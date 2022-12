Jahresrückblick: Das sorgte 2022 im Limmattal für Schlagzeilen

Jahresrückblick 2022 Eine Bundesrätin geht auf Jungfernfahrt und ein Wort sorgt für grosse Irritationen – erinnern Sie sich an diese Schlagzeilen? Diese Geschichten sorgten in den Monaten April, Mai und Juni im Limmattal für Schlagzeilen. Eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

7. Oktober

Vier Orte mit Windkraftpotenzial

Solche Kraftwerke soll es auch im Kanton Zürich mehr geben: im Bild die Windenergieanlage Feldmoos in Entlebuch. Patrick Hürlimann

Baudirektor Martin Neukom (Grüne) enthüllt seine Pläne für den Ausbau der Windkraft im Kanton Zürich. Nach ersten Abklärungen gibt es 46 Gebiete, die für den Bau von insgesamt 120 grossen Anlagen geeignet wären. Vier der Potenzialgebiete liegen im Limmattal. Es sind dies der Honeret in Dietikon und Urdorf, der Buechhoger in Urdorf, Schlieren und Zürich sowie der Hüttikerberg in Hüttikon, Dänikon und Oetwil und der Chüewald in Aesch.

10. Oktober

Die letzte Ausbauetappe startet

Tiefbauvorstand Traugott Trachsler (parteilos, Wettswil), Tiefbauvorstand Markus Stäheli (SVP, Uitikon), Tiefbauvorständin Mia Zumsteg (Grüne, Stallikon), Infrastrukturvorstand Ringo Keller (SVP, Birmensdorf), Finanzvorständin Gabriela Stampa (parteilos, Birmensdorf) und Tiefbauvorstand Karsten Kunert (parteilos, Aesch) begehen gemeinsam den Spatenstich. Sandra Ardizzone

Der Spatenstich für die vierte Ausbauetappe der Kläranlage Birmensdorf ist erfolgt. In den nächsten zwei Jahren entsteht auf dem Areal eine Anlage zur Elimination von Mikroverunreinigungen im Abwasser, die auf Medikamente oder kosmetische Produkte zurückzuführen sind. Damit neigt sich der Ausbau, der schon seit 2014 läuft, seinem Ende zu.

14. Oktober

Kommt die Fusion mit dem Furttal?

Gehören Urdorf und die zehn anderen Gemeinden des Bezirks Dietikon in ein paar Jahren zu einem neuen Bezirk Limmattal-Furttal? Severin Bigler

Zehn statt zwölf Bezirke: Schon länger wird darüber diskutiert, die Grenzen der Bezirke im Kanton Zürich anzupassen – oder zu harmonisieren, wie es die Initiantinnen und Initianten mehrerer Gemeinden aus dem Unterland in ihrer Behördeninitiative ausdrückten.

Nun ist der Vorschlag einen Schritt weiter. Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat, der Behördeninitiative zuzustimmen. Diese sieht zwei Varianten vor. Bei beiden gäbe es grundlegende Veränderungen für den Bezirk Dietikon. Variante A sieht unter anderem vor, dass der Bezirk all seine elf Gemeinden behält, jedoch in Bezirk Limmattal unbenannt würde. Bei Variante B würde der Bezirk Dietikon mit dem Furttal fusionieren und neu den Namen Limmattal-Furttal erhalten.

20. Oktober

Röbi Koller sorgt für Irritationen

Trübte die sonst gelungene Veranstaltung mit seiner Aussage: Fernsehmoderator Röbi Koller auf der Bühne des Wirtschaftspodiums Limmattal in der Umweltarena in Spreitenbach. Severin Bigler

Der bekannte «Happy Day»-Moderator Röbi Koller legt am Wirtschaftspodium Limmattal in Spreitenbach einen fragwürdigen Auftritt hin, als er vor versammeltem Publikum das N-Wort ausspricht. Einige Besucherinnen und Besucher zeigen sich ob der Wortwahl irritiert. Koller selbst fühlt sich falsch verstanden.

