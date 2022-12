Jahresrückblick: Das sorgte 2022 im Limmattal für Schlagzeilen

Jahresrückblick 2022 Rauch steigt auf über Spreitenbach und in Dietikon wird weiter Minigolf gespielt – erinnern Sie sich an diese Schlagzeilen? Diese Geschichten sorgten in den Monaten April, Mai und Juni im Limmattal für Schlagzeilen. Eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

1. April

Grundstein für Kanti-Neubau gelegt

Rektor Andreas Messmer, Baudirektor Martin Neukom (Grüne), Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte), sowie die Architekten Giulio Bettini und Daniel Penzis legen den Grundstein für die Neubauten der Kanti Limmattal. Severin Bigler

Die Kantonsschule Limmattal in Urdorf wird aufgrund steigender Schülerzahlen mit zwei Neubauten erweitert. Nun wird der Grundstein für den Start des Rohbaus gelegt und eine Kiste mit einer Kette, einem Puzzle und Stundenplänen vergraben.

9. April

Luberzenareal wird zur Open-Air-Bühne

Die Band BluesZug spielte auf der Bühne im Luberzenareal Urdorf. Tobias Eggenberger

Der Startschuss fällt. Das Luberzenareal in Urdorf wird als Open-Air-Konzertplatz eingeweiht. Das erste Konzert im Rahmen des neuen Musikförderungsprojekts der Gemeinde Urdorf absolviert die Band

BluesZug.

11. April

Ja zur neuen Limmatbrücke

Der Kanton will die Kapazität der Limmatbrücke bei deren Neubau verdoppeln. David Egger

Die neue Limmatbrücke zwischen Dietikon und der Fahrweid kann gebaut werden: Der Kantonsrat bewilligt 29 Millionen Franken für das Grossprojekt. Dazu gehört auch ein Stück Veloschnellroute zwischen Dietikon, Weiningen und Unterengstringen sowie eine neue Strassenführung für den Durchgangsverkehr in der Fahrweid. 2025 soll die neue Limmatbrücke fertig sein, wie Baudirektor Martin Neukom (Grüne) sagt. Ihre Kapazität verdoppelt sich von heute zwei auf neu vier Spuren; hinzu kommt eine Abbiegespur zum Areal der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ).

11. April

Der Masterplan für die Grüne Mitte steht

Die alten Häuser bei der Tramwendeschlaufe Geissweid und der Stadtpark sollen mit der dazwischen liegenenden, stillgelegten Badenerstrasse zusammengeführt werden. Sandra Ardizzone

Die Grüne Mitte ist einen Schritt weiter. Die Stadt Schlieren und die Reformierte Kirche legen einen Masterplan für das Vorhaben vor, das den Stadtpark, die stillgelegte Badenerstrasse und die nördlich daran anschliessenden alten Häuser zu einem einheitlichen Ganzen zusammenführen will.

Kritik folgt prompt. «Nach vier Jahren Wartezeit hätte ich etwas mehr vom Stadtrat erwartet als diesen fantasielosen Masterplan», sagt Andreas Geistlich von der Wirtschaftskammer Schlieren. Auch Thomas Landis vom Verein KMU und Gewerbe Schlieren sowie Rolf Wild vom Verein Event Schlieren üben Kritik am Masterplan. Unter anderem wird die Forderung nach einer Stadthalle wieder laut.

26. April

Minigolfanlage Mühlematt ist gerettet

Freuen sich auf die Wiedereröffnung: David Studerus, Leiter Natur- und Heimatschutzfonds bei der Baudirektion des Kantons Zürich, Peter Zurbuchen, Leiter Immobilien bei der Dietiker Hochbauabteilung, Stadtschreiberin Claudia Winkler und Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) Valentin Hehli

«Heute ist ein Freudentag für alle Menschen, die sich für die Anlage eingesetzt haben», sagt Roger Bachmann (SVP) auf der Minigolfanlage Mühlematt. Der Dietiker Stadtpräsident verkündet, dass die Stadt den Minigolfpark für 3,5 Millionen Franken kauft und damit den künftigen Betrieb sichert. Noch vor zwei Jahren lehnte die Stadt einen Kauf ab und im Herbst 2020 stand die Anlage wegen eines geplanten Bauprojekts kurz vor dem Aus. Betrieben wird die Minigolfanlage neu von der IG Minigolf Dietikon, die in den letzten Jahren gegen den Abriss kämpfte.

