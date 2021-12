Jahresrückblick: Das sorgte 2021 im Limmattal für Schlagzeilen

Jahresrückblick 2021 Dietikon wird zur Expo-Stadt und Unterengstringen begrüsst den 4000. Einwohner – erinnern Sie sich an diese Schlagzeilen? Diese Geschichten sorgten in den Monaten April, Mai und Juni im Limmattal für Schlagzeilen. Eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 28.12.2021, 04.00 Uhr

6. April

In der Dietiker Stadthalle wird geimpft

Der Dietiker Stadtrat Heinz Illi (EVP, rechts), Vorsteher Sicherheits- und Gesundheitsabteilung, und Thomas Brack (links), Direktor des Spitals Limmattal in Schlieren, bei der Eröffnung des Dietiker Impfzentrums im April. Sandra Ardizzone

Das Corona-Impfzentrum in Dietikon nimmt seinen Betrieb auf. 165 Personen erhalten am Starttag die erste von zwei Dosen des Pfizer-Biontech-Impfstoffs. Das Impfzentrum in der Stadthalle bleibt fünf Monate in Betrieb. Ende August schliesst es seine Tore. Insgesamt werden rund 70'000 Impfungen verabreicht.

7. April

Die Kooperation mit Uroviva sorgt für Kritik

Das Limmi verkaufte mit der Kooperation im Prinzip den entsprechenden Patientenstamm. Severin Bigler

Das Spital Limmattal gibt bekannt, dass es eine Kooperation mit der Uroviva eingeht. Die Firma mit Sitz in Bülach übernimmt ab Oktober die ambulante urologische Tätigkeit am Spital Limmattal. Der Preis, den die Uroviva bezahlen wird, bewegt sich zwischen vier und fünf Millionen Franken. Für diese Kooperation wird das Spital teils heftig kritisiert, unter anderem deshalb, weil Uroviva seit 2017 zu zwei Dritteln zum Investmentfonds «German Equity Partners IV» (kurz: «GEP IV») gehört, der von der deutschen Private-Equity-Gesellschaft «ECM Equity Capital Management» mit Sitz in Frankfurt am Main angeboten wird.

20. April

Das Limmattalbahn-Logo wird überarbeitet

Sowohl das Dietiker Parlament als auch der Stadtrat störten sich damals an der Grösse des AVA-Signets auf den Fahrzeugen der Limmattalbahn. zvg

Die geplanten Schriftzüge auf der Limmattalbahn sorgen für Unmut. Sowohl dem Dietiker Parlament als auch dem Stadtrat fehlt der Lokalbezug zum Limmattal. Der Stadtrat hat deshalb mit der Bahnbetreiberin AVA gesprochen, wie er in einer Antwort auf ein Postulat von AL-Gemeinderat Ernst Joss schreibt. Die AVA hat angekündigt, beim Design nochmals über die Bücher zu gehen.

Auch das weiss-violette Design überzeugte nicht alle Beteiligten. zvg

21. April

Saskia Frei verkauft ihr Insektenhotel

Eduard Meier, Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins Limmattal rechtes Ufer, die Erstellerin des Insektenhotels, Saskia Frei, und der neue Besitzer, Unternehmer Roger Prust posieren vor dem Insektenhotel. Britta Gut

Die heute 16-jährige Oetwilerin Saskia Frei baut in über 100 Stunden ein rund 500 Kilogramm schweres Insektenhotel. Ihr Ziel ist es, das Insektenhotel für mindestens 1000 Franken zu verkaufen und das Geld dem Natur- und Vogelschutzverein Limmattal rechtes Ufer, der in Oberengstringen, Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil tätig ist, zu vermachen. Ein Unternehmer aus Muri zahlt schliesslich 2600 Franken, um das Insektenhotel vor seiner Firma aufzustellen. Der Präsident des Naturschutzvereins spricht von einem «Geschenk vom Himmel». Das Holz für das Insektenhotel stammt von einer Eiche, die im Januar wegen des vielen Schnees umfiel.