Koller erzählt auf dem Podium, wie er einst vom deutschen Comedyprogramm «Verstehen Sie Spass?» in seiner Sendung «Happy Day» aufs Korn genommen wurde, als ein vermeintlich vermisster Vater, der von einem schwarz geschminkten weissen Mann verkörpert wurde, im Fernsehstudio auftauchte. In diesem Zusammenhang schildert Koller, wie irritiert er in diesem Moment gewesen war und nicht gewusst habe, wie er reagieren solle. Zu Moderator Stephan Klapproth sagt er deshalb am Podium in Spreitenbach: «Du kannst in einer Livesendung nicht zu jemandem sagen, du bist ja gar kein Neger.»

24. Oktober

Ja zum neuen Alterszentrum

Hier ist das neue Alterszentrum geplant. Dahinter befinden sich das Familienzentrum Schlieren, das Ortsmuseum und der Stadtpark. Lukas Elser

Jetzt steht der Planung nur noch der Endspurt bevor: Das Schlieremer Gemeindeparlament spricht sich für den Baukredit von gut 44 Millionen Franken für das neue Schlieremer Alterszentrumsprojekt «Wohnen am Stadtpark» aus. Trotz vielfältiger Kritik fällt die Abstimmung deutlich aus. Als Nächstes wird nun das Stimmvolk über den Baukredit entscheiden. Und zwar am 12. März 2023.

29. Oktober

Initiative für Stadt nicht umsetzbar

Im Dietiker Gebiet Niderfeld soll ein neues Stadtquartier entstehen. Florian Schmitz

Geht es nach dem Dietiker Stadtrat, soll gar nicht erst über die Niderfeld-Initiative von Bernhard Schmidt (parteilos) abgestimmt werden. Das Anliegen, alles städtische Land im Entwicklungsgebiet nur noch für Landwirtschaft zu nutzen, verstosse gegen übergeordnetes Recht. Deshalb soll die Initiative für ungültig erklärt werden, schreibt der Stadtrat in seinem Antrag an den Gemeinderat. «Das ist eine Ohrfeige für die Bevölkerung», kritisiert der Initiant.

31. Oktober

Polizeichef wird vereidigt

Der Urdorfer Finanz- und Sicherheitsvorstand Thomas Hächler (FDP) führt die Vereidigung von Kommandant Marc Wyss durch. Andrea Zahler

Jetzt ist es offiziell: Marc Wyss wird als neuer Kommandant der neuen Gemeindepolizei Urdorf vereidigt. Der feierliche Akt findet in Anwesenheit von Vertretern der Kantonspolizei Zürich und der Gemeinde statt. Die neue Kommunalpolizei wird ab dem 1. Januar 2023 im Dorf für Ruhe und Ordnung sorgen. Bisher war dafür die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf zuständig.

10. November

Polier und Hilfsarbeiter verurteilt

Das Grab von Yves Radakovits auf dem Friedhof Weiningen. zvg

Ein Hilfsarbeiter wird zu einer bedingten Geldstrafe und ein Polier zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt, nachdem 2019 bei einem Baustellenunfall in Dietikon der Geroldswiler Maurerlehrling Yves Radakovits zu Tode kam. Die beiden achteten zu wenig auf die Sicherheit. Ein dritter Angeklagter wird gegen den Willen der Familie des Lehrlings freigesprochen.

17. November

Ausbau der Ortsgüteranlage geplant

Die Ortsgüteranlage liegt zwischen dem Entwicklungsgebiet Niderfeld und dem Rangierbahnhof Limmattal unweit der Grenze zu Spreitenbach. Florian Schmitz

Bis 2026 soll die Ortsgüteranlage in Dietikon zu einem Regionalterminal erweitert werden. Dabei wollen die SBB die jährliche Umschlagkapazität von 30'000 auf 60'000 Container verdoppeln und die Erschliessung anpassen. Das Projekt kostet voraussichtlich 50,7 Millionen Franken. Die bestehende Anlage hat ihre Kapazitätsgrenze laut den SBB erreicht.

24. November

Ute Buschmann übernimmt

Ute Buschmann Truffer wird neue Spitaldirektorin am Spital Limmattal. zvg

Nun ist klar, wer ab Sommer 2023 das Spital Limmattal führen wird. Per 1. Juli wird Ute Buschmann neue Spitaldirektorin. Der Verwaltungsrat des Limmattaler Spitalverbands hat die 48-Jährige ausgewählt. Ihr Vorgänger Thomas Brack ist noch bis Ende Juli 2023 für das «Limmi» tätig, ehe er in Frühpension geht.