29. April

Strom wird neu in Gas umgewandelt

Roger Bachmann, Stadtpräsident Dietikon; Hans-Kaspar Scherrer, CEO Eniwa; Armin Glanzmann, Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen in Schlieren; Markus Blättler, Geschäftsführer SWL Energie AG; Cornelia Mellenberger, CEO Energie Wasser Bern; Thomas Di Lorenzo, Leiter Abwasserwirtschaft Limeco; Thomas Peyer, Senior Consultant Swisspower AG; Ernst Uhler, CEO Energie Zürichsee Linth; Peter Graf, Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing der St. Galler Stadtwerke, und Peter Heim, CTO Industrielle Betriebe Interlaken. Alex Spichale

Viel Politprominenz und wichtige Akteure aus der Stromwirtschaft reisen nach Dietikon, um die Einweihung der ersten industriellen Power-to-Gas-Anlage der Schweiz zu feiern. Die Anlage kann überschüssigen Strom in Biomethangas umwandeln.

Mit dem innovativen Projekt will das das Regiowerk Limeco an seinem Standort im Wirtschaftsgebiet Silbern aufzeigen, dass die Speicherung von erneuerbarer Energie einen entscheidenden Beitrag für eine klimaneutrale Energiezukunft leisten kann. «Ich bin zuversichtlich, dass das Projekt als Leuchtturm für zukünftige Ideen wirken wird», sagt Benoît Revaz, Direktor des Bundesamtes für Energie, an der Einweihung. Die Power-to-Gas-Anlage wird fortan jährlich 18'000 Megawattstunden Gas in das Dietiker Gasnetz einspeisen. Damit kann laut Limeco der jährliche CO 2 -Ausstoss von 2000 Haushalten eingespart werden.

30. April

Verein Theater Dietikon löst sich auf

Vorstandsmitglied Sonja Laughton übergibt Präsidentin Simone Neff an der letzten Vereinsversammlung einen Blumenstrauss. «Natürlich ist die Vereinsauflösung mit etwas Wehmut verbunden», sagt Neff. Sie habe sehr gute Erinnerungen an die Zeit mit dem Theater Dietikon. zvg

Nach 32 Jahren ist Schluss. An seine letzten Vereinsversammlung löst sich der Verein Theater Dietikon offiziell auf. Dies, weil sich keine neuen Vorstandsmitglieder finden liessen und alle bisherigen ihr Amt niedergelegt hatten. Ein grosser Teil des Angebots wird in Zukunft vom Gleis 21 und von der Stadt durchgeführt, etwa der Theatertag.

15. Mai

Bärtschiger bleibt Stadtpräsident

Markus Bärtschiger (SP) nach seiner Wiederwahl vor dem Schlieremer Stadthaus. Lukas Elser

Im zweiten Anlauf klappt es: Markus Bärtschiger (SP) wird als Stadtpräsident von Schlieren bestätigt. Im ersten Wahlgang vom 13. Februar hatte er das absolute Mehr nicht erreicht. Zusammen mit seinem Herausforderer Beat Kilchenmann (SVP) musste er zu einem zweiten Wahlgang antreten. Auch in anderen Gemeinden stehen zweite Wahlgänge auf dem Programm.

In Dietikon wird Mirjam Peter (SVP, neu) als siebtes Mitglied in den Stadtrat gewählt. Das Nachsehen hat Kerstin Camenisch (SP, neu). In Birmensdorf geht der siebte Gemeinderatssitz an Thomas Erismann (Mitte, neu). Er setzt sich gegen Patrick Vogel (FDP, neu) durch. Neuer Birmensdorfer Gemeindepräsident wird der bisherige Primarschulpräsident Ernst Brand (parteilos). Im ersten Wahlgang trat Brand noch gegen den bisherigen Gemeindepräsidenten Bruno Knecht (parteilos) an. Dieser entschied sich nach der verpassten Wiederwahl in den Gemeinderat, beim zweiten Wahlgang nicht mehr anzutreten.

15. Mai

Oberstufenschulhaus wird erweitert

Der Erweiterungsbau sowie der neue Pausenplatz werden sich im nördlichsten Teil des Schulareals befinden zvg / Gleis 2 Margit Mühler

Im Limmattal wird nicht nur gewählt, sondern auch abgestimmt. Die Stimmberechtigten von Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil bewilligen einen Kredit von 12,47 Millionen Franken für die Erweiterung des Oberstufenschulhauses Weiningen. In Birmensdorf sagt das Stimmvolk Ja zur Instandstellung der Becken in der Badi Geren und genehmigt einen 4,4-Millionen-Franken-Kredit. Und in Schlieren bewilligen die Stimmberechtigten den kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft.

23. Mai

Tempo-30-Test kommt nicht nur gut an

Ab der Ortseingangstafel müssen die Autofahrer runter vom Gas. Lukas Elser

Jetzt heisst es runter vom Gas. Auf der Engstringerstrasse in Schlieren, zwischen der Engstringerkreuzung und der Grenze zu Unterengstringen, gilt versuchsweise bis Oktober Tempo 30 statt 50. Die Stadt möchte in einem ersten Schritt erproben, wie sich Tempo 30 auf den Verkehrsfluss dieser wichtigen Verkehrsachse auswirkt. Der von Anwohnern geforderte Test kommt nicht überall gut an. Ende Oktober wird das Experiment um sechs Monate verlängert. In Oberengstringen und besonders in Unterengstringen ist man ganz und gar nicht erfreut.

29. Mai

Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen

Die Rauchsäule, die über Spreitenbach in den Himmel stieg, war kilometerweit zu sehen. Severin Bigler

In einer Lagerhalle im Industriegebiet in Spreitenbach bricht ein Grossbrand aus. Das Feuer erfasst auch mehrere Nachbargebäude und in der Nähe parkierte Last- und Lieferwagen. Die schwarze Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen. Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Gross ist der Schock bei der Firma Georges Riederer Transporte, der die Halle gehört. Firmenbesitzer Georges Riederer schätzt den Schaden auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Die Polizei kann die Brandursache nicht restlos klären.

10. Juni

Bund will Fuss- und Veloverkehr fördern

Für die geplante Limmattaler Veloschnellroute, die in Dietikon zunächst an der Nordseite der Gleise entlang führen soll, will der Bundesrat 22,76 Millionen Franken beisteuern. Florian Schmitz

Der Bundesrat gibt bekannt, welche Projekte er im Rahmen der Agglomerationsprogramme der 4. Generation mitfinanzieren will. Für Limmattaler Verkehrsprojekte will der Bund insgesamt 33,71 Millionen Franken ausgeben und damit 35 Prozent der vorgesehenen Gesamtkosten abdecken. Besonders im Fokus stehen Verbesserungen für den Fuss- und Veloverkehr. Allein 22,76 Millionen Franken sollen in die Erstellung der geplanten Veloschnellroute im Limmattal fliessen. Neben weiteren neuen Veloverbindungen will der Bund auch Strassenprojekte unterstützen – darunter den langersehnten Ausbau des Knotens Mutschellen-/Silbernstrasse in Dietikon.

15. Juni

Lymhof soll bis 2026 erstellt werden

Der Lymhof soll dem Neubauquartier im Rietpark vom Bahnhof aus ein neues, einladendes Gesicht verleihen zvg

Wo heute das Vitis-Sportcenter steht, wird voraussichtlich bis 2026 der neue Quartierteil Lymhof entstehen. Er soll den Stadtteil am Rietpark mit dem Bahnhof verbinden und Schlieren Nord ein neues Gesicht verleihen.

