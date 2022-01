Interview «Die Region ist mir ans Herz gewachsen»: Limmattalbahn-Gesamtprojektleiter Daniel Issler freut sich auf die Inbetriebnahme Ende 2022 Im Gespräch verrät Daniel Issler, was seine bisherigen Highlights während des Baus der Limmattalbahn waren, welche Dietiker Restaurants er vermissen wird und ob er selber gerne im Limmattal wohnen würde. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 07.01.2022, 04.00 Uhr

Daniel Issler, Gesamtprojektleiter der Limmattalbahn, auf der Terrasse des Büros der Limmattalbahn AG beim Dietiker Bahnhof. Valentin Hehli

Im Dezember 2022 ist es so weit: Die Limmattalbahn, die vom Bahnhof Zürich-Altstetten über Schlieren, Urdorf und Dietikon bis nach Killwangen-Spreitenbach fahren wird, wird ihren Betrieb aufnehmen. Die Planung für das Grossprojekt läuft schon seit Anfang 2010, Spatenstich war im August 2017 in Schlieren. Total wurden 56'200 Meter Schienen für den Bau verlegt. Daniel Issler, Gesamtprojektleiter und Geschäftsführer der Limmattalbahn AG, berichtet bei einem Treffen vom Endspurt, wie er mit Gegnerinnen und Gegnern umgeht und was er seit Projektbeginn bisher gelernt hat.

Wie fühlen Sie sich zu Beginn des letzten Jahrs des Limmattalbahn-Baus?

Daniel Issler: Einerseits freue ich mich auf dieses letzte Jahr. Die Inbetriebnahme der Limmattalbahn Ende 2022 wird sicher ein Höhepunkt. Andererseits bin ich auch ein bisschen traurig, dass dieses Grossprojekt nach zwölf Jahren bald endet. Die Zusammenarbeit mit so vielen engagierten Menschen war wirklich toll. Mein Sohn ist jetzt 13 Jahre alt, als das Projekt Anfang 2010 startete, war er gerade einjährig.

Sind Sie froh, dass das Projekt nach so langer Zeit bald abgeschlossen ist?

Ich habe das Projekt nicht als Belastung empfunden, es war eine sehr spannende Zeit. Die Limmattaler Bevölkerung wird aber sicher froh sein, wenn die Bauarbeiten ein Ende haben und ein attraktives Verkehrsmittel hinzukommt.

Der Fahrplan bis zur Inbetriebnahme Ende 2022 Bis Mitte Februar soll die Personenunterführung in Dietikon fertig sein. Ende März folgt die Fertigstellung des Färberhüslitunnels in Schlieren. Der Grosskreisel West in Dietikon besteht voraussichtlich noch bis Ende April. Das Depot im Dietiker Niderfeld wird Anfang Mai eingeweiht. Anfang Juli sollen die Bauarbeiten fertig sein und die Fahrleitung erstmals eingeschaltet werden. In der zweiten Jahreshälfte wird die Strecke dann für Test- und Schulungszwecke genutzt. Offizielle Eröffnungsfeier ist am 9. Dezember, das Eröffnungsfest für die Bevölkerung erfolgt am 10. und der Betriebsstart dann am 11. Dezember.

Sind Sie stolz, wenn Sie auf den bisherigen Verlauf der Arbeiten zurückblicken?

Stolz ist nicht ganz das richtige Wort. Aber ja, ich habe grosse Freude, dass mehrheitlich alles reibungslos gelaufen ist. Das ist der Verdienst von vielen Personen. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Bauprojekt von dieser Grösse so gut klappt: Wir befinden uns nach wie vor im Budget und im Zeitplan vom Projektbeginn.

Wie geht es Ihnen, wenn Sie sehen, was noch alles ansteht? Ist der Endspurt nicht eine stressige Phase?

Ich freue mich auf die spannende Phase der Inbetriebnahme ab Sommer 2022. Ich bin zuversichtlich, dass alles gut laufen wird. Mit den Bauarbeiten sind wir grösstenteils fertig, es fehlen vielerorts nur noch Restarbeiten. Dann folgen die Testfahrten.

Wie war die Erfahrung für Sie, so ein grosses Projekt zu realisieren?

Es war eine sehr schöne Erfahrung. Der Bau der Limmattalbahn war mein bisher grösstes Projekt. Vor allem war es spannend, sie mit so vielen Leuten zusammen zu entwickeln und voranzutreiben. Auch wenn das Projekt mit 230 Einsprachen natürlich auch Gegenwind hatte, war es eine spannende Herausforderung.

Was haben Sie während der Realisierung der Limmattalbahn bisher gelernt?

Ich habe in dieser Zeit sehr viel gelernt. Zum Beispiel wurde mir früh bewusst, wie wichtig es ist, alle Beteiligten möglichst früh in das Projekt einzubeziehen. Das trägt massgeblich zum Erfolg bei. Zweitens habe ich gelernt, dass man möglichst transparent, direkt, offen und persönlich kommunizieren soll – was wir stets versucht haben. Auf den Bau bezogen bin ich der Meinung, dass kurze, intensive Bauarbeiten viel besser bei den Leuten ankommen als ewige Baustellen. Insgesamt hatten wir vier Intensivbaustellen, die je fünf bis sieben Wochen gedauert haben: eine in Altstetten, zwei in Dietikon und eine in Schlieren. Diese sind bei Politik und Anwohnerinnen und Anwohnern gut angekommen. Die Leute schätzen es, wenn sie sehen, dass es vorwärtsgeht. Wir hätten die Limmattalbahn auch in sieben bis acht Jahren bauen können. Für andere Projekte empfehle ich, ebenfalls solche mutigen Entscheide zu fällen.

