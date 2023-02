Interview «Unser Prozess wird nun geschärft mit dem Sechs-Augen-Prinzip»: Gemeindepräsident und Gemeindeschreiber von Geroldswil ziehen Lehren aus dem Flyer-Fiasko Dass die Gemeinde Geroldswil FDP-Flyer in die Wahlcouverts gelegt hatte, sorgte für viel Ärger, aber es verfälschte die Wahl nicht. Michael Deplazes und Karl Suter blicken nun im Interview zurück, äussern sich zur Kritik und sagen, wie sie es künftig besser machen wollen. David Egger Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Der Geroldswiler Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) und der Geroldswiler Gemeindeschreiber Karl Suter nehmen im grossen Interview Stellung zum Flyer-Fiasko. Bild: Andrea Zahler

In Geroldswil hat die FDP bei den Kantonsratswahlen letzten Sonntag um rund 0,8 Prozentpunkte zugelegt – also gleich viel wie im Bezirk Dietikon insgesamt. Auch wenn die Gemeinde Geroldswil widerrechtlich FDP-Flyer in die Wahlcouverts gesteckt hatte, war Geroldswil also kein statistischer Ausreisser. Hand aufs Herz: Haben Sie sich darüber gefreut, dass das FDP-Resultat in Geroldswil normal war?

Michael Deplazes: Gefreut ist falsch gesagt. Wir haben einen Fehler gemacht, aber dieser hatte keinen Einfluss auf das Wahlresultat. Damit ist die Annahme des Kantons, dass das Geroldswiler Wählerresultat zu keinen Verschiebungen führen wird, bestätigt worden. In dem Sinne ist es beruhigend gewesen, dass es so rausgekommen ist.

Sind Sie bereit, darüber zu sprechen, wie es zum Fehler mit dem FDP-Flyer gekommen ist?

Deplazes: Ja. Acht Parteien hatten eine öffentliche Aufarbeitung gefordert. Darum stehen wir für dieses Interview hin. Damit ist dann die öffentliche Aufarbeitung aus unserer Sicht erledigt. Es wird das letzte Mal sein, dass wir zu dieser Sache Stellung nehmen.

Wussten Sie als Gemeindepräsident, dass der FDP-Flyer im Wahlcouvert landet? Oder war der Wahlcouvert-Versand komplett an die Verwaltung delegiert?

Deplazes: Ich habe es nicht gewusst, sondern per Zufall erfahren, indem ich zwei Telefone aus dem Kantonsrat erhalten habe. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt mein eigenes Wahlcouvert noch gar nicht geöffnet. Ich machte es dann auf und stellte mit Erschrecken fest, dass es stimmt, was mir am Telefon gesagt wurde.

Wie kann das passieren, dass überhaupt Flyer im Wahlcouvert landen?

Deplazes: Wir hatten uns darauf bezogen, was wir in der Vergangenheit schon bei den Kommunalwahlen gemacht haben, zuletzt 2022. Es gibt auch E-Mails, die klar belegen, dass die Parteien die Gemeinde damals darum gebeten haben, ihre Flyer mit den Wahlcouverts verschicken zu können, um Porto zu sparen. Natürlich: Jetzt wollen die Parteien nichts mehr davon wissen. Aber wir und auch die Parteien waren der Meinung, dass wir Flyer beilegen dürfen. Darum haben wir es in der Vergangenheit bei den Kommunalwahlen auch gemacht. Es wurden jeweils Flyer von verschiedenen Parteien und Parteilosen beigelegt.

Jetzt wissen Sie, dass es im Kanton Zürich widerrechtlich ist, Flyer mit dem Wahlcouvert zu verschicken.

