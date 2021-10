Interview Regionalchef der Kantonspolizei Zürich: «Einbrüche passieren längst nicht mehr nur abends» Winterzeit ist Einbruchszeit – und eingebrochen wird auch tagsüber. Martin Litscher, Regionalchef Limmattal/Albis der Kantonspolizei Zürich, erklärt im Interview, wie die Täterinnen und Täter vorgehen, welche Stockwerke am meisten betroffen sind und wie man sich am besten schützt. Sven Hoti Jetzt kommentieren 28.10.2021, 04.00 Uhr

«Wir wollen, dass die Leute schon die Polizei rufen, wenn sie etwas Verdächtiges bemerken», sagt Martin Litscher, Regionalchef Limmattal/Albis bei der Kantonspolizei Zürich. Archivbild: Sandra Ardizzone

Seit 2018 stieg die Anzahl der Einbruchs- und Einschleichdiebstähle im Kanton Zürich. Im Jahr 2020 dann die Wende: Die Zahl ging um einen Fünftel zurück. Was ist passiert?

Martin Litscher: Im Frühjahr 2020 hatten wir so wenige Einbrüche wie noch nie. Es gibt ausländische Täterschaften, die extra für den Winter anreisen, um Einbrüche zu begehen. Die Pandemie hat diese Entwicklung etwas gebrochen, weil die Reisetätigkeit eingestellt wurde. Wir haben Kenntnis von Personen, die auf eine Reise verzichtet haben, weil sie sonst an der Grenze kontrolliert worden wären. Ein weiterer Grund für den Rückgang der Einbruchszahlen dürfte das vermehrte Homeoffice sein.

Sie haben es angetönt: Mit dem Homeoffice verbrachten wohl so viele Leute wie noch nie ihre Arbeitszeit in den eigenen vier Wänden. Für Einbrecherinnen und Einbrecher dürfte das eine brotlose Zeit gewesen sein.

Wir haben eine Verlagerung festgestellt. Meine Vermutung ist, dass sich vor allem die lokale Täterschaft anderweitig betätigt hat. Personen, die vorher etwa Einbrüche begangen haben, spezialisierten sich teilweise auf Keller- oder Fahrzeugeinbrüche. Wir sehen klar, dass Einbrüche in Gewerbeliegenschaften zugenommen haben, die während dieser Zeit oder zumindest zeitweise leer standen.

Inzwischen sind viele an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Droht zu Hause nun eine Einbruchswelle?

Die genauen Zahlen für dieses Jahr liegen uns noch nicht vor. Aber wir beobachten weiterhin eine sinkende Tendenz bei den Einbrüchen. Wie die Entwicklung über die nächsten Monate aussieht, werden wir sehen. Wir rechnen jedoch nicht mit einem steilen Anstieg.

Zur Person Sandra Ardizzone Martin Litscher ist seit 2017 Chef der Regionalabteilung Limmattal und Albis der Kantonspolizei Zürich. Zuvor war er Bezirkschef der Kantonspolizei in Dietikon. Nach der Lehre zum Automechaniker und einem Abstecher an die Handelsschule ist er zur Kantonspolizei gestossen. Der 55-Jährige ist in Birmensdorf und Hedingen aufgewachsen. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt im Bezirk Affoltern.

Einbrecherinnen und Einbrecher schlagen vor allem in der Dunkelheit zu, heisst es. Beschränken sich die Polizeikontrollen also mehrheitlich auf die Abendstunden?

Einbrüche passieren längst nicht mehr nur abends, auch wenn das vor ein paar Jahren noch eher der Fall war. Es gibt Einbrecherinnen und Einbrecher, die am Morgen im Berufsverkehr über die Grenze kommen, allenfalls in einem Baumarkt ein passendes Werkzeug einkaufen und dann daran gehen, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Wir führen Kontrollen deshalb seit einigen Jahren vermehrt auch tagsüber durch.



Seit mehreren Jahren setzt die Kantonspolizei Zürich zusätzlich auf Computerprogramme, die mittels Algorithmen voraussagen können, wo es demnächst zu Einbrüchen kommen könnte. Welche Erfahrungen haben Sie bisher damit gemacht?

Es handelt sich um ein sogenanntes Prognoseverfahren, das es erlaubt, auf Basis von Deliktsdaten Aussagen über die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Straftaten an bestimmten Orten zu machen. So sollen aufkommende Brennpunkte frühzeitig identifiziert werden, damit die Ressourcen optimal eingesetzt und die Deliktszahlen gesenkt werden können. Die Kantonspolizei befasst sich seit Jahren mit dieser Thematik und hat mit Craft 13 einen eigenen, gut funktionierenden Prozess entwickelt. Er ermöglicht eine zielgerichtete Disposition von Einsatzkräften bei der Einbruchsbekämpfung. Natürliche Barrieren wie Gewässer oder Autobahnen werden entsprechend berücksichtigt.

Spezielle Computerprogramme wie etwa Precobs, das die Stadtpolizei Zürich nutzt, können Einbruchshotspots anzeigen. Dadurch kann die Polizei ihre Kräfte in diesen Gegenden bündeln. PD

Hat sich das Programm in der Praxis bewährt?

Mit Craft 13 haben wir gute Erfahrungen gemacht und diverse Erfolge erzielt. Mit Hilfe des Programms können wir unsere Kräfte dort bündeln, wo es am meisten Einbrüche gibt.

Und wo ist das?

Jetzt auf den Herbst hin sind vor allem Ein- und Mehrfamilienhäuser bei Einbrecherinnen und Einbrechern beliebt. Die Anzahl Einbrüche in Gewerbeliegenschaften ist eigentlich das ganze Jahr hindurch konstant.

Was können Sie über die Täterschaft sagen?

Viele der Einbrüche in Ein- und Mehrfamilienhäuser werden von Kriminaltouristinnen und Kriminaltouristen durchgeführt, die pünktlich zur Zeitumstellung aus dem Ausland anreisen. Sie suchen sich vor allem Ein- und Mehrfamilienhäuser aus, während lokale Täterschaften eher in Gewerbeliegenschaften einbrechen. In der Regel sind die Einbrecherinnen und Einbrecher unbewaffnet.

Wie gehen sie vor?

Aus den Befragungen von geständigen Einbrecherinnen und Einbrechern zeigt sich: Zwei Drittel davon schauen jeweils, wo es kein Licht hat. Es besteht immer die Annahme, dass die Einbrecherinnen und Einbrecher ihr Ziel vorher auskundschaften, bevor sie zuschlagen. Das ist jedoch nur ein kleiner, sehr professionell agierender Teil. Die Mehrheit begibt sich in ein Gebiet, das es kennt, und schaut, wo kein Licht brennt. Allenfalls lauschen sie, ob wirklich niemand zu Hause ist, oder klopfen unter einem Vorwand an der Türe. Viele geben sich beispielsweise als Bettler aus. Die Vorgehensweise ist wirklich relativ einfach und plump.

... und dann?

Dann beginnt die Täterschaft einzubrechen. Meistens kommt dabei ein Schraubenzieher und allenfalls ein Brecheisen zum Einsatz.

Wie können sich die Leute am besten schützen?

Wichtig ist: Anwesenheit vortäuschen. Die wichtigsten und günstigsten Massnahmen sind Licht einschalten und Fenster nicht schräg gestellt lassen. Damit hat man bereits eine etwa 85-prozentige Sicherheit vor einem Einbruch. Hilfreich ist auch, die Briefkästen regelmässig zu leeren. Das A und O ist aber Licht. Rund 60 Prozent der Einbrecherinnen und Einbrecher suchen ihre Objekte aufgrund dessen aus.

Sind Bewohnerinnen und Bewohner in oberen Stockwerken besser vor Einbrüchen geschützt?

Am grössten ist die Gefahr in den Wohnungen zuunterst und zuoberst. Die Täterschaften dringen meist über Balkone oder Fenster in Parterrewohnungen ein oder benützen den Eingang, um in das oberste Stockwerk zu gelangen. Dort hören sie früh genug, wenn jemand das Haus betritt, und können sich aus dem Staub machen. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass die Person, die das Haus betritt, genau in das oberste Stockwerk muss. Zum Schutz bietet sich eine Wohnungstüre mit Dreifachverriegelung an.

Weitere Infos Tipps und Empfehlungen zum Einbruchschutz gibt es auch unter www.skppsc.ch und www.sicheres-wohnen-schweiz.ch.

Wie sollen die Leute reagieren, wenn sie bei sich zu Hause einen Einbruch festgestellt haben?

Sofort die Notrufnummer 117 wählen und auf die Polizei warten. In der Wohnung nichts anfassen oder verändern. Wenn man auf die Täterschaft trifft, zurückziehen und nicht die Konfrontation suchen.

Wie informiert die Kantonspolizei über diese Thematik?

Wie jedes Jahr lancieren wir auf die Wintersaison hin eine Kampagne mit Flyern und Plakaten, die bis Ende Februar dauert. Damit laden wir die Leute dazu ein, die Einbruchsberatung in Anspruch zu nehmen. Diese ist gratis und auch Gewerbetreibende können von diesem Angebot Gebrauch machen. Die Kampagne startet am 2. November mit dem nationalen Tag des Einbruchschutzes mit einem Aktionstag auf dem Stadtplatz in Schlieren. Es wird ein Präventionsmobil mit Filmen und Flyern haben. Zudem stellen wir die mobile Einsatzzentrale vor, welche Interessierte auch von innen besichtigen können. Ausserdem wird ein Streifenwagen vor Ort sein. Besucherinnen und Besucher können Fragen stellen zum Einbruchschutz – aber auch zu anderen polizeirelevanten Themen. Darüber hinaus setzt die Kantonspolizei während der Kampagne auf zusätzliche Patrouillen und erhöhte Kontrolltätigkeit.

Aktionstag in Schlieren Nationaler Tag des Einbruchschutzes in Schlieren. Dienstag, 2. November. 12 bis 18 Uhr. Stadtplatz Schlieren.

Was ist das Ziel der Kampagne?

Die meisten Leute rufen die Polizei erst, wenn schon etwas passiert ist. Viele haben Angst, dass sie jemanden diffamieren oder dass sie bei falschem Alarm etwas zahlen müssen. Wir wollen aber, dass sie schon dann anrufen, wenn sie etwas Verdächtiges bemerken. Etwa, wenn sich eine fremde Person im Quartier aufhält und diese sich seltsam verhält. Lieber einmal zu früh anrufen als zu spät. Wir brauchen die Augen der Leute da draussen, denn wir können nicht überall sein.