Mit wie vielen Personen hatten Sie während des Baus beruflich zu tun?

Das ist eine sehr grosse Zahl, die ich nicht genau nennen kann. Was ich sagen kann, ist, dass wir bisher mit rund 100 Firmen zusammengearbeitet haben. Ich hatte viel mit verschiedenen Personen aus diesen Firmen, Beteiligten aus der Politik und der Verwaltung sowie mit der Anwohnerschaft zu tun.

Zur Person Valentin Hehli Daniel Issler ist 49 Jahre alt, wohnt in Zürich Oerlikon und hat einen 13-jährigen Sohn sowie zwei Töchter im Alter von neun und vier Jahren. Aufgewachsen ist er im Kanton Basel-Landschaft. Er ist ETH-diplomierter Bauingenieur und hat einen Master of Business Administration von der Universität St.Gallen. Seit 2010 ist er Gesamtprojektleiter und Geschäftsführer der Limmattalbahn AG. Die Firma wurde von den Kantonen Zürich und Aargau gegründet mit dem Auftrag, die Infrastruktur der Limmattalbahn zu planen und zu erstellen.

Was war Ihr Highlight der letzten zwölf Jahre, in denen Sie an der Realisierung der Limmattalbahn gearbeitet haben?

Mein klares Highlight war der Spatenstich der Limmattalbahn in Schlieren im August 2017. Dies vor allem, weil er nach den intensiven Planungsjahren und dem Bewilligungsverfahren plangemäss ohne Verzögerungen stattfinden konnte. Auch mit den Anwohnerinnen und Anwohnern habe ich gute Erfahrungen gemacht. Sogar die Gegnerschaft war meistens freundlich. Eine Gegnerin hat mir einmal ein ganzes Zmorgenbuffet aufgetischt. So konnten wir mit vielen Gegnerinnen und Gegnern Lösungen finden.

Was waren weniger positive Erlebnisse?

Da gibt es nur wenige. Ärgerlich war zum Beispiel, dass wir letzten September den Deckbelag vor der Dietiker «Krone» nochmals aufbrechen und ersetzen mussten, weil die Risse im Asphalt aufgrund eines Qualitätsmangels zu gross waren. Es war unschön, dass wir die Leute so erneut belästigen mussten.

Wie sind Sie mit Kritik von Anwohnerinnen und Anwohnern umgegangen?

Im Verhältnis zur Projektgrösse kamen eigentlich nicht so viele kritische Rückmeldungen. Gegen den Schluss wurden es immer weniger. Ich muss sagen, dass ich mich gedanklich auf mehr Gegenstimmen eingestellt habe. Wir haben versucht, die Kritik ernst zu nehmen und Lösungen zu suchen. Vor allem haben wir uns bemüht, schnelle und kompetente Antworten auf Anfragen zu geben. Oft konnten wir so Verständnis schaffen oder eine Lösung finden.

Was haben Sie in den letzten zwölf Jahren am Limmattal schätzen gelernt?

Das Limmattal ist eine sehr spannende, vielseitige und dynamische Region. Vorher habe ich es kaum gekannt. Besonders seit unser Büro im Sommer 2018 von Zürich Oerlikon nach Dietikon gezogen ist, ist mir die Region ans Herz gewachsen. Mittlerweile kenne ich viele Leute aus der Politik und den Verwaltungen. Am meisten werde ich die Beizen um den Bahnhof herum, das Gleis 21 und die Limmat mit ihren Grünräumen vermissen.

Welche Beizen sprechen Sie da neben dem Gleis 21 noch an?

Die Krone ist natürlich ein spezielles Restaurant und sehr fein. Das Café Plaza und das Thai-Restaurant Chili and Garlic mag ich auch sehr gerne.

Ist Ihnen die Region so sehr ans Herz gewachsen, dass Sie auch selber gerne hier wohnen würden?

Warum nicht. Die Region ist sich stark am Wandeln und wird immer städtischer. Trotzdem ist die Lebensqualität hoch und rund um die Limmat gibt es viel schönen Grünraum.

Und was werden Sie am Limmattal nicht vermissen?

Ich bin zwar ÖV-Nutzer, aber den starken Autoverkehr, der durch die Limmattalbahn hoffentlich abnehmen wird, werde ich nicht vermissen.

Daniel Issler während des Interviews mit der Limmattaler Zeitung. Valentin Hehli

Wie haben Sie die Limmattaler Bevölkerung erlebt?

Ich hatte vor allem mit Politik und Verwaltungen zu tun, aber dort habe ich sehr engagierte und gut informierte Personen kennengelernt. Die Zusammenarbeit lief sehr gut. Auch die Anwohnerinnen und Anwohner waren stets sehr freundlich und sachbezogen. Auch mit der Gegnerschaft sind gute Dialoge auf Augenhöhe entstanden.

Haben Sie schon berufliche Pläne nach Fertigstellung der Limmattalbahn?

Nein, ich konzentriere mich jetzt auf die Abschlussarbeiten, die mich auch 2023 noch beschäftigen werden. Wie es danach weitergeht, weiss ich noch nicht. Ich hoffe aber auf ein spannendes neues Projekt.

Ist der Zeitplan, im Sommer 2022 die Bahnstrecke in Betrieb zu nehmen, realistisch?

Das ist sehr realistisch, ich sehe kein Hindernis im Weg. Alles ist gut geplant und abgesprochen.

Und wann werden Sie selber das erste Mal mit der Limmattalbahn fahren können?

Ich werde es mir sicher einrichten, dass ich bei der ersten Testfahrt Anfang Juli dabei sein kann. Es wird ein spezielles Erlebnis sein, das erste Mal richtig drinzusitzen.

