Marcel Bernasconi organisierte das Dietiker Miles-Davis-Konzert

Jazz Er holte Superstar Miles Davis in die Stadthalle: Wieso ausgerechnet Dietikon, Herr Bernasconi? Der Zürcher Pianist Marcel Bernasconi hatte 1971 das Konzert von Jazzlegende Miles Davis in Dietikon organisiert. Lukrativ war das nicht. Mit dem Geld wäre er besser nach New York an eines seiner Konzerte gereist, sagt der 81-Jährige heute. Interview: Sven Hoti Jetzt kommentieren 22.10.2021, 04.00 Uhr

Hier trat der Jazzmusiker Miles Davis am 22. Oktober 1971 auf: Alte Stadthalle Dietikon, Foto vermutlich 1997 aufgenommen.

zvg

1971, das ist 50 Jahre her. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an diese Zeit zurückdenken?

Marcel Bernasconi: Ein erfolgreiches Konzert. Viel Publikum, das aus der ganzen Schweiz und sogar aus Deutschland angereist war. Viele kamen aus dem Luzernischen. Aus Zürich waren hingegen nur wenige da. Dietikon galt für sie als Provinz.

Sie sprechen das Konzert von Jazzlegende Miles Davis in der Dietiker Stadthalle an, das Sie organisiert hatten. Können Sie sich noch an die Atmosphäre im Publikum erinnern? Es sollen ja immerhin rund 1000 Personen gekommen sein.

Die Stimmung war gut, die Halle ordentlich gefüllt, aber nicht ausverkauft. Einige besuchten beide Konzerte an diesem Abend, darunter viele junge Musikerinnen und Musiker. Nach dem ersten Konzert liefen sie herum und sangen die Soli von Miles nach.

Wie fanden Sie das Konzert?

Gut – zumindest das letzte der beiden. Vom ersten Konzert habe ich nicht viel mitbekommen. Da war ich vor allem hinter der Bühne mit Organisatorischem beschäftigt.

Mit dem Konzert von Miles Davis ist Ihnen ein Coup gelungen. Wie kam es dazu?

Damals organisierte ich zusammen mit dem Mitgründer des Bazillus-Labels, Beat Kennel, Konzerte in Zürich. Darunter waren viele Jazzbands, aber auch Pop- und Rock-Gruppen. Einmal buchten wir den US-amerikanischen Saxofonisten Roland Kirk. Das Konzert war ein voller Erfolg. Daraufhin erhielten wir von einer Pariser Partneragentur von Miles Davis' Management eine Offerte, um ihn während seiner Europatournee 1971 zu buchen. Beat Kennel war dafür nicht zu haben. Ich fand jedoch, das muss man machen. Ein Kollege unterstützte mich dabei und trieb sogar noch einen Geldgeber auf – einen Banker.

Zur Person zvg Marcel Bernasconi ist am 16. September 1940 in Glarus geboren. Er erhielt klassischen Klavierunterricht und besuchte kurz die damalige Jazz Schule Zürich. Ab 1965 trat er mit seiner eigenen Band, zu welcher der Schlagzeuger Beat Kennel und der Bassist Hans Hartmann gehörten, im Zürcher Jazzlokal Africana auf. Es folgten Auftritte am Zürcher Jazz Festival sowie Tourneen in der Schweiz, Deutschland und Belgien. 1968 gründete er zusammen mit Beat Kennel die Konzertorganisation Bazillus Klammer Konzerte. Von 1974 bis 2007 unterrichtete er an der Jazz Schule Luzern (heutige Musikhochschule Luzern) sowie daneben privat in Zürich. Bernasconi lebt heute in Zürich. (sho)

Dann suchten Sie nach einer geeigneten Konzertstätte und entschieden sich ausgerechnet für eine Halle in der – wie Sie sie eingangs bezeichneten – Provinz. Das müssen Sie uns erklären...

Natürlich haben wir zuerst in Zürich gesucht und verschiedene Lokale angefragt. Das Volkshaus, Kongresshaus, Limmathaus: Alle waren schon besetzt. Bei der Tonhalle sagte man mir auf ein mögliches Konzert von Miles Davis angesprochen: ‹Um Himmels Willen, nein, das geht doch nicht!› Aber sie seien ohnehin ausgebucht. Dann habe ich von irgendjemandem den Tipp mit Dietikon erhalten.

Können Sie sich noch an die Zusammenarbeit mit den Dietiker Behörden erinnern?

Nein, da habe ich keine Ahnung mehr. Aber ich gehe davon aus, dass es keine Probleme gegeben hatte. Nach dem Konzert hatten sie natürlich Freude wegen der gewonnenen Anerkennung.

Wie ging die Organisation des Konzertes vonstatten?

Es war ein grosser Aufwand. Von der Organisation der Übernachtungsmöglichkeiten und einzelner Instrumente für die Musiker sowie der Vorverkaufsstellen über den eigentlichen Vorverkauf bis hin zur Zusammenarbeit mit den Dietiker Behörden habe ich eigentlich alles selber gemacht. Die Partneragentur in Paris hatte lediglich den Flug für die Musiker organisiert.

Miles Davis nach seiner Ankunft am Flughafen Zürich-Kloten am 21. Oktober 1971. Archivbild: Keystone

Miles Davis war nicht gerade als einfache Person bekannt. Wie erlebten Sie ihn?

Ich hatte nicht viel mit ihm zu tun. Am Tag nach dem Konzert habe ich vor seinem Abflug vielleicht zwei Minuten am Flughafen mit ihm geschwatzt. Sein damaliger Tourmanager Bobby Leiser hatte ihn empfangen und herumgeführt. Im Nachhinein betrachtet war das schon etwas ungünstig für mich...

Wie meinen Sie das?

Im Vertrag, den mir die Pariser Agentur zukommen liess, wurde ein gestimmter Steinway-Flügel verlangt. Ich habe dort nachgefragt, ob das auch wirklich richtig ist. Ich kannte ja die neuen Miles-Platten und wusste, dass er vermehrt auf elektronische Instrumente setzte. Sie sagte mir, wenn das so im Vertrag stehe, empfehle sie mir, sich daran zu halten. Miles’ Roadies sind am Tag vor dem Konzert gekommen und haben als erstes den Flügel unter die Bühne gestellt. Ich habe das dem Roadmanager erzählt. Er meinte, ich hätte in New York bei Miles' Management anrufen sollen und nicht nach Paris. In New York hätte es nämlich geheissen, es brauche keinen Flügel.

Ein teures Fehlinvestment also. Aber auch sonst soll das Konzert ein Verlustgeschäft gewesen sein, heisst es. Nicht alle Tickets konnten verkauft werden.

Das stimmt. Wir hätten gerne mehr Leute gehabt. Dadurch erlitten wir ein kleines Defizit.

Was heisst das konkret?

Wir waren zwei Veranstalter und hatten einen stillen Geldgeber. Jeder, der mitgemacht hat, hat 3000 Franken verloren. Wir haben drei Mal 3000 Franken Verlust gemacht, also insgesamt rund 9000 Franken. Leider konnte ich das Defizit nicht von den Steuern abziehen. Der Steuerkommissär meinte, meine Tätigkeit als Veranstalter sei nur ein Hobby und kein Beruf. Ich zeigte ihm sogar die vielen Zeitungsberichte aus der Schweiz zum Konzert. Das interessierte ihn nicht. Er meinte, ich sei kein professioneller Veranstalter.

Gab es noch weitere Gründe für den Verlust?

Für die Billetkontrollen am Eingang der Stadthalle hatten wir Bekannte von uns angestellt. Security wollten wir keine, das war nicht ‹in› damals. Heute muss ich sagen, dass das ein Fehler war. Wahrscheinlich haben wir dort auch noch ein wenig Geld verloren, weil viele Gäste – Kolleginnen und Kollegen unseres Personals – gratis reinkommen konnten.

Bereuen Sie angesichts dieser Umstände, das Konzert organisiert zu haben?

Nein, es war schön. Ich höre mir die Aufnahmen des Schweizer Radios, die ich nach dem Konzert erhalten hatte, auch heute noch regelmässig an.

Und dennoch war das Konzert von Miles Davis 1971 Ihr erstes und letztes als eigenständiger Organisator.

Im Nachhinein habe ich mir gedacht: Wäre ich mit dem Geld doch besser nach New York gereist an ein Konzert von Miles Davis.