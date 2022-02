Interview Manuela Stiefel über Stadtratswahlen: «Die vielen Stimmen für Nicht-Kandidierende interpretiere ich als Unzufriedenheit mit der Auswahl» Manuela Stiefel (parteilos) erreichte am Sonntag bei den Schlieremer Stadtratswahlen ein Glanzresultat. Im Interview spricht sie über den Frauenbonus, Guetzli und 500 von Hand geschriebene Wahlkärtchen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 15.02.2022, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie hat am Sonntag ihren eigenen Rekord geknackt: Manuela Stiefel erreichte noch mehr Stimmen als 2018. Zvg

Manuela Stiefel ist die Siegerin der Schlieremer Stadtratswahlen vom Sonntag. Zum dritten Mal in Folge ist sie nun auf dem ersten Platz der Liste der gewählten Kandidierenden. Zudem hat sie dieses Mal mit 1656 Stimmen ihren eigenen Rekord von 2018 gebrochen. Damals erlangte sie 1565 Stimmen – obwohl die damalige Stimmbeteiligung mit 32,08 Prozent höher war als die diesjährige mit 29,53 Prozent. Ihr Amt als Stadträtin trat Stiefel 2010 als Mitglieder der FDP an. 2019 trat die 61-jährige Primarlehrerin wegen eines Streits aus der Partei aus.

Sind Parteilose mittlerweile besser wählbar als Parteivertreter?

Manuela Stiefel: Die Ausgangslagen sind anders. 2018 erhielt ich viele Stimmen, weil eine Mitgliedschaft im Stadtrat Voraussetzung für eine Wahl ins Präsidium ist. Damals kandidierte ich ja auch als Stadtpräsidentin. Nun verkörpere ich als Parteilose eine unabhängige und eigenständige Sachpolitik. Das Resultat freut mich natürlich ausserordentlich, handelte es sich diesmal doch wohl um Herzensstimmen – fernab von strategischen Überlegungen.

Ist es schwieriger, Wahlkampf zu betreiben ohne Partei im Rücken?

Nach meinem Austritt aus der FDP konnte ich nicht mehr auf eine bürgerliche Stammwählerschaft zählen. Ich musste mir jede Stimme neu erkämpfen. Dabei habe ich stark auf den persönlichen Kontakt gesetzt. So schrieb ich rund 500 Karten von Hand, verschenkte unter anderem Guetzli in Stiefelform und ging direkt auf die Menschen zu. Zudem haben mir Mitglieder anderer Parteien ermöglicht, ein Plakat in ihren Garten zu stellen, was eine wertvolle Signalwirkung hatte.

Der neu gewählte Stadtrat: Markus Bärtschiger (SP, bisher), Manuela Stiefel (parteilos, bisher), Stefano Kunz (Mitte, bisher), Songül Viridén (GLP, neu), Pascal Leuchtmann (SP, bisher), Bea Krebs (FDP, bisher) und Beat Kilchenmann (SVP, neu). Severin Bigler

Wie viel haben Sie ausgegeben?

Einen namhaften Betrag. Ich habe meinen Wahlkampf selbst finanziert und um keinerlei Unterstützungsgelder angefragt. Im Gegensatz zu Parteimitgliedern muss ich allerdings auch keine Abgabe meiner Amtsentschädigung an die Partei entrichten. Die Investitionen sind deshalb vergleichbar.

Können Sie eine Zahl nennen?

Warum soll eine Parteilose ihre Wahlkampfkosten deklarieren? Die Parteien machen das ja auch nicht.

Sie bedankten sich am Sonntag für das grosse Vertrauen, das Ihnen die Bevölkerung geschenkt habe. Interpretieren Sie diesen Rückhalt als Freipass, dem Parlament fürs nächste Jahr wieder Ihre traditionelle Forderung nach einer Steuererhöhung zu stellen?

Die Forderung nach einer Steuererhöhung ist nie meine persönliche Haltung. Sie ist immer auf einen gesamtstadträtlichen, auf Fakten basierenden Beschluss zurückgegangen. Es ist nicht so, dass Finanzvorsteherin Stiefel heute aufsteht und sagt, dass man mit den Steuern runter oder rauf gehen soll. Zudem ist nicht sicher, wer zukünftig solche Forderungen verkünden wird, da die Ressorts noch nicht verteilt sind.

Wollen Sie das Ressort Finanzen und Liegenschaften behalten?

Grundsätzlich sehr gern. Allerdings werden die Ressorts erst verteilt, wenn klar ist, wer das Präsidium innehat. Falls Markus Bärtschiger (SP) nicht bestätigt würde, käme es wohl zu einer grösseren Rochade im Stadtrat.

Zurück zum Resultat: Hat der Frauenbonus eine Rolle gespielt - oder hören Sie dieses Wort nicht gern?

Eine Frau zu sein, ist kein politisches Qualitätsmerkmal. Natürlich bin ich Frau, Partnerin, Tochter, Mutter, Lehrerin, Politikerin. Aber ich wurde nicht deswegen gewählt, sondern weil ich eine Persönlichkeit bin, die politische Entscheidungen fällen kann und authentisch ist. Mein Geschlecht war nie ein ausschlaggebender Bestandteil meiner politischen Laufbahn. Und dennoch wurde das Frausein im Wahlkampf vereinzelt zum Thema. Zusammen mit der neu in den Stadtrat gewählten Songül Viridén (GLP) und weiteren Politikerinnen setze ich mich im Rahmen der Organisation Frauenzentrale Zürich für einen höheren Frauenanteil in den Exekutivämtern ein. Gewisse Personen sehen mich wegen dieses Engagements nun im linksfeministischen Spektrum. Damit kann ich gut leben.

Drei von sieben Stadtratsmitgliedern sind Frauen. Schlieren verzeichnet damit zusammen mit Birmensdorf in der Exekutive den höchsten Frauenanteil im Bezirk. Die diesbezügliche Lage im Dietiker Stadtrat ist derzeit noch nicht klar. Es werden sicher eine, höchstens zwei Frauen in den Stadtrat einziehen. Welchen Tipp würden Sie den Dietikern geben, damit der Bezirkshauptort in Sachen Frauenanteil auch noch etwas fortschrittlicher wird?

Ich glaube nicht, dass die Dietikerinnen und Dietiker einen Ratschlag nötig haben. Es standen bei den Stadtratswahlen vier Frauen zur Auswahl, die alle einen Leistungsausweis vorzuweisen haben. Zudem hatten Kerstin Camenisch (SP, neu) und Mirjam Peter (SVP, neu) das absolute Mehr nur äusserst knapp verpasst. Ich bin überzeugt, dass bei einem allfälligen zweiten Wahlgang eine weitere Frau den Sprung in den Dietiker Stadtrat schaffen wird.

Angesichts Ihres Glanzresultats wäre nun auch eine Teilnahme am zweiten Wahlgang fürs Stadtpräsidium denkbar.

Während meines Wahlkampfs habe ich keinerlei Option aufs Stadtpräsidium kundgetan. Mit einer Kandidatur fürs Präsidium würde ich das Vertrauen aufs Spiel setzen, das mir meine Wählerinnen und Wähler entgegengebracht haben. Ich glaube nicht, dass man mich als Stadtpräsidentin sieht. Man sieht mich klar als sachpolitisch eigenständige Stadträtin. Die vielen Stimmen für Nicht-Kandidierende interpretiere ich als Unzufriedenheit mit der Auswahl.

Welches Projekt wollen Sie in der nächsten Legislatur dringend anpacken?

Das ist ganz klar das neue Alterszentrum Wohnen am Stadtpark. Dieses Jahr soll der Stimmbevölkerung der Baukredit vorgelegt werden, die Realisierung des Gesamtprojekts ist auf das Ende der Legislatur 2022 bis 2026 geplant.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen