothurner Bobby Leiser, einmal erklärte: Das Auftreten des Trompeters war nicht etwa eine Provokation gegenüber dem Publikum. Es diente ihm dazu, seinen Mitmusikern über Gesten spontan Anweisungen zu geben.

Das alles schreckte Stutz allerdings nicht ab: «Das Konzert hat mir total gefallen. Man hatte richtig Plausch an den Musikern.» Einzig die Akustik hatte ihn wenig überzeugt. «Der Klang war nicht gut, es gab keine richtige Atmosphäre. Dadurch fehlte die Intimität.»

Mit dem Rücken zum Publikum: Miles Davis am 18. Montreux Jazz Festival im Juli 1984. Archivbild: Keystone

Für den Dietiker Schlagzeuger und Kunstmaler René Gubelmann war das Konzert aus seiner damaliger Sicht «es huere Chaos», wie er sagt. Er erinnert sich, wie Davis mit einer Sporttasche auf die Bühne gekommen ist, seine Trompete ausgepackt und gespielt hat, wie er damals eben spielte: Minimalistisch. Und das alles mit dem Rücken zum Publikum.

«Ich dachte mir: ‹Geht's noch?!›»,

erzählt Gubelmann, der damals 24 Jahre alt war.

«Ich konnte kein Konzept erkennen, wie ich es mir von anderen Musikrichtungen gewöhnt war. Die haben für mich blöde gesagt einfach irgendetwas gespielt.» Nach dem Ende des Konzertes sei er völlig enttäuscht gewesen, sagt Gubelmann.

Dieser Eindruck findet sich auch in gewissen Konzertkritiken wieder. So schrieb «Der Bund» damals: «Im Konzert schien kaum noch etwas festgelegt zu sein. Jemand begann mit einem rhythmischen Muster, ein anderer legte die Tonart fest und dann ging es los, Solo um Solo, wenige Wechselspiele, bis ein Solist mit einem Einfall plötzlich eine neue Richtung wählte, oder Davis oft allzu diktatorisch ein Solo abschnitt und etwas anderes begann.»

Nicht das alltägliche Konzertpublikum

Gubelmann erinnert sich, im hinteren Bereich der Halle gehockt zu haben. «Es hatte schon spezielle Leute. Es war nicht das übliche Konzertpublikum, wie ich es von Konzerten in Zürich gewohnt war, sondern eher ein Rock- oder Freejazz-Publikum.» Die inzwischen eingestellte Tageszeitung «Die Tat» schrieb dazu genüsslich: «Im Dietikoner Konzertpublikum herrschte demnach die ‹Unisex-Frisur› vor, die so verwirrend war, dass der Kritiker auf der Suche nach einem Papierkorb einer behosten langhaarigen Gruppe folgend, nichtsahnend in der Damentoilette landete.»

Inzwischen ist Miles Davis für Gubelmann zum Idol geworden – sowohl musikalisch als auch künstlerisch. Er sagt:

«In meinem damaligen Unwissen hatte ich nicht gecheckt, dass es ein neues Konzept war, dass Miles ausprobiert hatte. Mir hatte schlicht und ergreifend der Zugang zu dieser Musik gefehlt.»

Mit seiner Jazzband spielt Gubelmann unter anderem Songs von Miles Davis, im Bandraum hängt sogar ein Poster von ihm. «Manchmal schaue ich dieses an und frage mich: ‹Wer ist jetzt der Idiot?›»

Ans Konzert erinnern kann sich auch noch Beat Kennel. Bekannt dürfte er manchen noch als Mitgründer der legendären Bazillus-Musikorganisation sein, mit der er von den 70er-Jahren bis 2013 zahlreiche Konzerte in Zürich veranstaltete. Kennel sass damals als 26-Jähriger auf der Tribüne der Dietiker Stadthalle. «Miles war der ‹master of ceremony›», erzählt Kennel. «Er hat seine Horde mit Geheimzeichen herumdirigiert. Das war schon eindrücklich.»

Damals habe Aufbruchsstimmung geherrscht.

«Es war die Zeit, in der jeder lange Haare hatte und kiffte. Alle haben Joints geraucht»,

erzählt der heute 76-Jährige. «Man ist dagehockt und hat das Konzert als sehr modern und angesagt wahrgenommen.»

