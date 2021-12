Jahresrückblick: Das sorgte 2021 im Limmattal für Schlagzeilen

Jahresrückblick 2021 Das Limmattal steht unter Wasser und in Oetwil flitzen Seifenkisten den Berg hinunter – erinnern Sie sich an diese Schlagzeilen? Diese Geschichten gaben in den Monaten Juli, August und September im Limmattal zu reden. Eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 29.12.2021, 04.00 Uhr

6. Juli

Gemeinderat Rico Frei verlässt die SVP Oetwil

«Schon 2018 fühlte ich mich von der SVP nicht wirklich unterstützt», sagt der Oetwiler Gemeinderat Rico Frei. zvg

Der Oetwiler Gemeinderat Rico Frei ist nicht mehr Mitglied der SVP. Er ist aus der Partei ausgetreten, wie jetzt bekannt wird. «Schon 2018 fühlte ich mich von der SVP nicht wirklich unterstützt», sagt Frei mit Blick auf die damaligen Wahlen. Denn eine Partei, die zu ihren Kandidaten stehe, würde nicht ein Dreier-Ticket ins Rennen für den fünfköpfigen Gemeinderat schicken, so Frei. Auch der Oetwiler SVP-Präsident Urs Leemann spricht jetzt Klartext: «Obwohl wir ihn immer unterstützt haben, sogar als ihm sein Ressort entzogen wurde, hat sich sein Desinteresse an der Partei schon länger abgezeichnet.» Es sollte nicht der einzige Parteiaustritt eines amtierenden Gemeinderats im Limmattal bleiben. Anfang Oktober wird bekannt, dass der Uitiker Sicherheitsvorstand Patrik Wolf aus der FDP ausgetreten ist. Im Dezember gibt dann der Geroldswiler Sicherheitsvorstand Martin Conrad seinen sofortigen Rücktritt aus der SVP bekannt.

13. Juli

Sturm Bernd fegt durch das Limmattal

Nach den Regenfällen Mitte Juli war auch der Parkplatz der Sprüngli-Fabrik in Dietikon geflutet. Severin Bigler

Sturmtief Bernd richtet im Limmattal diverse Schäden an. Besonders in Birmensdorf. Michael Heynen, Kommandant der Feuerwehr Birmensdorf-Aesch, startet mit seinen Frauen und Männern um 1.50 Uhr in den Einsatz. Für ihn handelt es sich um ein ausserordentliches Ereignis. «Ein Unwetter von diesem Ausmass hatten wir zuletzt im Jahr 2015», sagt Heynen. Tatsächlich gehen aus dem Limmattal bei der Kantonspolizei rund ein Dutzend Meldungen ein. Die meisten davon aus Birmensdorf. Dort ist unter anderem ein Baum auf die Aargauerstrasse gekippt. Mehrere Autos lagen unter umgestürzten Bäumen. Doch nicht nur der Sturm beschäftigt die Feuerwehrleute im Limmattal. Die starken Regenfälle lassen die Pegel in den Gewässern ansteigen. Zu grossflächigen Überschwemmungen kommt es glücklicherweise nicht. Besonders schlimm trifft es den Aescher Obstbauer Markus Mörgeli. Das Unwetter trifft seine gut zwei Hektaren grosse Apfelanlage mit voller Wucht. Das an Ankern und Betonpfählen befestigte Drahtgerüst hält den Winden nicht stand und stürzt ein. Die komplette Apfelernte des Familienbetriebs ist futsch. Die Familie startet eine Spendenaktion. Knapp zwei Monate später sind rund 80'000 Franken zusammengekommen. «Mit so einem hohen Betrag habe ich nicht gerechnet», sagt Markus Mörgeli. Das Geld reiche genau für den Ersatz der Apfelbäume.

16. Juli

Kunststoffsammlung kommt im Limmattal

Die Nachfrage nach Kunststoff-Recycling besteht. Nun soll im Limmattal ein Angebot dafür erarbeitet werden. Thomas Ulrich

Die Limeco als Betreiberin der Dietiker Kehrichtverwertungsanlage und die elf Gemeinden Dietikon, Bergdietikon, Schlieren, Urdorf, Oberengstringen, Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil, Oetwil, Birmensdorf und Aesch rufen eine Arbeitsgruppe ins Leben, die ein Konzept für eine separate Kunststoff-Sammlung erarbeitet – mit speziellen Sammelsäcken extra für diesen Zweck. Wie die Abfallgebührensäcke werden auch die Kunststoff-Sammelsäcke kostenpflichtig sein. Sie werden voraussichtlich 2022 eingeführt. Auf die Idee kamen die Verantwortlichen, weil sie aus der Limmattaler Bevölkerung oft der Wunsch erreicht, nicht nur PET, sondern auch andere Kunststoffe zu rezyklieren.

1. August

Der Hasenbergturm wird feierlich eröffnet

Der neue Hasenbergturm in der Gemeinde Widen ist 40 Meter hoch und rund 110 Tonnen schwer. Fabian Furrer

Er ist 40 Meter hoch und gut in die Landschaft eingepasst – der Hasenbergturm in Widen hoch über dem Limmattal. Wer die 210 Treppenstufen überwindet und dann zuoberst auf der Aussichtsplattform steht, geniesst bei schönem Wetter einen Panoramablick, der von der Ostschweiz über die Innerschweizer Berge bis zu den Berner Alpen reicht. Mit einem dreitägigen Fest wird der neue Turm über das 1.-August-Wochenende gebührend eingeweiht. Die Stimmen und Reaktionen zum Neubau, dessen Gesamtkosten sich inklusive Erneuerungsfonds auf 1,1 Millionen Franken belaufen, fallen durchweg positiv aus. Das freut den Präsidenten des Trägervereins Hasenbergturm, den Widener Gemeindeammann Peter Spring: «Dank dem Engagement vieler Beteiligter ist es gelungen, den Turm zu realisieren.»

11. August

Dietikon erntet Kritik für Herbstfest-Motto

André Masséna und seine Truppen in der Zweiten Schlacht um Zürich: Reproduktion des Ölgemäldes von François Bouchot aus dem Jahr 1837. Das Original hängt im Schloss Versailles. Severin Bigler

Der diesjährige Herbstmarkt im Dietiker Zentrum wird zum Fest ausgebaut und gedenkt des Limmatübergangs der Franzosen vor 222 Jahren und ihres Siegs bei der Zweiten Schlacht bei Zürich. Bei Leser Paul Meier stösst das auf Unverständnis: «Die Besatzung durch die französischen Truppen im September 1799 war eine der dunkelsten Stunden Dietikons, und das soll gefeiert werden?» Die Stadt verteidigt sich: «Auch wenn der Herbstmarkt unter dem Motto Frankreich steht, geht es nicht darum, den Sieg der Franzosen zu glorifizieren.» Dass mit der Schlacht viel Unheil einherging, sagt auch Historiker Sven Wahrenberger. Sie sei aber ein historisch bedeutendes Ereignis für die Schweiz gewesen.

27. August

Vor dem Impfbus in Geroldswil ist Geduld gefragt

Vor dem mobilen Impfzentrum in Geroldswil hat sich eine stattliche Schlange gebildet. Severin Bigler

Premiere in Geroldswil: Erstmals macht ein Impfmobil der kantonalen Gesundheitsdirektion im Limmattal Halt. Einiges läuft allerdings noch nicht so wie geplant. Es bildet sich eine lange Warteschlange. Mit mehr als einer halben Stunde Verspätung geht es mit dem Impfen dann endlich los. Trotz des anfänglichen Ärgers lassen sich zahlreiche Leute piksen – wenn auch nicht immer mit voller Überzeugung.

29. August

Anja Fenner ist neue Gemeinderätin in Birmensdorf

Anja Fenner-Zimmermann (parteilos) setzt sich klar gegen Nadia Stutz von der FDP durch. zvg

Der Birmensdorfer Gemeinderat hat ein neues Mitglied. Die Stimmbevölkerung wählt die parteilose Anja Fenner-Zimmermann als Ersatz für die zurückgetretene Annegret Grossen (FDP) in den Gemeinderat. Fenner-Zimmermann setzt sich klar gegen ihre Konkurrentin Nadia Stutz (FDP) durch. Noch klarer sprechen sich die Stimmberechtigten von Birmensdorf für die Einheitsgemeinde aus. Damit steht der Fusion der Primarschul- mit der politischen Gemeinde nun nichts mehr im Weg.

4. September

In Oetwil steigt das erste Seifenkisten-Derby

Das Seifenkistenrennen in Oetwil ist ein grosser Erfolg. Christian Murer

Zum zweiten Mal in Folge muss das traditionelle Oetwiler Kellerfest wegen der Coronapandemie abgesagt werden. Feststimmung kommt im Dorf trotzdem auf. Erstmals wird in Oetwil ein Seifenkistenrennen durchgeführt. Es soll fester Bestandteil des Kellerfestes werden. Dafür wurde extra ein Verein gegründet.

9. September

Brigitta Johner wird bei der Regionale verabschiedet

In ihrer Abschiedsrede bedankte die abgetretene Präsidentin Brigitta Johner sich bei allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern. Alex Spichale

Mit einem Fest am Limmatufer in Neuenhof wird Brigitta Johner als Präsidentin des Vereins Regionale Projektschau Limmattal verabschiedet. Die ehemalige Kantonsrätin (FDP) aus Urdorf hat den Verein, dem 16 Gemeinden und Städte aus dem Limmattal angeschlossen sind, seit dessen Gründung Ende 2015 präsidiert. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, das Limmattal kantonsübergreifend zusammenzubringen und weiterzuentwickeln.

15. September

Im Schlieremer Stadtzentrum kommt es zu einer wüsten Schlägerei

Mitten im Zentrum von Schlieren liefern sich mehrere Männer einen Kampf. Lukas Elser

Gegen 19.30 Uhr kommt es im Stadtzentrum von Schlieren zu einer wüsten Schlägerei. Insgesamt vier Personen sind in die Auseinandersetzung auf der Uitikonerstrasse involviert. Gemäss Polizeiangaben müssen drei von ihnen zuerst ins Spital. Eine Person kann das Spital am selben Abend wieder verlassen, die beiden anderen am nächsten Morgen. «Alle vier involvierten Personen werden vorläufig festgenommen», sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei.

17. September

Bergdietikon hat ein neues Bijou

Bauherrenbegleiter Thomas Brocker, Vorsteher Gesundheit, Soziales und Alter, Paul Monn (parteilos), Schulvorsteherin Françoise Oklé (FDP), Bauvorstand Urs Emch (SVP), Finanzvorstand Jean-Claude Rebetez (FDP), Projektleiter Mike Burger, Gemeindeammann Ralf Dörig (FDP) und das Duo Lapsus mit Theo Hitzig (Peter Winkler) und Bruno Gschwind (Christian Höhener) stossen auf die neue Turnhalle an. Severin Bigler

Anlässlich der Eröffnung des dreitägigen Dorffäschts wird in Bergdietikon die neue Turnhalle eingeweiht. Das Dietiker Komiker-Duo Lapsus führt durch den Abend. Das Projekt hat rund zehn Millionen Franken gekostet und der Bau hat rund 14 Monate gedauert. Noch nie hat die Gemeinde für ein Bauprojekt so viel Geld auf einmal in die Hände genommen.

26. September

Uitikon wird zur Einheitsgemeinde

Mit der Bildung einer Einheitsgemeinde verliert die Schule Uitikon (im Bild das Schulhaus Schwerzgrueb) einen Teil ihrer Autonomie. Chris Iseli

Die Einheitsgemeinde in Uitikon wird Realität: Knapp 82 Prozent der Stimmberechtigten nehmen die totalrevidierte Gemeindeordnung an. Neben der Abstimmung über die Einheitsgemeinde befindet das Uitiker Stimmvolk unter anderem auch über verschiedene Kreditanträge, zum Beispiel für den Bau der Schulanlage Allmend und die Fortführung der Buslinie 201 nach Schlieren. Auch diese Vorlagen werden deutlich gutgeheissen. Das Oetwiler Stimmvolk nimmt das Projekt und den Objektkredit von 7,27 Millionen Franken für die Überbauung Oberdorf knapp an. Nun wird die Nötzlischeune saniert und der Kindergarten durch einen Neubau ersetzt. Und es entstehen neun Wohnungen und ein Atelier.

