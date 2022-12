Jahresrückblick: Das sorgte 2022 im Limmattal für Schlagzeilen

Jahresrückblick 2022 Die Limmat soll ein neues Gesicht erhalten und der Reppisch geht das Wasser aus – erinnern Sie sich an diese Schlagzeilen? Diese Geschichten gaben in den Monaten Juli, August und September im Limmattal zu reden. Eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

6. Juli

Die Phänomena will auf Holzbauten setzen

So soll der 10'000 Quadratmeter grosse Hauptbau mit imposantem Zeltdach aussehen. zvg / Yves Weinand Architectes

Mit einem Erlebniscampus aus Holz wollen die Macher der Phänomena 2024 rund eine Million Besucherinnen und Besucher nach Dietikon locken. Das Design für den auf dem Niderfeld geplanten Campus, der fast vollständig aus Holz gefertigt werden soll, stammt von Yves Weinand, Architekt und Leiter des IBOIS-Labors für Holzkonstruktionen an der École polytechnique fédérale de Lausanne. Das rund 10'000 Quadratmeter grosse Hauptgebäude soll zum ikonischen Kernstück der Erlebniswelt zu den Themen Mensch, Natur und Wissenschaft werden, heisst bei der Präsentation des Siegerprojekts.

15. Juli

Schlieren knackt die 20'000er-Marke

Driton Asani, der kleine Vincent, seine Mutter Natasha Dimova und Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) feiern im Stadthaus das Erreichen der neuen Marke. Severin Bigler

Nun gehört auch Schlieren zu den 20'000-Einwohner-Städten. Wer genau der 20'000ste Einwohner ist, sei schwierig zu eruieren, sagt die Stadt. Darum überreicht sie gleich zwei Personen einen Blumenstrauss: Dem vier Monate alten Vincent, respektive seiner Mutter Natasha Dimova, und dem Neuzuzüger Driton Asani.

21. Juli

Das Wegkreuz im Niderfeld steht wieder

Der oberste Teil des Kreuzes kommt. Der Thurgauer Steinrestaurator Tobias Hotz und der Geroldswiler Kranführer Marcel Scherrer von der Müller Transporte AG aus Dietikon harmonieren perfekt. Severin Bigler

Das Wegkreuz am Maienweg beim Dietiker Niderfeld wird wieder aufgebaut. Limmattalbahn-Bauarbeiter hatten es 2019 in einer Hauruckaktion zerstört. Steinrestaurator Tobias Hotz aus Weinfelden hat es restauriert. Wenn das neue Stadtquartier Niderfeld gebaut wird, muss es um ein paar Meter versetzt werden.

1. August

Gefeiert wird ohne Feuerwerk

Die Raketen bleiben dieses Jahr am Boden. Severin Bigler

Der 1. August wird im Limmattal ohne Raketen und Böller gefeiert. Denn das Abbrennen von Feuerwerk ist in allen Gemeinden des Bezirks Dietikon verboten. Urdorf hatte als erste Limmattaler Gemeinde wegen der anhaltenden Trockenheit und der damit verbundenen Gefahr von Waldbränden ein allgemeines Feuerverbot auf ihrem Gemeindegebiet erlassen.

Danach folgten fast täglich weitere Gemeinden, die ergänzend zu den kantonalen Massnahmen weitergehende Verbote verfügten, sodass nun im ganzen Bezirk ein Feuerwerksverbot gilt. Auch in Bergdietikon dürfen keine Raketen gezündet werden, weil der Kanton Aargau ein Feuerwerksverbot für das ganze Kantonsgebiet erlassen hat.