Deplazes: Aus heutiger Sicht wissen wir, dass das nicht geht. Es ist gemäss Paragraf 60 im Zürcher Gesetz über die Politischen Rechte (GPR) nicht zulässig. Wir waren der Meinung, dass Paragraf 60 nicht abschliessend definiert, was ins Wahlcouvert darf. Wenn man etwas liest, gibt es verschiedene Interpretationen und es entsteht Unsicherheit – diese hat uns nun mit voller Wucht getroffen. Spannenderweise war man sich auch innerhalb der kantonalen Direktion der Justiz und des Innern nicht ganz einig, ob Paragraf 60 abschliessend ist oder nicht. Das war zumindest unser Eindruck, als sich Gemeindeschreiber Karl Suter ein erstes Mal beim Kanton meldete, nachdem der Fehler bekannt wurde. Aber nun ist es geregelt, Paragraf 60 ist abschliessend, wir haben dank dem teilweise gutgeheissenen Stimmrechtsrekurs Rechtssicherheit und es ist klar, dass Flyer im Wahlcouvert nicht zulässig sind. Es ist uns klar ein Fehler passiert und wir haben uns dafür entschuldigt.

Unabhängig davon, ob Flyer im Wahlcouvert zulässig sind oder nicht: Dass es nicht okay sein kann, nur den Flyer von einer einzigen Partei beizulegen, sagt doch der gesunde Menschenverstand.

Deplazes: Wir haben uns auf die Kommunalwahlen gestützt und uns nach der Usanz gerichtet und uns nichts dabei gedacht, dass die anderen Parteien keine Flyer lieferten und keine entsprechende Anfrage an uns richteten. Natürlich war es falsch, dass es nur ein einziger Flyer war, das wissen wir heute auch. Uns hätte auffallen müssen, dass es nur ein Flyer ist. Halt, stopp, irgendetwas stimmt hier nicht – das wäre die richtige Reaktion gewesen. Aber es ist nicht aufgefallen. Das Vier- oder Sechs-Augen-Prinzip beim Wahlcouvert-Versand hat nicht «verhebet». Zu diesem Fehler stehen wir.

Im Klartext: Das Vier-Augen-Prinzip wurde nicht eingehalten.

Deplazes: Es hat nicht «verhebet», es wurde nicht eingehalten, das ist so. Man hat das ganze Material inklusive Flyer an die Stiftung Solvita geliefert, die das Material für uns einpackt. Und so wurde es dann verschickt. Die Abschlusskontrolle, was wir eigentlich verschicken, hat nicht stattgefunden und daher versagt. Bis dorthin hätten wir es wahrscheinlich noch verhindern können. Aber dieser Punkt im Prozess hat nicht «verhebet».

«Wenn es von der Gemeindeverwaltung einen Namen braucht, der die Verantwortung übernimmt, dann lautet dieser Name Karl Suter», sagt Gemeindeschreiber Karl Suter. Bild: Andrea Zahler

Entstand dieser Fehler, weil die Vorbereitung des Wahlversands in jene Zeit fiel, in der Gemeindeschreiber Gregor Jurt die Gemeinde bereits verlassen hatte, aber noch nicht ersetzt wurde?

Deplazes: Nein.

Wieso nicht?

Deplazes: Wir haben einen Prozess und dieser wurde einfach nicht eingehalten. Zuständig ist das Wahlbüro, es lässt alles verpacken und verschicken. Das Wahlbüro gehört zu meinem Ressort, ich übernehme die Verantwortung.

Also sagen Sie, es sei ein Fehler des Wahlbüros und nicht der Gemeindeverwaltung?

Deplazes: Das ist so. Und ich bin der Präsident des Wahlbüros.

Aber die Gemeindeverwaltung, insbesondere der Gemeindeschreiber, ist doch dafür da, den Milizpolitikern unterstützend zur Seite zu stehen. Das wurde ja offenbar nicht gemacht. Nochmals die Frage: Ist der Fehler passiert, weil die richtigen Leute auf der Gemeindeverwaltung gefehlt haben?

Deplazes: Nein. Es hat wirklich nichts mit dem fehlenden Personal zu tun. Wir haben einen Prozess für den Versand von Wahlunterlagen, dieser ist auch abgebildet, aber er wurde nicht eingehalten. Das ist wie in einem privaten Unternehmen, dort passieren auch Prozessfehler. Hier war es nun ein gravierender. Das hat aber nichts mit fehlendem Personal zu tun.

Und wie erklären Sie sich das, dass der Prozess nicht eingehalten wurde?

Deplazes: Es passieren Fehler beim Arbeiten. Natürlich können Sie nun sagen, dass ein Mitarbeiter den Prozess nicht beachtet habe. Aber am Schluss ist es so: Wir haben Prozessfehler gemacht und ein Fehler einer Gemeinde bei Wahlen hat eine andere Tragweite als ein normaler Fehler in einem Unternehmen. Es ist ein Fehler passiert und es ist klar, dass hier ein Mensch dahintersteht, der den Prozess, insbesondere diesen einzelnen finalen Punkt, nicht beachtet hat.

Was ist die Lehre daraus?

Deplazes: Die einzelnen Prozesse haben wir sofort geschärft. Im März stehen die nächsten Wahlen an (die Erneuerungswahl der evangelisch-reformierten Kirchensynode, Anmerkung der Redaktion). Das, was wir verschicken, wurde nun klar nochmals geprüft. Mit Visum, sodass wir wissen, dass es überprüft wurde. Bei den Wahlen vom 12. Februar ist das nicht passiert. Man hat den Versand freigegeben, ohne diesen entscheidenden Schritt zu machen. Das ist der Fehler.

Also wurde der Versand freigegeben. Durch Sie persönlich oder durch jemand anderen?

Deplazes: Die acht Parteien forderten zwar in ihrer gemeinsamen Erklärung, dass namentlich gesagt wird, wer das war. Aber dazu gebe ich keine Auskunft. Ich bin Präsident des Wahlbüros, ich habe die Verantwortung.

Sie übernehmen die Verantwortung, aber sagen nicht, dass Sie den Versand freigegeben haben. Also war es jemand anderes.

Deplazes: Nochmals: Ich bin Präsident und übernehme die Verantwortung. Wir müssen nicht den Fingerzeig auf einzelne Leute machen. Das lasse ich nicht zu bei meinem Personal.

Der Gemeindepräsident nimmt die Schuld auf sich als Präsident des Wahlbüros. Aber die Vorbereitung eines solchen Versands macht ja nicht das Wahlbüro, sondern die Gemeindeverwaltung. Als die FDP per Mail gefragt hat, wie das in Geroldswil laufe mit dem Versand und ob sie Flyer liefern soll, wurde diese Mail ja beantwortet und zwar durch die Gemeindeverwaltung. Deren Prozesse sind also auch nicht optimal. Oder etwas salopper formuliert die Frage an den Gemeindeschreiber: Arbeiten auf der Geroldswiler Verwaltung zu viele Ausserkantonale, die sich daran gewöhnt sind, dass es Flyer im Wahlcouvert hat? Im Aargau ist das ja völlig normal.

Deplazes: Gut spekuliert …

Suter: … und recherchiert. Im Kanton Schwyz, wo ich herkomme, sind Flyer im Wahlcouvert nicht üblich. Aber wir haben angrenzende Kantone, die das machen und wir haben auch Mitarbeitende aus diesen Kantonen. Aber das war nicht der Grund – das ist nur eine Vermutung von Ihnen. Michael Deplazes hat es gesagt: Die Gemeinde hat einen Fehler gemacht und dazu stehen wir. Wenn es von der Gemeindeverwaltung einen Namen braucht, der die Verantwortung übernimmt, dann lautet dieser Name Karl Suter. Mehr Namen gibt es heute und auch in Zukunft nicht. Natürlich: Das Verwaltungspersonal arbeitet für den Gemeinderat und das Wahlbüro und da werden Prozesse abgewickelt und dabei ist ein Fehler passiert. Dieser gründet aber nicht auf Unkenntnis, sondern darauf, dass man es schon bei den Gemeinderatswahlen so gemacht hat und schlicht nicht bemerkt hat, wieso soll es bei den Kantonsratswahlen anders sein. Es sind beides Wahlen. Man hat die Parteien nicht aktiv angefragt. Die Parteien, die bei den kommunalen Wahlen dabei waren, wussten es und die konnten sich auch wieder melden. Auf diese Parteien haben wir gewartet. Die FDP war dann die einzige, die sich meldete.

Sie sagen letztlich, dass die Alarmzeichen in der Gemeindeverwaltung nicht losgegangen sind. Wieso nicht? Und was lernen Sie daraus?

Suter: Also wir und wohl auch der eine oder andere Parteipräsident haben jetzt den Paragraf 60 des GPR kennengelernt, nicht zuletzt dank des Entscheids der Justizdirektion zum Stimmrechtsrekurs. Wenn dieser rechtskräftig wird, haben wir damit immerhin zu einer Rechtssicherheit beigetragen.

Die Rechtssicherheit ist also das Positive, das Sie in dieser Sache sehen.

Suter: Ja. Ebenfalls positiv ist, dass wir für die Zukunft die nötigen Massnahmen ergreifen, damit so ein Fehler nicht mehr passiert.

Können Sie genauer ausführen, was das für Massnahmen sind?

Suter: Wir bereiten einen Beschluss im Gemeinderat vor, um den Prozess zu optimieren. Insbesondere werden wir die Kontrollpunkte noch genauer definieren. Was Michael Deplazes angesprochen hat, ist das Sechs-Augen-Prinzip, also das Prüfen des Couvert-Inhalts, das stichprobenweise erfolgen soll. Und der Paragraf 60 wird in unserem internen Papier sicher auch Erwähnung finden.

Deplazes: Ich möchte an dieser Stelle betonen: Wir hatten schon bisher einen Prozess, doch dieser wurde nicht eingehalten. Nun wird er geschärft, eben zum Beispiel mit dem Sechs-Augen-Prinzip und dem Visum, das hatten wir bisher nicht drin. Zudem wird klar definiert, wann eine Freigabe stattfinden darf. Der bisherige Prozess war eine seit Jahren eingespielte Sache und darum hat man ihn nie angepasst. Aus heutiger Sicht war das auch ein Fehler. Und noch etwas: Dass man schon früher bei den kommunalen Wahlen Flyer beigelegt hatte, wissen viele und viele fanden es auch gut. Jetzt will natürlich niemand mehr etwas davon wissen. Aber das ist logisch. Wie sagt man? Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg ist Waise.

Fassen wir zusammen: Man hatte schon bisher einen Prozess und nun wird er so verändert, dass es schwieriger wird, ihn nicht zu beachten.

Deplazes: Es wird nicht schwieriger, sondern unmöglich, dass so etwas nochmals passiert. Das können wir sicherstellen.

«Die öffentliche Information musste rasch und ohne Zeitverlust passieren. Wir haben schlicht und einfach keinen Titel gesetzt», erklärt Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) die knappe amtliche Publikation in der «Limmattaler Zeitung». Bild: Andrea Zahler

Lassen Sie uns noch über eine grössere Dimension reden. Dem Kanton ist im Fall Geroldswil zwar kein Vorwurf zu machen, aber im Nachhinein kann man schon die Frage stellen, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn der Kanton solche Prozesse deutlicher vorgeben würde. Was sagen Sie dazu?

Deplazes: Aus meiner Sicht hat der Kanton seine Arbeit sehr gut gemacht. Alle Mitarbeitenden der Justizdirektion, die in diesem Fall involviert waren, haben einen hervorragenden Job gemacht. Ich sehe nicht, wieso der Kanton hier genauere Vorgaben machen soll. Denn a) haben wir eine Gemeindeautonomie und b) haben wir das Gesetz. Und das Gesetz muss richtig interpretiert werden. Das haben wir nicht gemacht. Wir können dem Kanton nur ein Chränzli winden – auch wegen der Geschwindigkeit, mit der er uns unterstützt hat.

Sprechen wir darüber, was geschah, nachdem die SVP Bezirk Dietikon am Montagabend, 23. Januar, die Sache öffentlich machte. Es wurde im Laufe der Woche dann kritisiert, dass Sie zu langsam reagiert haben, dass die amtliche Publikation, mit der Sie den Fehler bekannt machten, zu klein war und dass der Kanton nach der amtlichen Publikation nochmals intervenieren musste, damit Sie doch noch einen Brief an alle Geroldswiler Stimmberechtigten schicken. Was sagen Sie zu dieser Kritik?

Deplazes: Ich hatte im Laufe des Montags das erste Telefon aus dem Kantonsrat erhalten. Am Dienstagmorgen war die Justizdirektion bereits involviert.

Suter: Insbesondere das Gemeindeamt und das Statistische Amt, das die operative Leitung der Wahlen innehat.

Deplazes: Und dann konnten wir, auch dank des Einsatzes der «Limmattaler Zeitung», noch eine amtliche Publikation schalten, obwohl die Aufgabefrist bereits abgelaufen war. Wir haben aber keine Grössenvorschriften erhalten vom Kanton. Was wir uns aber zurecht vorwerfen lassen müssen, ist, dass wir den Titel der amtlichen Publikation nicht festgelegt haben (der Titel lautete «Gemeinde Geroldswil», Anmerkung der Redaktion). Aber unabhängig davon haben wir schon früh gewusst, dass wir einen Brief an die Stimmberechtigten machen werden. Das hatten die Parteien ja auch gefordert.

Also würden Sie heute nicht mehr den Titel «Gemeinde Geroldswil» über die amtliche Publikation setzen?

Deplazes: Ja, wir müssen es nicht beschönigen. Aber die öffentliche Information musste rasch und ohne Zeitverlust passieren. Wir haben schlicht und einfach keinen Titel gesetzt.

Suter: Die amtliche Publikation war mit dem Statistischen Amt abgesprochen, dieses hat sie im Voraus erhalten und diesbezüglich keinen Hinweis gemacht

Was sagen Sie eigentlich zur Kritik, dass es schon auffällig ist, wenn so etwas ausgerechnet in Geroldswil passiert, wo die FDP die Mehrheit im Gemeinderat hat?

Deplazes: Viele wissen, zu welcher Partei ich gehöre. Ich bin parteilos, im Gemeinderat haben wir neben mir einen weiteren Parteilosen sowie ein SVP-Mitglied und vier FDP-Mitglieder. Das Volk hat uns gewählt und darum ist die FDP am stärksten. Der Fehler mit dem Flyer hat damit überhaupt nichts zu tun. Es hatte nur einen Flyer und dieser hätte genauso gut von der SVP sein können.

Ja, Sie sind parteilos. Aber ein Linker sind Sie auch nicht, sonst wären Sie nicht Gemeindepräsident von Geroldswil.

Deplazes: Was wollen Sie nun von mir hören?

Sie sind doch FDP-nah. Dazu sollten Sie Stellung nehmen.

Deplazes: Ich bin parteilos und habe kein Parteibüchlein. Ich wähle, wenn es nötig ist, sehr liberal, aber ich habe auch schon Ideen der SP unterstützt. Genau darum bin ich ja parteilos. Der Flyer hätte genauso gut von einer anderen Partei sein können.

Zurück zu Ihrem Brief an die Stimmberechtigten. Wann haben Sie damals entschieden, diesen zu verschicken?

Suter: Am Mittwoch.

Das Schreiben landete dann am Samstag in den Briefkästen. Auch das finden manche zu langsam.

Deplazes: Wir können nicht alles aufs Mal, sondern sind ein bescheidener Betrieb. Zudem waren wir auch stark mit den Medien beschäftigt. Was hier passiert ist, war klar Chefsache und wir haben uns nicht drängen lassen, denn wir wollten nicht nochmals einen Fehler machen. Darum haben wir alles Schritt für Schritt mit dem Kanton abgestimmt. Das Schreiben für die 2976 Stimmberechtigten muss man zuerst mal erstellen und dann muss man es drucken und verpacken. Das Verwaltungspersonal hat in einer grossen Aktion das Ganze verpackt, damit alle am Samstag das Schreiben im Briefkasten haben, so wie es der Kanton verlangt hatte. Wenn man uns sagt, es habe alles zu lange gedauert, muss ich sagen: Wir haben alle Fristen des Kantons eingehalten.

Wann ging der Auftrag an die Druckerei, wann wurde alles verpackt, wann ging die Sendung auf die Post?

Suter: Den Brief haben wir am Donnerstag erarbeitet. Wir haben ihn zwei- oder dreimal redigiert und das Statistische Amt hat ihn kontrolliert. Am Freitagmorgen ging dann der Auftrag an die Verwaltung, dass wir einen Serienbrief machen müssen. Mit unserer Infrastruktur können wir höchstens 50er-Serienbriefe machen, aber nicht knapp 3000. Wir haben es zwar probiert. Aber kurz vor Mittag sagten wir uns, nein, das geht so nicht. So vergaben wir den Druckauftrag extern und innert rund zweieinhalb Stunden haben wir die knapp 3000 Briefe gedruckt und gefaltet erhalten. Ungefähr um 14 Uhr begannen wir mit dem Einpacken, um 16 Uhr waren wir fertig und um 16.15 Uhr ging der Brief auf die Post. Die Verwaltung hat querbeet mitgemacht. Im Gemeinderatszimmer waren es 15 Leute, die verpackten und kontrollierten.

Die Druckerei war schnell. Wo wurde der Brief gedruckt?

Suter: Bei Haderer Druck in Unterengstringen.

Deplazes: Er macht auch sonst viel für uns.

Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) und Gemeindeschreiber Karl Suter wollen das Wahlprozedere in der Gemeinde Geroldswil überdenken. Bild: Andrea Zahler

Die Öffentlichkeit ist ja das eine. Haben Sie persönlich eigentlich viele Reaktionen erhalten?

Deplazes: Wenn man wie ich nun anonyme Mails und Drohungen und Beschimpfungen erhält, muss man sich schon fragen, ob man sich das noch antun will. So muss man sich nicht wundern, wenn man keine Leute mehr findet für öffentliche Ämter. Die Tonalität gegenüber Menschen, die eine gewisse Verantwortung übernehmen und ihre Zeit schenken, hat sich verändert. Das wird je länger je mehr zum Problem. So etwas wie jetzt hatte ich in meinen bald 17 Jahren im Gemeinderat noch nie erlebt. Es geht einem schon nahe, vor allem wenn auch noch die Verwaltung beschimpft wird. Am Schluss gehe ich aber zur Tagesordnung über. Und wenn ich mir denke, dass die SP-Regierungsratskandidatin Priska Seiler Graf 5000 Lehrer angeschrieben hatte und ihre Partei es nicht für nötig erachtet hat, sich für diesen Fauxpas zu entschuldigen, aber dann schiesst man sich so auf uns ein ... Ich habe aber auch schöne Mails von namhaften Persönlichkeiten erhalten. Diese schrieben, Geroldswil habe einen dummen Fehler gemacht, aber Fehler könnten passieren. Was danach gekommen sei, sei nur Schaumschlägerei von Parteien, die zuerst besser ihre eigenen Probleme lösen würden.

Blicken wir in die Zukunft: Sie wissen nun, dass Flyer nichts im Wahlcouvert verloren haben. Werden Sie nun die Finger ganz von Flyern lassen oder könnten sie sich das Modell von Dietikon und anderen Städten vorstellen, wo die Interparteiliche Konferenz einen separaten Versand organisiert und die Stadt dafür einfach im Vertrauen die Adressen hergibt?