Hier trat Miles Davis 1971 auf: Die alte Stadthalle Dietikon, Foto vermutlich 1997 aufgenommen.

Archivbild: zvg

Eine Reise in die Provinz

Nach dem Konzert war der Ausgang aber bereits wieder vorbei – für Kennel und seine Crew eine kleine Enttäuschung.

«Dietikon war nicht ein Ort, wo man abhängen konnte. Rundherum gab es ja nichts»,

sagt der Zürcher. «Man ging einfach nur wegen des Konzerts dorthin und das wars.»

Auch Beat Blaser – seines Zeichens ehemaliger Moderator bei Radio Argovia und später beim Schweizer Radio DRS –war extra für das Konzert von Zurzach nach Dietikon gefahren. Er sagt:

«Dass man dorthin geht, stand ausser Frage.»

Er erinnert sich, mit jazzbegeisterten Musikerkollegen zusammen den VW-Bus seines Vaters, der diesen beruflich für seine Milchtouren brauchte, ausgeliehen zu haben – ob mit Erlaubnis oder ohne, wisse er nicht mehr.

Ein Kollege von ihm sei gar per Autostopp mit einer Gruppe ans Konzert. Früher sei das ganz normal gewesen, erklärt der 68-Jährige. Zuerst seien sie aus unerklärlichen Gründen nach Bern und wieder zurückgefahren. Dann per Autostopp nach Zürich. Als nächstes mit dem Tram zum Farbhof und von dort mit einem weiteren Anhalter nach Dietikon. «Sie sind auf furchtbar kompliziertem Weg nach Dietikon gereist», erinnert sich Blaser.

«Für mich beinhaltet das Konzert heute vor allem jenes Gefühl, das ich damals mit 18 Jahren empfunden hatte», sagt Beat Blaser. sho

Es sei eine Zeit der Hochkonjunktur und unangenehmen Pubertierenden gewesen, erklärt Blaser. «Die Atmosphäre für uns 18-Jährige in der damaligen Zeit des wirtschaftlichen Hochs war: Uns gehört die Welt, wir machen, was wir wollen, lassen uns die Haare bis zu den Schultern wachsen und rauchen – egal, was die Eltern sagen. Für mich beinhaltet das Konzert heute vor allem jenes Gefühl, das ich damals mit 18 Jahren empfunden hatte.»

Die Rezensionen zum Konzert, die man heute noch im Internet findet, fielen grösstenteils positiv aus. Besonders viel Lob bekam Davis' Pianist. «Keith Jarrett stahl Davis die Show», titelte «Der Bund». Besondere Erwähnung erhielt auch die für damalige Verhältnisse ungewöhnlich grosse Rhythmusgruppe aus zwei Percussionisten (Don Alias und James Mtume Foreman) und einem Schlagzeuger (Leon Chancler). Ebenfalls im Septett vertreten war der Saxofonist Gary Bartz sowie der Bassist Michael Henderson.

Von den Jazzkritikern kam nicht nur Lob

Der Kulturredaktor Christian Rentsch war damals für den «Tages-Anzeiger» am Konzert. In seiner Kritik schrieb er von einer «Rhythmusorgie», mit der anfangs wohl weder die alten Davis-Fans noch die Rock- und Popfans ganz glücklich gewesen seien. Auch von Davis sei melodisch wenig, oft fast zu wenig gekommen. Seine Rezension fiel entsprechend ernüchternd aus.

«Heute würde ich sagen, es war ein super Konzert»,

gesteht Rentsch. Er habe Davis damals vor allem von seinen klassischen Alben aus dem Cooljazz gekannt. «Ich habe erwartet, er spielt Jazz, aber das war es nicht.»

Rentsch hatte Davis am Flughafen abgeholt, als er in Zürich landete. Die Einladung dazu war von dessen Plattenfirma gekommen. Der damals 26-Jährige hatte extra seinen Fotoapparat mitgenommen. «Ich wollte Miles fotografieren, wie er aus dem Flugzeug kommt. Aber ich war so aufgeregt, dass ich es nicht schaffte», erzählt Rentsch.

Miles Davis mit seiner Band beim Gepäckrollband am Flughafen Zürich-Kloten. Ihre Wartezeit vertrieben sie sich mit einem ferngesteuerten Auto. Archivbild: Keystone

Auf der Fahrt ins Hotel sass Rentsch Davis gegenüber. Er erinnert sich noch genau an die Konversation, die er damals mit ihm geführt hatte: «Miles deutete auf meine Kamera und sagte: Diese Leica ist doch ein Modell der Serie soundso und aus dem Jahr soundso, ob ich ihm die verkaufen würde. Ich sagte: Nein, das ist meine Kamera, die brauche ich.» Zudem habe Davis ihn gefragt, ob er mit ihm Boxen wolle. Davis hatte in seinem Zürcher Hotel einen eigenen Boxraum. Rentsch' Antwort:

«Ich sagte ihm, nein, ich wolle heute Abend ans Konzert und nicht von ihm verprügelt werden.»

Das war das erste Treffen von Rentsch mit der Jazzlegende. Weitere folgten. Etwa in Berlin, wo er an einer Pressekonferenz teilgenommen hatte. Davis habe zwar nicht mehr gewusst, wie er heisse, erzählt Rentsch. Aber das Treffen in Dietikon hatte beim Superstar offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Als Rentsch sich an dieser Pressekonferenz für eine Frage meldete, soll Davis mit seiner rauchigen Stimme gefragt haben: «Are you the ­Leica-Man?»



Miles Davis wird von einem Auto am Flughafen Zürich-Kloten abgeholt. Archivbild: Keystone

Davis fühlte sich wohl in Dietikon

Den 1991 verstorbenen Miles Davis kannten in der Schweiz vielleicht nur wenige so gut wie der Solothurner Bobby Leiser. Er begleitete den Jazzmusiker während vieler Jahre auf seinen Tourneen als Roadmanager, sogenannter Roadie. Das Konzert in der Dietiker Stadthalle sei einfach eines von vielen gewesen, sagt Leiser. «Speziell war hingegen, dass es nicht wie sonst oft in einem Konzertsaal, sondern in einer Mehrzweckhalle stattfand.»

Davis habe seine Zeit hier allerdings genossen, meint Leiser und fügt an:

«Er hatte Freude, in Zürich zu sein – Dietikon war für ihn auch noch Zürich. Miles war allgemein immer gerne in der Schweiz.»

Im Unterschied zu Veranstaltern in den Staaten sei man Davis in Europa vor allem als Fan begegnet. «Die Veranstalter hier waren Jazzfreaks, die ihn bewunderten. Sie haben sich ihm anders genähert und Miles hat das natürlich gepasst.»

Ein aussergewöhnliches Ereignis für Dietikon

Genau 50 Jahre später ist das Konzert von Miles Davis in Dietikon nur noch eine vage Erinnerung an eine aussergewöhnliche Zeit für die damals noch junge Stadt.

«Es ist sicher eines der grössten, wenn nicht das grösste Ereignis, das hier bislang stattgefunden hat»,

sagt der Dietiker alt Regierungsrat Markus Notter (SP).

Alt Regierungsrat Markus Notter war sechs Jahre lang Dietiker Stadtpräsident.

Severin Bigler (23. August 2017)

Der heute 60-Jährige war von 1990 bis 1996 Stadtpräsident von Dietikon. Während seiner Amtszeit wollte er dem Konzert mit einem grossen Plakat von Miles Davis in der Dietiker Stadthalle gedenken, das ihm Tagi-Redaktor Christian Rentsch gegeben hatte. Was daraus wurde? Notter fehlt die Erinnerung. Vielleicht war es aber auch einfach nur Schicksal. Denn in der Nacht vom 6. auf den 7. April 2001 brannte die alte Stadthalle bis auf die Grundmauern nieder – und mit ihr wäre wohl auch besagtes Poster zerstört worden.

Die neue Dietiker Stadthalle wurde Ende September 2003 eingeweiht. Notter überlegt: «Eigentlich wäre es auch heute noch eine super Idee, wenn man in der Stadthalle ein Poster von Miles Davis aufhängen würde.»

SRF 2 Kultur strahlt das Konzert von Miles Davis in Dietikon am 9. November von 20-22 Uhr in der Sendung Late Night Concert aus. Erhältlich sind die Aufnahmen zudem in der 2015 erschienenen 4-CD-Box «Miles Davis At Newport, 1955– 1975».