27. November

Ja zu Swiss-Life-Projekt

So soll die geplante Neubausiedlung an der Lägernstrasse von Swiss Life dereinst aussehen. zvg

62,7 Prozent der Dietiker Stimmberechtigten sprechen sich an der Urne für den privaten Gestaltungsplan Lägernstrasse aus. Damit kann die Eigentümerin Swiss Life ihre geplante Neubausiedlung mit 175 Wohnungen weiterverfolgen.

9. Dezember

Die Limmattalbahn fährt los

Auf Extrafahrt zwischen dem Dietiker Bahndepot und dem Bahnhof Dietikon: Daniel Issler, Limmattalbahn-Gesamtprojektleiter, Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Limmattalbahn-Verwaltungsratspräsident Hans Egloff, die Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh und der Aargauer Regierungsrat Stephan Attiger. Severin Bigler

Nach 22 Jahren Planung und Bau ist es endlich vollbracht: Die Limmattalbahn wird im Beisein von gut 400 Gästen, darunter viel Politprominenz, feierlich eingeweiht. «Die Limmattalbahn bringt Menschen zusammen», sagt Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) bei ihrer Ansprache im Depot der Limmattalbahn in Dietikon.

17. Dezember

Jeanine Eberle holt den Titel

Die 28-jährige Urdorferin Jeanine Eberle ist Limmattalerin des Jahres 2022. Hier sieht man sie mit einem Mädchen aus ihrer Schule Junkiri Planet in Nepal. zvg

374 Leserinnen und Leser der «Limmattaler Zeitung» stimmen bei der Wahl zum Limmattaler des Jahres 2022 für die 28-jährige Jeanine Eberle aus Urdorf. Im Dezember 2020 wanderte die Primarlehrerin nach Nepal aus und gründete dort gemeinsam mit ihrem nepalesischen Mann Amit Bidhyarthi eine Schule sowie ein Kinderheim für unterprivilegierte Kinder. Auf dem zweiten Rang landet Jack Haug aus Weiningen mit 106 Stimmen. Er absolvierte in Tansania den höchstgelegenen Ultramarathon und sicherte sich so einen Eintrag ins «Guinnessbuch» der Rekorde.

20. Dezember

Junge kämpfen für Sportplatz

Der Verein Jugendförderung Urdorf hat eine Petition gestartet, um die Schliessung des Roten Platzes im Zentrum wieder aufzuheben. Muriel Daasch

Für die Jungen war es ein Schock, als der Tartan-Sportplatz Zentrum vergangenen Juli von der Gemeinde Urdorf geschlossen wurde. Für den Gemeinderat war es der letzte Schritt in einem langen Kampf gegen Ruhestörungen, Vandalismus und Littering. Der Verein Jugendförderung Urdorf will nun mit einer Onlinepetition gegen die Schliessung vorgehen.

23. Dezember

Kritik an Schutzverordnung

Die Limmattaler Abwasserreinigungsanlage (ARA) steht heute im Antoniloch in Dietikon. Dort darf sie aber aufgrund der neuen Moor- und Auenschutzregeln nicht bleiben. Mit der neuen Verordnung sind weder Birdlife noch die Stadt Dietikon zufrieden. Chris Iseli

Die Stadt Dietikon, die Wirtschaft und der Naturschutz warten schon seit Jahrzehnten darauf, nun ist es geschehen: Der Kanton Zürich hat die überarbeitete Schutzverordnung für die Limmataltläufe in Dietikon, Geroldswil und Oetwil verabschiedet. Er ergänzt damit die ursprünglichen Regeln von 2017, in denen nur der Moorschutz vorkam und der Auenschutz nicht.

Doch es gibt Kritik. Die Naturschutzorganisation Birdlife Schweiz wird Rekurs einlegen. Die Stadt Dietikon und die IG Silbern sind auch alles andere als zufrieden. Das Dietiker Antoniloch, wo heute die Abwasserreinigungsanlage (ARA) der Limeco steht, soll gemäss der neuen Schutzverordnung wieder in eine Naturfläche umgewandelt werden. Das ist die wesentlichste Änderung, die die neue Verordnung mit sich bringt. Die Rekursfrist gegen die neuen Regeln läuft am 24. Januar 2023 ab.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen