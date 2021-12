Jahresrückblick 2021 In Dietikon wird im Tresorraum geimpft und Weiningen hat endlich wieder eine Linde im Zentrum – erinnern Sie sich an diese Schlagzeilen? Diese Geschichten gaben in den Monaten Oktober, November und Dezember im Limmattal zu reden. Eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 30.12.2021, 04.00 Uhr

4. Oktober

Der Urdorfer Dominik Altorfer kocht sich an die Spitze

Dominik Altorfer ist der Sieger des diesjährigen Wettbewerbs des Berufsverbands der Schweizer Köche. Der 25-jährige Urdorfer überzeugt mit einem Appenzeller Kalb. Severin Bigler

Dominik Altorfer ist der Sieger des diesjährigen Wettbewerbs des Berufsverbands der Schweizer Köche. Der 25-jährige Urdorfer Küchenchef des «Leuen» in Uitikon überzeugt am Swiss Culinary Cup mit einem Appenzeller Kalb. Mittlerweile ist Altorfer Chef de Cuisine im Restaurant Roof Garden im Globus an der Bahnhofstrasse in Zürich.

7. Oktober

Das Dietiker Parlament bewilligt das Projekt für das Alte Bauamt

Das Alte Bauamt, fotografiert nach der Pressekonferenz von FDP und SVP zu ihrem Vorgehen in dieser Sache, am 10. November 2021. Severin Bigler / ©

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von gut einem Jahr debattiert der Dietiker Gemeinderat über die Zukunft des Alten Bauamts auf dem Kronenareal. Auch diesmal wird kontrovers und intensiv diskutiert, obwohl die Stadt das vor einem Jahr bachab geschickte 4-Millionen-Projekt inzwischen überarbeitet und abgespeckt hat. Neu rechnet der Stadtrat mit Kosten von insgesamt 2,4 Millionen Franken – davon beantragt er 1,65 Millionen vom Gemeinderat als Kredit und bewilligte 750'000 Franken als gebundene Ausgabe gleich selbst. Letztlich entscheidet eine Mehrheit, das im Jahr 1778 errichtete Gebäude als wertvollen Zeitzeugen zu erhalten. SVP und FDP liebäugeln mit einem Referendum, verzichten dann aber darauf.

13. Oktober

Die Post schliesst ihre Agentur in der Fahrweid

Am 25. September 2017 war die Postagentur in der Fahrweid eröffnet worden. Severin Bigler

Die Suche der Post war erfolglos: Sie hat niemanden gefunden, der in Zukunft in der Fahrweid eine Post-Agentur betreiben will. Da die bisherige Partnerin, die Autovermietung Miet and Drive AG, noch im Oktober ihre Türen schliesst, steht das gemeinsame Quartier von Geroldswil und Weiningen nun ohne Post-Agentur da. Erst vor vier Jahren hatte die Post schon ihre klassische Poststelle in der Fahrweid geschlossen. Nun muss auch die Partner-Agentur dran glauben. «Wir haben mit insgesamt zehn potenziellen Partnern gesprochen», sagt ein Post-Sprecher. Der Briefeinwurf bleibt zwar noch bestehen, doch vieles deutet darauf hin, dass die Leerungszeiten verschlechtert werden.

24. Oktober

Freunde würdigen Bruno Weber

Der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) hält eine Ansprache an der Gedenkfeier zum 10. Todestag von Bruno Weber. Florian Schmitz

Schriftsteller Franz Hohler, Musiker Pfuri und Filmemacher Willi Waser würdigen im Bruno-Weber-Park den vor zehn Jahren verstorbenen Dietiker Künstler mit verschiedenen Beiträgen. «Ihm hätte die Gedenkfeier sicher gut gefallen», sagt der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) vor den geladenen Gästen im Skulpturenpark.

27. Oktober

Maskierte überfallen und fesseln eine Familie in Oberengstringen

Die Einsatzkräfte rücken an die Zürcherstrasse in Oberengstringen aus. TeleZüri

An der Zürcherstrasse in Oberengstringen kommt es zu einem brutalen Raubüberfall. Drei maskierte, dunkel gekleidete Männer dringen gewaltsam in das Haus einer Familie ein. Einzelne Familienmitglieder werden dabei gefesselt. Ein 71-jähriger Bewohner wird verletzt und muss in Spitalpflege. Die Täter fliehen mit erbeutetem Schmuck und Bargeld Richtung Bushaltestelle Lanzrain. Die Nachbarschaft steht unter Schock. Die Täter sind noch nicht gefasst.

30. Oktober

Basil Vogt gewinnt den ersten Dietiker Oskar

Die Filmemacher Dustin Rees, Frederic Siegel, Cécile Brun, Basil Vogt und Saskia von Virág erzählen am Kurzfilmevent in Dietikon von ihrer Arbeit. Florian Schmitz

In Dietikon wird der erste«Gleis21-Oskar»verliehen. Dafür haben Rita Bachofen und Rolf Brönnimann ihren Trickfilm-Verein wieder ins Leben gerufen. Ursprünglich hatten sie diesen für ihre Trickfilmausstellung im Frühjahr 2019 gegründet. Der Kurzfilmevent mit Publikumspreis und vielen anwesenden Filmemachern kann auch im Internet verfolgt werden. Gewinner des ersten Oskars ist Basil Vogt.

4. November

Das Dietiker Parlament bewilligt den Stadtpark auf der Allmend

Der westliche Teil der Allmend wird im Frühling 2022 zu einem Park mit Pumptrack umgestaltet. David Egger

Ohne Gegenstimme genehmigt das Dietiker Parlament einen Kreditantrag von 360'000 Franken. Damit soll im Frühling 2022 auf der Allmend hinter der Stadthalle ein neuer Generationenpark mit Pumptrack erstellt werden. In den Voten zeigt sich, dass die Parteien es besonders schätzen, dass so ein Teil der beliebten, 2019 eröffneten Ausstellung (G)artenvielfalt erhalten bleibt.

5./6. November

Der Heimetchor Limmiggruess feiert den 75. Geburtstag

Der Leiter des Heimetchors Limmiggruess Stanislav Zalar begleitet die Lieder zwischendurch mit seinem Akkordeon. Sven Hoti

Die Freude ist gross, dass der Heimetchor Limmiggruess Oetwil-Geroldswil dieses Jahr sein Chränzli wieder durführen kann. Schliesslich ist es ein ganz besonderes. Der Chor feiert in der Oetwiler Gmeindschüür sein 75-jähriges Bestehen. Entsprechend ausgelassen ist die Stimmung an den beiden Abenden. Der Heimetchor präsentiert während einer Stunde ein vielfältiges Programm. Danach sorgt das Theaterstück «Farbigi Lüüge» mit Chormitgliedern und externen Theaterbegeisterten für viele Lacher.

13. November

Im Weininger Zentrum steht wieder eine Linde

Nach mehreren Anläufen klappt es, den Baum hochzuheben und an seinen vorgesehenen Platz auf der Kreuzung vor dem Restaurant Linde zu befördern. Virginia Kamm

Weiningen hat nach 1372 Tagen wieder eine Linde auf der Lindenkreuzung. Viele Schaulustige verfolgen, wie die Gemeinde mit dem Pflanzen der neuen Linde das Ende der langen Strassenbauarbeiten einläutet. Im Februar 2018 musste die alte Linde vor Baubeginn gefällt werden.

13. November

Der Churer Bischof weiht die neue Spitalkapelle

Bischof Joseph Maria Bonnemain segnet den Altar mit Weihrauch. 36 Jahre lang war er Seelsorger im Spital Limmattal. Henry Muchenberger

Der Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain segnet die neue Spitalkapelle in Schlieren. 2015 wurde die ursprüngliche Spitalkapelle abgerissen, um Platz für den Neubau des Spitals Limmattal zu schaffen. Es wurde damals ein Vertrag mit der Stadt Schlieren ausgehandelt, in dem steht, dass die Kapelle möglichst originalgetreu wieder aufgebaut werden muss. Nach der Fertigstellung des Spitals 2018 begann die Rekonstruktion des Bauwerks.

16. November

Die Fitness-Anlage bei der Dietiker Stadthalle wird eröffnet

Zufriedene Gesichter bei der Einweihung: Leiter Jugend, Freizeit und Sport Armin Strässle; Stadtschreiberin Claudia Winkler, Lukas Riedener vom kantonalen Sportamt; Stadtpräsident Roger Bachmann; Florian Gretler, Betriebsleiter Badanlagen Fondli, sowie Francesco Bartucca und Omar Eckert von der Walo Bertschinger AG. Florian Schmitz

Die Stadt Dietikon eröffnet eine neue Outdoor-Fitness-Anlage auf der Allmend hinter der Stadthalle. Bewegung und Sport im öffentlichen Raum seien ein wichtiges Bedürfnis, sagt Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) bei der Einweihung.

24. November

Die Limmat soll zum Kunstraum werden

Die Flusslandschaften der Limmat sollen mit Kunstwerken kantonsübergreifend vernetzt werden. Richard Linder

Vom Bellevue in Zürich bis zum Wasserschloss bei Brugg sollen 20 bis 30 Kunstprojekte den Raum entlang der Limmat neu vernetzen und erlebbar machen. Das vom Stadtzürcher Hochbaudepartement vorgeschlagene Projekt «Art Flow» ist Teil der Regionalen Projektschau Limmattal und soll mit lokalen und internationalen Kunstschaffenden bis 2025 laufend umgesetzt werden. Die erwarteten Projektkosten von 4,4 Millionen Franken sollen von den Kantonen Aargau und Zürich, den sich beteiligenden Gemeinden sowie von Stiftungen und Sponsoren getragen werden. Der Zürcher Stadtrat spricht zwei Millionen Franken für das Projekt.

28. November

Fabienne Moser-Frei wird zur neuen Gerichtspräsidentin gewählt

Fabienne Moser-Frei übernimmt im Frühjahr 2022 das Gerichtspräsidium von Stephan Aeschbacher (SP, Geroldswil). zvg

Die Weiningerin Fabienne Moser-Frei wird neue Präsidentin des Bezirksgerichts Dietikon. Die Parteilose setzte sich in allen Gemeinden des Bezirks gegen Benedikt Hoffmann (SVP, Zürich) durch. Schiffbruch erleidet derweil der Aescher Gemeinderat. Nach zehn Jahren Planung lehnt das Volk das Generationenprojekt Nassenmatt mit 56,5 Prozent Nein-Anteil ab. Mit dem 19-Millionen-Projekt, das unter anderem eine Doppelturnhalle beinhaltete, wollte die Gemeinde auf das Bevölkerungswachstum und den knapp werdenden Schulraum reagieren.

16. Dezember

Patrick Bigler ist Limmattaler des Jahres

242 Leserinnen und Leser gaben dem Leiter des Wagi-Museums in Schlieren, Patrick Bigler, ihre Stimme. Valentin Hehli

Die Leserinnen und Leser der «Limmattaler Zeitung» haben entschieden: Patrick Bigler ist Limmattaler des Jahres 2021. Der Leiter des Schlieremer Wagi-Museums setzt sich in einem knappen Rennen gegen die Oetwilerin Saskia Frei durch, die den Erlös aus dem Verkauf ihres Insektenhotels dem Natur- und Vogelschutzverein rechtes Limmattal spendete. Bigler holt 242 Stimmen, Frei deren 228.

20. Dezember

Das Dietiker Pop-up-Impfzentrum ist offen

Am 20. Dezember wird das Dietiker Pop-up-Impfzentrum in den alten Räumen der Raiffeisen eröffnet. Sandra Ardizzone

In Dietikon kann man sich neuerdings eine Coronaimpfung im alten Raiffeisen-Gebäude an der Bahnhofstrasse verabreichen lassen. Dort öffnet ein Pop-up-Impfzentrum seine Tore. Ein besonderes Highlight: Einen Teil der Impfungen verabreichen die Mitarbeitenden im ehemaligen Tresor der Bank.