Deplazes: Wir werden im Gemeinderat einige Vorschläge besprechen. Es ist ein Thema. Nicht nur die Flyer, sondern alles, was mit Wahlen verbunden ist. Dazu gehört auch das Plakatieren auf öffentlichem Grund. Bei den Flyern muss der Gemeinderat als ganzes entscheiden, ich werde einen Vorschlag einbringen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist für mich klar, dass wir am liebsten nichts verschicken.

Sie haben Plakate erwähnt. Linke kritisieren auch, dass es in Geroldswil zum Beispiel für die Grünen schwierig ist, ihre Plakate auf den Plakatständern der Gemeinde aufhängen zu dürfen, so wie andere Parteien auch.

Deplazes: Ich weiss, was Sie meinen. Es gab die Diskussion, dass wir nur Parteien berücksichtigen, die ortsansässig sind

Suter: Das kommt auch von den Gemeinderatswahlen her.

Deplazes: Auf diesen Entscheid sind wir zurückgekommen. Bei kantonalen Wahlen sollen nicht nur ortsansässige Parteien werben dürfen.

Nächstes Mal sind also alle gleich von Anfang an gleichberechtigt.

Deplazes: Die ganze Plakatierung auf öffentlichem Grund ist ein Thema. Wir wollen möglichst keine Fehlerquellen. Und dann möchten wir an dieser Stelle schon auch sagen, dass wir die Plakatwände kostenlos zur Verfügung stellen – dann dürfen wir schon erwarten, dass die Fristen eingehalten werden. Wir haben das immer wieder mit den Parteien, dass sie es zu spät liefern und wir nachfassen müssen, damit es eben nicht passiert, dass jemand benachteiligt wird. Auch Plakatierung auf öffentlichem Grund wird also ein Thema im Gemeinderat. Wir müssen nun die Regeln schärfen. In der Vergangenheit gab es diese Diskussionen halt nie. Einen Prozess, der immer gut läuft, ändert man nicht, das ist wie in einem Unternehmen. Und dann passiert mal etwas und man merkt, wie alt der Prozess ist und dass man ihn überarbeiten muss.

Neuer Prozess für Wahlcouverts, neuer Prozess für Plakate ... Gibt es noch weitere wahlbezogene Themen, die Sie nun erledigen müssen?

Suter: Wir haben nach dem Fehler mit dem Flyer noch ein Informationszugangsgesuch von einer bekannten Zeitschrift erhalten. Diese hat die Korrespondenz der Gemeinde im Zusammenhang mit dem Flyer eingefordert. Da laufen noch Abklärungen und wir sind auch diesbezüglich im Kontakt mit dem Kanton.

Da geht es also um den bereits erwähnten Mailverkehr. Falls Sie diesen herausgeben: Werden Sie da die Namen schwärzen?

Suter: Ja, wir geben keine Namen bekannt. Es gibt zudem praktisch keine Korrespondenz dazu. Wir haben eine Anfrage erhalten, in der eine Partei fragt, ob sie Flyer liefern darf für den Versand und die Antwort lautete Ja. Mehr Unterlagen gibt es nicht.

Deplazes: In diesem Moment ging halt der Alarm auch nicht los – wieso sind es nur die Flyer von einer Partei? In dem Moment hätten wir schalten müssen, aber das haben wir nicht gemacht. Am letzten Wahlsonntag habe ich gespürt, wie tief der Vorfall dem Wahlbüro und den Mitarbeitenden der Verwaltung eingefahren ist. Sie waren alle hochkonzentriert bei der Arbeit. Die Anspannung, ja keinen Fehler zu machen, war spürbar, und so brauchten wir viel Zeit, bis wir fertig waren. Und an der Urne gab es natürlich auch kritische Bemerkungen. Es war eine Belastung für alle. Wir können uns nur dafür bedanken, dass die Verwaltung alles ruhig entgegennahm. Und wie gesagt: Die Sache ist nun geklärt, wir werden dazu keine weiteren Stellungnahmen abgeben.

