Jacques E. Müller im Interview

Interview Jacques E. Müller verhalf Spreitenbach zum Shoppi: «Ich war immer ein Abenteurer» Als Sekretär unterstützte der damals blutjunge Jurist den Denner-Gründer Karl Schweri Anfang der 60er-Jahre bei der Planung des ersten Schweizer Einkaufszentrums. Jacques E. Müller verschrieb sich auch danach mit der Immobilienfirma Intershop den Konsumtempeln im In- und Ausland. Die Karriere sei ihm geglückt, weil die Arbeit für ihn wie ein Hobby war, sagt der 90-Jährige.

Einkaufscenter waren sein Erfolgsrezept: Jacques E. Müller setzte auf die Konsumtempel und machte dank ihnen Karriere. Mit dabei war er als Sekretär von Denner-Gründer Karl Schweri auch bei der Planung des Shoppi in Spreitenbach. Von seinem Förderer erhielt er das Rüstzeug für die eigenen Immobiliengeschäfte. Britta Gut

Jacques E. Müller feierte am 25. Mai seinen 90. Geburtstag. Dass der Senior das Interview mit der «Limmattaler Zeitung» über sein Lebenswerk und die kürzlich erschienene Biografie «Auf dem Marktplatz der Moderne» von Karl Lüönd nicht in seinem Zuhause in Zumikon, sondern in seinem Büro im Zürcher Seefeld führt, ist bezeichnend. Trotz Pensionsalter geht Müller nach wie vor seinem liebsten Hobby nach: der Arbeit. Er berät die Geschäftsleitung zweier Unternehmen und kümmert sich um die eigene Vermögensverwaltung. Dass er mit seiner Immobilienfirma Intershop und davor mit dem Bau des Shoppi Spreitenbach gemeinsam mit Denner-Gründer Karl Schweri Schweizer Wirtschaftsgeschichte schrieb, wird ihm erst bewusst, als er darauf angesprochen wird. Doch er winkt schnell ab. «Ich glaube, ich werde etwas überbewertet. Ich habe einfach das gemacht, was mir Freude bereitet hat», sagt Müller. Als Autor und Journalist Karl Lüönd ihm vorschlug, eine Biografie über ihn zu schreiben, willigte er ein. «Ich dachte, dann haben meine Enkelkinder etwas über mich zu lesen.» Dass das Buch so gut ankommt, damit habe er niemals gerechnet. «Ich habe anfangs sogar darum gebeten, die Auflage zu verkleinern, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass meine Geschichte gross interessiert.»

Am 12. März 1970 wurde das Shoppi Spreitenbach, das erste Einkaufszentrum der Schweiz, eröffnet. Auch Sie waren an diesem geschichtsträchtigen Projekt als rechte Hand von Initiant und Denner-Gründer Karl Schweri beteiligt. Wie kam es dazu?

Jacques E. Müller: Als Karl Schweri in den 60er-Jahren die Idee hatte, in Spreitenbach ein Shoppingcenter zu bauen, war ich als Sekretär für ihn tätig. Ich trat die Stelle kurz nach meinem Jurastudium und Doktorat an. Zuvor absolvierte ich ein Praktikum beim Bezirksgericht Zürich. Weil ich dort zu wenig verdiente, bewarb ich mich bei Karl Schweri.

Die Arbeit für den innovativen Handelsherrn war bestimmt spannender als die am Gericht.

Genau. Das war es, was mich so daran reizte. Karl Schweri kaufte mit seinem Immobilen-Anlagenfonds Interswiss Liegenschaften in den wachsenden Agglomerationen. Die darin enthaltenen Lokale vermietete er seiner expandierenden Denner AG und trieb so den Ausbau der Denner-Supermärkte auf Discount-Basis voran. Ich war zunächst zuständig für Mietsachen und die Klärung juristischer Alltagsfragen. Wenig später wurde ich aber bereits Geschäftsführer der Denner Supermarkt AG und Schweri schickte mich für seinen zweiten Immobilien-Anlagenfonds namens Interglobe nach Frankreich und in die USA. Ich sollte dort für ihn Supermärkte und Einkaufscenter besorgen. Eigentlich völlig verrückt, wenn man sich das heute überlegt.

Und Sie standen ihm bei seinen Shoppi-Spreitenbach-Plänen beratend zur Seite.

Ich bezeichne mich ungern als Berater. Ich war damals blutjung, noch nicht einmal 30 Jahre alt. Ich würde eher von einem Gedankenaustausch sprechen. Es machte mich natürlich stolz, dass er mich als jungen Juristen nach meiner Meinung fragte. Gleichzeitig erstaunte es mich, dass er so viel Wert darauf legte. Wir sprachen über die USA, Autobahnen und darüber, wie sich die Zukunft des Handels entwickeln würde. In diesem Zusammenhang erwähnte er dann seine Idee für das Shoppingcenter.

Wissen Sie noch, weshalb er sich für den Standort Spreitenbach entschied?

Dafür ausschlaggebend waren die Lage, die Erreichbarkeit und das Einzugsgebiet. Bereits damals war das Limmattal zwischen Baden und Zürich im Vergleich zu anderen Regionen stark bevölkert. Es sollten möglichst viele Konsumenten in der Nähe leben. Ein wichtiger Punkt war zudem, dass der Standort genug Parkplätze hergibt. Der neue Gedanke war ja, dass man ganz nach amerikanischer Manier bequem mit dem Auto ins Shoppingcenter fahren konnte und die Einkäufe nicht mehr herumschleppen musste. Hinzu kam, dass die Leute ihre Autos liebten und das Autofahren ein neues Erlebnis war. Das Einkaufscenter baute auf dieser Massenmotorisierung auf. Zudem spielte wohl auch Karl Schweris Verbundenheit mit dem Aargau und dem Limmattal eine Rolle, dass er Spreitenbach als Standort auserkor.

Sie lösten sich aber bald von Ihrem Förderer und gründeten 1962 mit der Winterthur Versicherung die Intershop Holding AG, die sich auf die Planung, Finanzierung, Realisierung und den Betrieb von Einkaufszentren im In- und Ausland spezialisierte. Warum blieben Sie den Einkaufszentren treu?

In Wohnungen investierte jeder. Die Konkurrenz war viel zu gross. Einkaufszentren waren lukrativer, weil man Ladenmieten erhielt und sich auch am Umsatz der Geschäfte beteiligte. Zudem war das Konzept neu. Man hatte noch sehr viele Freiheiten. Ich ging mit der Welle der Zeit. Karl Schweri hatte mir alles beigebracht, was ich wissen musste. Und ich brannte darauf, selbst etwas aufzubauen.

Doch Geld für Ihre Vision hatten Sie keines. Viele Menschen mit guten Ideen scheitern so daran, ihren Traum zu verwirklichen. Wie gelang es Ihnen?

Als ich in Paris für Karl Schweri einen Supermarkt baute, lernte ich Werner Blum kennen. Er tätigte dort für die Winterthur Versicherung Immobilienanlagen. Ich erzählte ihm von meinem Traum, selber einen Fonds aufzusetzen, wenn ich die nötigen Eigenmittel hätte. Blum berichtete dem damaligen Finanzchef der Winterthur Versicherung Hans Braunschweiler von mir und so kam es, dass ich eingeladen wurde, meinen Businessplan vorzustellen. Meine Idee fand Gefallen und die Winterthur Versicherung gründete die Gesellschaft.

Jacques E. Müller machte nur Geschäfte mit Personen, die ihm sympathisch waren, sagt er im Interview. Britta Gut

Ihr Geschäftsmodell war erfolgreich. 1970 kam Intershop an die Börse. Sie realisierten und übernahmen zahlreiche Projekte im Ausland wie etwa das Main-Taunus-Center bei Frankfurt. Was war Ihr Erfolgsrezept?

Ich hatte die Mietverträge im Sack, bevor ich irgendetwas gebaut habe. Zudem habe ich nur Geschäfte mit Unternehmern getätigt, die mir persönlich sympathisch waren und mit denen ich mich gut verstand. Nicht zu vergessen ist, dass ich hart gearbeitet habe. Doch das fiel mir nicht schwer, für mich war meine Arbeit mein Hobby, meine Leidenschaft.

Und das viele Geld hat Sie nicht gereizt?

Es war nicht meine primäre Motivation. Ich war schon immer ein Abenteurer. Mein Beruf ermöglichte es mir, durch die Welt zu reisen. Das liebte ich. An dieser Stelle muss ich wohl erwähnen, dass ich bereits während meiner Studienzeit Chef des Reisebüros des Verbands Schweizerischer Studentenschaften war. Die Räume stellte uns die ETH verdankenswerterweise gratis zur Verfügung. Zu diesem Amt gehörte auch, dass ich den Verband als Aussenminister im Ausland vertreten musste. Ich war es auch, der in den 50er-Jahren erste Charterflüge in die USA für Studenten organisierte. Meine Faszination für die Ferne habe ich wohl auch meinem Grossvater Jakob Müller zu verdanken. Man kannte ihn als «Türken-Müller». Er war als junger Bahnbeamter aus der Luzerner Landschaft dem Lockruf ins damalige Konstantinopel gefolgt und schaffte es dort zum Generaldirektor der Orientbahn, welche den berühmten Orient-Express betrieb. Überdies war es unglaublich, dass ich während meiner Arbeit als junger Mensch so viele einflussreiche Unternehmer und Geschäftsleute kennen lernte. Weil es um Immobilien- und Finanzgeschäfte ging, verhandelte ich stets mit den ganz Grossen. Einige wurden sogar zu Freunden. So etwa Marcel Fournier, der Mitgründer der französischen Warenhauskette Carrefour. Ich erinnere mich noch an die Aufenthalte in seinem wunderschönen Haus am Meer in Saint Tropez.

Doch wie in jeder Geschichte gibt es auch Tiefpunkte. 1996 schaffte es Bankier und Investor Martin Ebner mit Hilfe der Winterthur Versicherung als Hauptaktionär, Intershop zu übernehmen. Sie verloren von einem Tag auf den anderen die Firma. Wie war das für Sie?

Es war ein grosser Schock. Ich hätte nicht erwartet, dass mir die Winterthur Versicherung in den Rücken fällt. Ich nehme an, dass der damalige Konzernchef Peter Spälti Angst davor hatte, dass die Versicherung selbst zu einem Angriffsziel von Martin Ebner wird. Um ihn zu besänftigen, überliess man ihm Intershop. Ich bin noch heute enttäuscht über diesen Entscheid. Martin Ebner nehme ich diesen Schritt jedoch nicht übel. Er hat lediglich im Interesse seiner eigenen Firmen gehandelt ohne Interessenkonflikt. Er hat mir vor kurzem sogar einen Brief geschrieben und mir zu meinem Geburtstag und zum Buch gratuliert. Zudem hat er Autor Karl Lüönd und mich zu sich nach Hause eingeladen.

Nach 25 Jahren nimmt dieser Fall also noch ein versöhnliches Ende. Würden Sie heute in Zeiten des Online-Handels immer noch auf Einkaufszentren setzen?

Nein, man muss mit der Zeit gehen. Heute kann man sich alles online anschauen und bestellen. Es ist nicht mehr nötig, vor Ort in den Läden einzukaufen. Ich würde in ein Online-Geschäft oder ein Technologie-Unternehmen investieren. Was ich jedoch gleich machen würde, ist, mit den Geschäftspartnern ein gutes Verhältnis zu pflegen. Das oberste Ziel ist, andern nicht das Geld wegzunehmen, sondern sich gegenseitig zu helfen. Wenn es etwas gibt, das ich in meinem Leben gelernt habe, dann das.