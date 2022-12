Jahresrückblick: Das sorgte 2022 im Limmattal für Schlagzeilen

Jahresrückblick 2022 In Dietikon finden sie auf Anhieb einen Stapi, in Schlieren müssen sie sich gedulden – erinnern Sie sich an diese Schlagzeilen? Diese Geschichten gaben in den Monaten Januar, Februar und März im Limmattal zu reden. Eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 26.12.2022, 15.30 Uhr

6. Januar

Birmifäscht wird definitiv abgesagt

Das Birmifäscht hätte beim Brüelmattquartier stattfinden sollen. Archivbild: Sandro Zimmerli

Wegen der Coronapandemie musste das ursprünglich für 2020 geplante Birmifäscht bereits mehrmals verschoben werden. Nun haben die Organisatoren aufgegeben und das Birmensdorfer Dorffest definitiv abgesagt. Man habe beschlossen,«den Schlussstrich zu ziehen, um keine weiteren Aufwände mehr zu generieren», sagt Ringo Keller, Mitglied des Organisationskomitees.

7. Januar

Urdorfer Fasnachtsstart fällt aus

Er muss es noch länger machen: Der 2020 inthronisierte Schirmherr Othmar «de Wurster» Gut (links) bleibt nach der Fasnachtsabsage auch 2022 Schirmherr. Rechts: Daniel Leutwiler, Zeremoniemeister der Clique Schäflibach Urdorf. David Egger

Die Clique Schäfli­bach hat die Urdorfer Fasnachtseröffnung abgesagt. Damit fallen die feierlichen Kanonenschüsse der Knabengesellschaft genauso aus wie die geplanten Guggen-Darbietungen und vor allem auch die Inthronisation eines neuen Schirmherrn.

15. Januar

«Tomate» in Dietikon wird abgerissen

Das Gebäude, in dem sich das Restaurant Tomate beim Kirchplatz in Dietikon befand, wird abgerissen. Es entsteht ein Neubau. Florian Schmitz

Das Gebäude beim Dietiker Kirchplatz, in dem sich das Restaurant Tomate befindet, wird abgerissen. An gleicher Stelle entsteht bis Ende 2023 ein Neubau mit Wohnungen. Bauherrin ist die Familie Corca, die das Restaurant in Dietikon seit fast 30 Jahren betreibt und das Gebäude vor rund siebeneinhalb Jahren gekauft hat. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten wird die «Tomate» wieder an ihren angestammten Ort zurückkehren. Bis dahin weichen die Betreiber auf ein kleines Imbisslokal an der Florastrasse 13 aus.

31. Januar

Limeco will Energiezentrum werden

Das Dietiker Coop-Areal mit dem Parkplatz in der Bildmitte, dahinter rechts die Limeco-Kehrichtverwertungsanlage. Sandra Ardizzone

Die interkommunale Anstalt Limeco veröffentlicht das sogenannte «Weissbuch 1». Darin geht es um die Zukunft der Limeco, die in Dietikon die Kehrichtverwertungsanlage und die Abwasserreinigungsanlage betreibt. Sie will zum regionalen Energiezentrum werden, das unter anderem das Stromnetz stabiler macht, überschüssige Energie in speicherbare Stoffe umwandelt und so einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, die Region klimaneutral zu machen.

Die Limeco will nicht mehr nur Entsorgerin, sondern noch mehr als bisher auch Versorgerin sein. Im «Weissbuch 1» bringen die acht Eigentümergemeinden sowie mehrere Interessensverbände zum Ausdruck, was sie davon halten. Die Meinungen sind sehr unterschiedlich.

9. Februar

Hintermatt – Urteil weitergezogen

Auf dieser Parzelle soll das Alterszentrum Hintermatt im Bergdietiker Ortsteil Kindhausen gebaut werden. Florian Schmitz

Die Gegner des geplanten Alterszentrums auf der Hintermatt im Bergdietiker Ortsteil Kindhausen akzeptieren ein Urteil des Aargauer Verwaltungsgerichts nicht – sie kämpfen weiter und ziehen die Angelegenheit vor das Bundesgericht. Das höchste Schweizer Gericht muss sich nun also mit dem Gestaltungsplan für das Projekt befassen. Die Gegner sehen sich als Kämpfer gegen «Betonklötze» und gegen eine «Geisterstadt in der Hintermatt». Das Areal wurde bereits vor 25 Jahren umgezont mit dem Ziel, darauf dereinst Alterswohnungen zu bauen. Nun kommt es zur nächsten Verzögerung.

13. Februar

Bachmann bleibt Stadtpräsident

Roger Bachmann (SVP) nach seiner Wiederwahl als Stadtpräsident von Dietikon vor dem Stadthaus. Severin Bigler

Catherine Stocker-Mittaz (Mitte) holt bei der Stadtratswahl in Dietikon aus dem Stand heraus am drittmeisten Stimmen und sorgt damit für eine Rückkehr der Dietikerinnen in die Exekutive, die seit 2018 eine reine Männerrunde ist. Nach dem ersten Wahlgang sind erst sechs von sieben Sitzen im Stadtrat vergeben. Neben Stocker werden alle fünf bisherigen Stadträte wiedergewählt, namentlich Roger Bachmann (SVP), Philipp Müller (FDP), Anton Kiwic (SP), Reto Siegrist (Mitte) und Lucas Neff (Grüne). Die sechs weiteren Kandidierenden erreichen das absolute Mehr nicht.

Eine klare Sache ist die Stadtpräsidiumswahl: Diese entscheidet Amtsinhaber Roger Bachmann für sich. Im Parlament verlieren die SP und die EVP je einen Sitz und die SVP sogar zwei. Grösste Wahlgewinnerin ist die GLP, die zwei Sitze dazugewinnt. Die Mitte gewinnt einen Sitz und die neue Partei Free Gaza Dietikon holt aus dem Stand heraus einen Sitz. Die FDP, die Grünen und die AL halten ihre Sitze. Die EDU geht wieder leer aus.

13. Februar

Wer Schlieremer Stapi wird, ist noch offen

Weder Amtsinhaber Markus Bärtschiger (SP) noch Herausforderer Beat Kilchenmann (SVP) erreichen das absolute Mehr. Es kommt zum zweiten Wahlgang für das Schlieremer Stadtpräsidium. Severin Bigler

Beat Kilchenmann (SVP) und Markus Bärtschiger(SP) können sich noch nicht ausruhen. Die beiden Kandidaten fürs Schlieremer Stadtpräsidium müssen erneut zur Wahl antreten. Da keiner der Kandidierenden im ersten Wahlgang das absolute Mehr erreicht, muss ein zweiter Wahlgang die Entscheidung bringen.

Kilchenmann kann sich aber bereits über einen Teilerfolg freuen. Der Schlieremer Parlamentspräsident schafft zusammen mit Parlamentarierin Songül Viridén (GLP) den Einzug in den Stadtrat. Bei der Parlamentswahl verzeichnen die GLP, die EVP und die Grünen Sitzgewinne. Die SP und die FDP dagegen verlieren je einen Sitz. Bei der SVP und der Mitte bleibt es beim Status quo.

17. Februar

Guy Parmelin besucht das JED

Zühlke-CEO Nicolas Durville (rechts) zeigt Bundesrat Guy Parmelin (SVP) und der Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP) den Geschäftssitz der Firma im JED. Severin Bigler

Bundesrat Guy Parmelin (SVP) stattet dem Business-Hub JED in Schlieren im Rahmen eines Netzwerkanlasses für Ingenieurinnen und Ingenieure einen Besuch ab. Dabei hält er nicht nur eine Rede, sondern lässt sich auch den neuen Geschäftssitz der Innovationsfirma Zühlke zeigen.

21. Februar

Urdorfs Ortschronistin hört auf

Nach 40 Jahren als Urdorfer Dorfchronistin tritt Elisabeth Lüchinger altershalber zurück. Severin Bigler

Aus Liebe zu ihrem Heimatort Urdorf übernahm Elisabeth Lüchinger 1982 das Amt der Ortschronistin. Nun tritt sie altershalber zurück.«Ich feiere im Juli meinen 80. Geburtstag und möchte mich mehr meinen Enkeln und meiner Familie widmen», sagt Lüchinger. Ihre Erkenntnisse als Ortschronistin trug sie in zwei Büchern zusammen. Lüchingers Nachfolgerin wird die 35-jährige Historikerin und Germanistin Stéphanie Prieto.

1. März

Er vertritt Italiener in der Schweiz

Mario Pingitore engagiert sich seit 1994 als Präsident des Vereins Circolo Culturale Sandro Pertini in Dietikon. Valentin Hehli

Mario Pingitore aus Dietikon wird ins Gremium des italienischen Konsularbezirks Zürich gewählt. Er wird sich für die Anliegen von 220'000 Italienerinnen und Italienern in neun Schweizer Kantonen einsetzen und die italienische Kultur fördern. Die Erfahrung als Präsident des Dietiker Vereins Circolo Culturale Sandro Pertini hilft ihm für das neue Amt.

27. März

Im Limmattal ist Super-Wahlsonntag

In Aesch setzt sich André Guyer (FDP) bei der Wahl ins Gemeindepräsidium gegen Janine Vannaz (Mitte) durch. Florian Schmitz

Gleich in neun Gemeinden werden Mitglieder für die Gemeinderäte, die Schulpflegen, Rechnungsprüfungskommissionen und weitere Behörden gewählt – es kommt auch zu Abwahlen. In Geroldswil scheidet Gemeinderätin Veronika Neubauer (SVP) nach 24 Jahren aus

dem Gemeinderat aus. In Birmensdorf schafft der Gemeindepräsident Bruno Knecht (parteilos) weder die Wahl als Gemeindepräsident noch als Gemeinderat. Er ist überzählig.

In Urdorf verliert die SVP mit der Abwahl von Adrian Stutz ihren einzigen Sitz im Gemeinderat. Mehr Erfolg hat André Bender (SVP): Der Oberengstringer Gemeindepräsident wird mit klarem Vorsprung auf seinen Konkurrenten René Beck (Mitte) im Amt bestätigt. Beim Kampf ums Gemeindepräsidium in Aesch setzt sich André Guyer (FDP) gegen Janine Vannaz (Mitte) durch.

Marcel Balmer (SVP) wird in Unterengstringen als Gemeindepräsident gewählt. Yiea Wey Te (FDP) holt viel weniger Stimmen. In Oetwil ersetzt Philipp Frei (SVP) seinen Ex-Parteikollegen Rico Frei (parteilos) im Gemeinderat. Dank Barbara Schütz (parteilos) ist die Fahrweid nach über vier Jahren wieder im Weininger Gemeinderat vertreten. In Uitikon erhält die Neu-Kandidierende Michèle Rüegg Hormes (FDP) die meisten Stimmen. Auch Ron Weinstock (parteilos) schafft es als Neuer in den Uitiker Gemeinderat.

30. März

So tickt das Limmattal

94 Prozent der Befragten fühlen sich im Limmattal (im Bild der Blick auf Urdorf) wohl. Viele sehen das Wachstum aber auch skeptisch. Severin Bigler

Wo viel Sonne ist, da gibt es auch Schatten. In etwa so lassen sich die Resultate einer von den Kantonen Aargau und Zürich in Auftrag gegebenen Bevölkerungsbefragung im Limmattal beschreiben. Rund 2000 Personen aus dem Zürcher und Aargauer Limmattal gaben Auskunft zur Region. Die Ergebnisse zeigen: Das Limmattal als Wohnregion wird geschätzt. Es gibt aber auch Schwächen. Insbesondere die Verkehrsüberlastung, Lärm- und andere Emissionen sowie die vielen Autos werden als Kehrseite der boomenden Region wahrgenommen.

