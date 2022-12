Jahresrückblick Sport im Limmattal 2022: Sie sorgten für Aufsehen

Jahresrückblick 2022 Das Dutzend ist voll: Wer 2022 im sportlichen Limmattal für Aufsehen sorgte 12 Monate, 12 Sportarten, 12 Geschichten – so spannend und abwechslungsreich verlief das zu Ende gehende Jahr in der Limmattaler Sportszene. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Januar

Die Traditionsläufe finden wieder statt

Zu Beginn des Jahres wirbelt Corona die Sportagenda noch gehörig durcheinander. Immerhin: Nach einem Jahr Unterbruch kann der traditionelle Neujahrsmarathon mit Start und Ziel in Schlieren durchgeführt werden. Doch die Auflagen, welche das neue Organisationskomitee erfüllen muss, sind happig: Zertifikatspflicht, 2G-Regel, stark reduzierter Festbetrieb. Dennoch rennen 600 Laufbegeisterte der Limmat entlang ins neue Jahr.

Eine Woche später findet auch der Dietiker Neujahrslauf statt. Ebenfalls nach einem Jahr Zwangspause und mit denselben Einschränkungen wie der Neujahrsmarathon. Unter den 768 Startenden befindet sich, wie 2020, auch Nicola Spririg. Die Triathlon-Olympiasiegerin des Jahres 2012 macht keine halben Sachen und wiederholt ihren Sieg auf der 12,1 Kilometer langen Strecke. Den eigenen Streckenrekord verpasst sie trotz bester äusserer Bedingungen.

Neujahrsmarathon 2022: Maske auf! alphafoto.com

Februar

Urdorfs Eishockeyaner scheitern im Aufstiegskampf dramatisch

Trotz einer überragenden Qualifikation – 12 Siege in 15 Partien – müssen die Urdorfer 3.-Liga-Eishockeyaner im Kampf um den Aufstieg vorzeitig die Segel streichen. Im Playoff scheitern sie mit dem Gesamtskore von 1:2 an den Grasshoppers. Der Knackpunkt: Nach einem 4:1-Auswärtssieg zum Start in die Best-of-3-Serie verlieren die «Stiere» das folgende Heimspiel vor 300 Zuschauern im Penaltyschiessen. Spiel 3 geht schliesslich mit 3:2 an die Stadtzürcher. «Gratulation an GC. Die haben sehr clever gespielt. Und ja, ich bin enttäuscht», äussert sich Urdorfs Chefcoach Niki Sirén kurz nach der entscheidenden Niederlage.

Urdorfs Marco Muttoni (weisses Dress) behauptet sich in dieser Szene gegen den Grasshopper Dario Casanova de Pablo. Am Schluss jubelt GC. Henry Muchenberger

März

Curlerinnen und Curler sorgen für grossen Jubel

Sie hat es schon wieder getan. Mit dem Team CC Aarau von Skip Silvana Tirinzoni gewinnt die Urdorferin Alina Pätz, die ehemalige «Cherry Rockerin» des Curlingclubs Limmattal, die Weltmeisterschaft in Kanada. Es ist der mittlerweile dritte WM-Titel in Folge für die 32-jährige Ausnahmekönnerin. Ein paar Tage zuvor jubelt auch Mario Freiberger, der Präsident des CC Limmattal. Mit seinem Team um Skip Claudio «Clay» Pescia gewinnt er die prestigeträchtige Zürcher Superliga. Dies dank eines 6:3-Erfolgs im Final über Crystal Zürich.

Der CC Limmattal als stolzer Sieger der Zürcher Superliga: Mario Freiberger, Irene Schori, Paddy Käser, Urs Kuhn und Reto Seiler (von links). Es fehlen: Claudio Pescia, Claudio Pätz und Simon Strübin. zvg

April

Limmattals Unihockeyaner verpassen NLB-Aufstieg haarscharf

Es ist die bisher erfolgreichste Saison in der Vereinsgeschichte des ambitionierten 1.-Liga-Klubs aus Urdorf. Nach einer «Okay-Qualifikation» spielen sich die Unihockeyaner in der K.-o.-Phase in einen wahren Rausch, werfen erst Gruppensieger Bülach aus dem Rennen und knöpfen sich danach Pfannenstiel vor. Gestoppt wird das Team von Chefcoach Behar Spahija erst im fünften und letzten Spiel des Aufstiegsplayoffs gegen den taumelnden B-Ligisten Fribourg. Eine bittere 5:6-Niederlage vor den eigenen Fans besiegelt den Nichtaufstieg der Limmattaler.

Einer der Limmattaler Leistungsträger: Ex-NLA-Spieler Nicolas Jordan jubelt über einen weiteren Treffer. Alexander Wagner

Mai

Dietiker Amateurboxer Zivkovic kürt sich zum Champion

Er hat keine Tätowierungen, blickt nicht finster drein, spricht ruhig und überlegt. Kurz: Mihael Zivkovic, 24-jähriger kroatisch-schweizerischer Doppelbürger und seit drei Jahren wohnhaft in Dietikon, wirkt auch auf den zweiten Blick nicht wie ein Mann, der im Ring seine Gegner verprügelt. Und dennoch hat er Dampf in den Fäusten. Nach einer vierjährigen Wettkampfpause krönt sich der Wirtschaftsinformatik-Student zum Deutschschweizer/Tessiner Champion.

Die Faust zum Sieg in die Höhe: Mihael Zivkovic. zvg

Juni

Pontonier-Präsident Roland Keller gewinnt für Aarau

Eine etwas spezielle Konstellation ergibt sich vor dem 41. Eidgenössischen Pontonier-Wettfahren in Aarburg. Roland Keller, der Präsident der Dietiker Pontoniere, geht für Aarau an den Start. «Die haben wenige Leute, ich helfe darum aus», erklärt er seinen fliegenden Vereinswechsel. Auch ohne Keller umfasst die Dietiker Delegation 22 Wettkämpfer. Schliesslich gewinnt Keller mit seinem Partner das Einzelfahren in der Kategorie D für Aarau, seinen Sieg im Schwimmen holt er indes unter Dietiker Flagge.

Roland Keller, Präsident der Pontoniere Dietikon und «Teilzeit-Aarauer». Ruedi Burkart

Juli

Berner Gold für den Minigolf-Klub Mühlematt

Sabrina Bürki ist stolze Bernerin. Trotzdem zirkelt sie seit drei Jahren in den Farben des MC Mühlematt aus Dietikon die kleinen Bälle über die Betonpisten des Landes. Dies mit grossem Erfolg. Vor Jahresfrist wurde die 33-Jährige an der Schweizer Meisterschaft Zweite, heuer gelingt ihr in der brütenden Sommerhitze der Coup: Sieg an der SM im thurgauischen Matzingen. «Normalerweise müssen wir an Turnieren unsere Bälle vor dem Spielen aufwärmen. Diesmal mussten wir die Dinger kühlen», sagt Bürki nach ihrem grossen Triumph schweissgebadet.

Sister-Act der speziellen Art: Sabrina Bürki (rechts) und ihre Schwester Bettina spielen höchst erfolgreich für den Minigolf-Klub Mühlematt Dietikon. Chris Iseli / LTA

August

Der TC Weihermatt Urdorf begeistert und verpasst den Final

Kurz und intensiv ist sie, die NLA-Saison im Tennis. Zwei Wochen nur wird in der Königsklasse des Schweizer Interclubs gespielt. Trotz vergleichsweise kleinem Budget seit Jahren ganz vorne dabei: die Frauenequipe des TC Weihermatt. Auch diesen Sommer qualifiziert sich das Team um Leaderin Jenny Dürst für das Finalwochenende in Winterthur. Dort bedeutet der Halbfinal Endstation: 2:4-Niederlage gegen den TC Mail. Klar ist: Auch im Sommer 2023 gehen die Urdorferinnen an den Start.

Jenny Dürst vom TC Weihermatt Urdorf in Aktion. Valentin Hehli

September

Schlierens Faustballer: Leere Hände statt Double

Nach 13 Siegen in Serie in der NLB-Qualifikation fahren die Schlieremer Faustballer mit breiter Brust an die Aufstiegsrunde ins thurgauische Wigoltingen. Doch dort erleidet das Team von Trainer Marcel Kunz einen Totalschaden: Zwei Niederlagen gegen Rickenbach-Wilen und Olten bedeuten den Verbleib in der zweitobersten Liga.

Drei Wochen später gibt’s erneut lange Gesichter. Zwar qualifizieren sich die Limmattaler für den Cupfinal, gegen NLA-Klub Oberentfelden resultiert aber eine 2:5-Niederlage. Weder Aufstieg noch Cupsieg, eine eigentlich erfolgreiche Schlieremer Saison bleibt somit ungekrönt. Ein paar Tage nach der Finalniederlage legt Kunz sein Amt als Trainer nieder. Allerdings bleibt er dem Verein erhalten, als Spieler in der 2. Mannschaft und bei den Senioren sowie als Schiedsrichter und Helfer.

Keine Worte nötig: Schlierens Swen Aebersold (links) und Andrea Fritschi nach dem bitteren Out im Aufstiegskampf. Ruedi Burkart

Oktober

Limmattaler Handballnachwuchs zelebriert sein Camp

Es ist eine regelrechte Erfolgsgeschichte, das Nachwuchscamp des HC Dietikon-Urdorf in Bütschwil SG. Seit 1988 reisen Mädchen und Buben Jahr für Jahr in den Herbstferien ins Toggenburg, um dort ihrem liebsten Hobby zu frönen. Erstmals seit 2019 kann die Woche diesmal wieder ohne Einschränkungen wegen Corona durchgeführt werden, 82 Jugendliche sind dabei. «Es ist jedes Mal cool hier. Gratulation an das ganze Team», meint stellvertretend für alle der 17-jährige Marco Caviezel.

Alle Jahre gerne wieder: Nachwuchscamp des HC Dietikon-Urdorf in Bütschwil. Ruedi Burkart

November

FC Dietikon beschliesst Hinrunde in der 2. Liga inter an der Spitze

Mit einem diskussionslosen 3:0-Erfolg über Liganeuling Windisch verabschiedet sich der FC Dietikon am 26. November in die Winterpause. Die Bilanz der Kicker von der Dornau kann sich sehen lassen: 14 Partien, 11 Siege, 2 Remis und 1 Niederlage. Das ergibt in der Summe Rang 1 in der Meisterschaftsgruppe 3. Damit ist das Team von Chefcoach Daniel Tarone klar auf Kurs. Schliesslich ist das Saisonziel nicht mehr und nicht weniger als die Rückkehr in die 1. Liga.

Eine erfolgreiche Hinrunde haben die Dietiker Fussballer abgeliefert. Alexander Wagner

Dezember

Favorit Nick Alpiger gewinnt Niklausschwinget auch in diesem Jahr

Eine Überraschung ist es nicht: Wie vor Jahresfrist holt sich auch 2022 der bärenstarke Aargauer Nick Alpiger den Sieg beim traditionellen Niklausschwinget in der Dietiker Stadthalle. Im Schlussgang dauert es gerade mal 33 Sekunden, bis Alpigers Gegner Josias Wittwer – ein Mann mit Schuhgrösse 47 – auf dem Rücken liegt. Als bester Aktiver des organisierenden SK Glatt- und Limmattal klassiert sich Daniel Wettstein auf dem achten Schlussrang.

Auch im Schlussgang der Sieger: Nick Alpiger verteidigt seinen Titel in Dietikon. Lukas Elser