30. April

Reto Cavegn hört nach 34 Jahren beim TCS auf

Das Thema Mobilität wird Reto Cavegn auch nach dem Ruhestand weiter beschäftigen. Severin Bigler

Nach 34 Jahren als Geschäftsführer des TCS Zürich ist Schluss. Reto Cavegn tritt ab. Der ehemalige Oberengstringer Gemeindepräsident und alt Kantonsrat (FDP) hat in dieser Zeit aus einem Sechs-Mann-Betrieb an der Alfred-Escher-Strasse in der Zürcher Enge ein KMU mit 34 Mitarbeitenden und aktuell vier Standorten im Kanton Zürich geschaffen. Sein Nachfolger ist Andreas Häuptli.

14. Mai

VBZ-Flyer kommt in Weiningen nicht gut an

Auch die Buslinie 304 ist von den Änderungen der Zürcher Verkehrsbetriebe betroffen. Severin Bigler

Diese Post kommt nicht überall gut an. Die Zürcher Verkehrsbetriebe (VBZ) haben einen Flyer verteilen lassen, der über die Bestvariante für die ÖV-Teil­strategie 2030 im Limmattal informiert. Im Fokus steht der neue Fahrplan ab Dezember 2022, mit dem die Limmattalbahn ihren Betrieb aufnimmt. Er ist vor allem rechts der Limmat umstritten, weil dort zwei direkte Busverbindungen – eine zum Bahnhof Dietikon und eine zum Bahnhof Zürich Altstetten via Frankental – verloren gehen. Deshalb hat unter anderem das Forum Weiningen im Rahmen der Vernehmlassung Änderungsanträge beim Gemeinderat eingereicht. In der nun verteilten Broschüre sind diese aber nicht berücksichtigt. «Die Fahrplanauflage ist eine Farce», sagt Forums-Präsident Tino Schütterle. Bei den VBZ heisst es, dass von einer Angebots­verschlechterung nicht die Rede sein könne.

19. Mai

Fitness-Pionier Werner Kieser ist tot

Der aus Bergdietikon stammende Werner Kieser stirbt im Alter von 80 Jahren. Reto Martin

Der aus Bergdietikon stammende Fitness-Pionier Werner Kieser stirbt im Alter von 80 Jahren an einem Herzversagen. Dank seiner Leidenschaft fürs Krafttraining und seines Unternehmergeists baute Kieser die 1967 gegründete Kieser Training AG über die Jahre zusammen mit seiner Frau zu einem international tätigen Unternehmen mit 160 Fitnessstudios aus – die meisten davon in der Schweiz, Deutschland und Österreich.

27. Mai

Die Kanti Limmattal erhält einen neuen Rektor

Werner De Luca (rechts) übergibt das Rektorat an Andreas Messmer (links). Julia Wartmann

Andreas Messmer wird mit Beginn des Herbstsemesters 2021/2022 neuer Rektor der Kantonsschule Limmattal. Der 53-Jährige ist seit 2009 als Prorektor an der Kanti tätig. Messmer folgt auf den 61-jährigen Werner De Luca, der sein Amt niederlegt. Der Grund: Im Kanton Zürich gilt eine Amtszeitbeschränkung – das Amt als Rektor einer Kantonsschule muss man nach zwölf Jahren abgeben. De Luca hatte sein Amt am 1. September 2009 angetreten. Er bleibt der Kanti als Deutsch- und Philosophielehrer erhalten.

1. Juni

Dietikon schnappt Zürich die Phänomena weg

Die Wissenschafts-Expo Phänomena soll auf einem fünf bis sieben Hektaren grossen Areal im Dietiker Niderfeld stattfinden. Den Kern der Ausstellung bildet ein imposanter Holzbau. zvg

Die Stadt Dietikon wird Gastgeberin der naturwissenschaftlichen Ausstellung Phänomena. Ursprünglich wollten die Organisatoren, der Verein Forum Zürich, mit der Neuauflage der bereits 1984 durchgeführten Ausstellung wiederum in der Stadt Zürich gastieren. Doch das klappte nicht. Denn der Zürcher Stadtrat störte sich am von den Initiatoren vorgesehenen Standort auf der Allmend.

Die Wissenschafts-Expo soll im Niderfeld in Dietikon stattfinden. zvg

Auf der Suche nach einem neuen Standort wurden die Organisatoren schliesslich in Dietikon fündig. Die Phänomena soll 2024 während sechs Monaten rund eine Million Besucherinnen und Besucher ins Niderfeld locken. Auf einem fünf bis sieben Hektaren grossen Areal wollen die Organisatoren eine Art Campus errichten. Den Kern der Ausstellung bildet ein 140 Meter langer und 50 Meter hoher Holzbau, der mit verschiedenen kleineren Pavillons ergänzt wird. In und um diese Bauten werden Themen der aktuellen Forschung aufgenommen und möglichst anschaulich und innovativ präsentiert.

3. Juni

Die Baubewilligung für den Dietiker Florahof ist aufgehoben

Die Betonfassade des Kaufhauses Regina steht unter Denkmalschutz. Carmen Frei

Das Zürcher Baurekursgericht hat die Baubewilligung für die Überbauung am Florahof in Dietikon aufgehoben. Rekurs eingereicht hatte der Zürcher Heimatschutz (ZVH), weil auch das Kaufhaus Regina mit seiner bekannten Betonfassade aus den 1960er-Jahren Bestandteil des Bauprojekts ist. Das Baurekursgericht hat der Beschwerde des ZVH in den wesentlichen Punkten recht gegeben. Die durch den Stadtrat Dietikon Ende 2020 erteilte Baubewilligung sowie eine Verfügung der kantonalen Baudirektion werden aufgehoben. Vor einer erneuten Baueingabe müsse die Grundeigentümerschaft, die Personalvorsorgestiftung der Planzer Transport AG, einen Entscheid über die Schutzwürdigkeit und den Umfang allfälliger Schutzmassnahmen verlangen, heisst es in dem Urteil.

8. Juni

Unterengstringen begrüsst den 4000. Einwohner

Gemeindepräsident Simon Wirth (FDP) überreicht dem 4000. Einwohner Tim Walter eine Urkunde. Zu Ehren des 4000. Einwohners stellte Unterengstringen eine Plakette auf. Sandra Ardizzone

Sein Zuzug ist ein Meilenstein für Unterengstringen. Der 28-jährige Tim Walter ist der 4000. Einwohner der Gemeinde. Er ist aus Oberengstringen zugezogen. Zu Ehren des 4000. Einwohners stellt Unterengstringen unter anderem ein Schild auf, nahe der Grenze zu Oberengstringen.

13. Juni

Die Gemeinde Geroldswil kann ihr Zentrum erneuern

Das Baufeld Hotel wird in 29 altersgerechte Wohnungen umgebaut. zvg

Die Geroldswiler Stimmberechtigten machen den Weg frei für den nächsten bedeutenden Schritt der Zentrumsentwicklung. Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von knapp 60 Prozent genehmigen sie einen Baukredit von 35,6 Millionen Franken für das Baufeld Hotel. Der Gemeinderat plant dort den Umbau des Hotels Geroldswil und die Errichtung eines Neubaus auf der Technikzentrale des Hallenbads. Bis im Dezember 2024 sollen 44 neue Wohnungen entstehen.

21. Juni

Stephan Aeschbacher gibt seinen Rücktritt bekannt

Aeschbacher war 13 Jahre lang Präsident des Dietiker Bezirksgerichtes. Annika Bütschi

Stephan Aeschbacher (SP) reicht seinen Rücktritt als Bezirksrichter und Gerichtspräsident des Bezirksgerichts Dietikon ein. Am 30. April 2022 wird der Geroldswiler sein Amt abgeben, das er seit der Gründung des Bezirksgerichts im Jahr 2008 innehat.