9. August

Sommaruga fährt durchs Limmattal

Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) nimmt an den Feierlichkeiten zum 175-Jahr-Jubiläum der Spanisch-Brötli-Bahn teil. Sandra Ardizzone

Am 9. August 1847 hat die Schweizer Eisenbahngeschichte begonnen. Die Spanisch-Brötli-Bahn zwischen Baden und Zürich – mit Halt in Dietikon, Schlieren und Altstetten – hat als erste Eisenbahn in der Schweiz ihren fahrplanmässigen Betrieb aufgenommen. 175 Jahre später wird dieses Ereignis gefeiert. Mit dabei ist unter anderem Bundesrätin Simonetta Sommaruga, die mit weiteren Gästen eine Jubiläumsfahrt von Baden nach Zürich macht.

19. August

Eschenwelke breitet sich aus

Anfang Jahr stand diese Esche in Oberengstringen noch. Sharleen Wüest

Bereits eine leichte Windböe könnte sie zum Umstürzen bringen. Deshalb werden in Oberengstringen bald über 100 Eschen gefällt. Sie sind krank, teilweise abgestorben und deshalb instabil. Die Eschenwelke – eine Krankheit, die durch einen Pilz ausgelöst wird – breitet sich unter anderem an der Limmat immer mehr aus. Fallen die Eschen um, könnten sie Wege versperren, Schäden anrichten und im schlimmsten Fall auch für Spaziergängerinnen und Spaziergänger gefährlich sein. Nun handelt Revierförster Thomas Hubli. Er sagt: «Ich kann nicht mehr wegschauen.» Anstelle der Eschen werden neue Bäume gepflanzt.

22. August

Stauproblem bleibt bestehen

Der Stadtkreisel in Schlieren ist oft verstopft. Das sorgt vielerorts für rote Köpfe. Severin Bigler

Autofahrer werden sich wohl noch eine ganze Weile über den täglich verstopften Stadtkreisel im Schlieremer Zentrum ärgern müssen. Eine Besserung der Stausituation ist nicht in Sicht, wie das Gemeindeparlament vom Stadtrat erfährt. Die ernüchternde Einschätzung von Bau- und Planungsvorstand Stefano Kunz (Mitte): «Es sind keine unmittelbaren griffigen Veränderungen innert drei Monaten möglich.» Anlass zu dieser Aussage gab eine Interpellation von Dominic Schläpfer (FDP). Die Parlamentarier sind mit der stadträtlichen Antwort mässig zufrieden. Unter anderem weil der Stadtrat beim Kanton zu wenig «auf den Tisch haut».

25. August

Reppisch erreicht Tiefststand

Tiefer Wasserstand und hohe Temperaturen: Die Reppisch ist Anfang August über 26 Grad warm. zvg

Der Sommer passt den Reben. 2022 verspricht eine hohe Weinqualität. Anders sieht es derweil in Limmattaler Gewässern aus. Ihnen setzen die heissen Temperaturen zu. Der Schäflibach ist auf seinem untersten Teil in Dietikon für ein paar Tage ausgetrocknet. Für 20 bis 30 Groppen gibt es keinen Ausweg mehr. Sie sind in einer isolierten Restwasserstelle gefangen und sterben.

Darüber hinaus sei der Schäflibach dank der Beschattung durch Bachufergehölze gut durch die Hitzeperioden gekommen, sagt Fischer Urs Hilfiker. «Insgesamt sind die Fische in der Reppisch dieses Jahr mit einem blauen Auge davongekommen», sagt derweil Reppisch-Fischer Urs Müller. Nichtsdestotrotz: Die Reppisch hat diesen Sommer einen historischen Tiefstand verzeichnet.

1. September

Müller dominiert im Limmattal

Im Limmattal sind die Familiennamen Müller und Meier am häufigsten. Severin Bigler

In den Gemeinden des Bezirks Dietikon sowie in Bergdietikon und Spreitenbach dominiert der Familienname Müller. Das Bundesamt für Statistik, das die ersten Nachnamenhitparade veröffentlicht, zählt 673 Müllers in der Region. Auf Rang zwei schaffen es die Meiers und auf dem dritten Platz des Rankings landet der Nachname Schmid. Die Auswertung zeigt aber auch, dass ausländische Familiennamen in der Region auf dem Vormarsch sind. In Schlieren und Spreitenbach haben etwa die da Silvas und die Krasniqis die Müllers längst abgehängt.

10. September

60 Jahre Bruno-Weber-Park

Die Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgen das sphärische Konzert, das auf einer Bühne im Weiher des Wassergartens stattfindet. Florian Schmitz

Im Jahr 1962 legte Bruno Weber den Grundstein für den heutigen rund 15000 Quadratmeter grossen Skulpturenpark ob Dietikon, der jährlich rund 20'000 Besucherinnen und Besucher anlockt. An der Jubiläumsfeier wird auf den 60. Geburtstag des Parks angestossen. Umrahmt werden die Feierlichkeiten mit einem Jazzkonzert auf dem Weiher des Wassergartens. Damit erfüllt die Witwe des 2011 verstorbenen Künstlers ihrem Bruno einen lang gehegten Wunsch.

17. September

Neues Pflegezentrum eröffnet

1200 Neugierige besichtigten das neue Pflegezentrum und die «Xundheitsbahn Limmattal», die gleichentags in Schlieren enthüllt wird. Valentin Hehli

Das neue Pflegezentrum des Spitals Limmattal in Schlieren wird eröffnet. Rund 1200 Besucherinnen und Besucher folgen der Einladung des Spitalverbands und besichtigten die Räumlichkeiten im 16'000 Quadratmeter grossen und 65 Millionen Franken teuren Neubau.

20. September

Haug läuft ins Rekordbuch

Jack Haug präsentiert die Urkunde, die seinen Eintrag ins «Guinnessbuch der Rekorde» bezeugt. Sharleen Wüest

Ultramarathonläufer Jack Haug aus Weiningen hat schon einiges erlebt. Aber ein Start auf 5894 Metern über Meer war auch für ihn Neuland. Auf dem Kilimandscharo in Tansania hat der 42-Jährige am 15. Juli den bislang höchstgelegenen Ultramarathon der Welt bestritten und gewonnen. Seine Leistung bringt ihm nun einen Eintrag im «Guinnessbuch der Rekorde».

29. September

Tote Frau – Mann verhaftet

Zeichen für das Verbrechen: die versiegelte Haustür in Bergdietikon. David Egger

Nachdem eine 41-jährige Schweizerin in Bergdietikon tot im Badezimmer lag, wird ein 47-jähriger Schweizer verhaftet, wie die Aargauer Staatsanwaltschaft mitteilt. Bei der getöteten Schweizerin handelt es sich um eine bekannte Ökonomin, beim Verhafteten offenbar um den Ehemann des Opfers.

30. September

Neues Gesicht für die Limmat

So soll der Limmatbogen zwischen der Autobahnbrücke bei Oberengstringen und der Überlandstrassenbrücke aussehen. Visualisierung: zvg

Die Limmat soll ein neues Gesicht erhalten. Im Abschnitt zwischen der Autobahnbrücke bei Oberengstringen und der Überlandstrassenbrücke beim Schützenhaus Unterengstringen plant der Kanton ein grosses Revitalisierungsprojekt. Im Kloster Fahr wird im Beisein von Baudirektor Martin Neukom (Grüne) das Vorprojekt für die Neugestaltung des Limmatraums präsentiert. Rund 70 Millionen Franken sind für die Umsetzung des Projekts «Lebendige Limmat» veranschlagt.

Mit dem Projekt werden drei Ziele verfolgt. Erstens sollen neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen entstehen. Zweitens ist geplant, dass die aus ihrem Korsett befreite Limmat zur grünen Oase für die Bewohnerinnen und Bewohner des Limmattals wird. Und drittens will man den Schutz vor Extremereignissen erhöhen. Läuft alles nach Plan, kann 2027 mit den Arbeiten begonnen werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen