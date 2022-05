Feuerwehrkommandant der Feuerwehr Engstringen im Interview

Interview Feuerwehrkommandant Michael Egli: «Es ist die mit Abstand grösste Übung, die ich je erlebt habe» Im Chlosterwald in Unterengstringen fand am vergangenen Freitag eine gross angelegte Waldbrandübung statt. Verantwortlich für die Durchführung war Michael Egli, Kommandant der Feuerwehr Engstringen. Im Interview erzählt er von der intensiven Planung, der Durchführung und seinem persönlichen Highlight. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 02.05.2022, 18.21 Uhr

Michael Egli, Kommandant der Feuerwehr Engstringen und Übungsleiter an der Waldbrandübung vom Freitag, 29. April. Valentin Hehli

Am vergangenen Freitag hat die Feuerwehr Engstringen gemeinsam mit der Feuerwehr Weiningen, dem Waldbrandstützpunkt Affoltern am Albis und der Schweizer Luftwaffe eine gross angelegte Waldbrandübung im Chlosterwald in Unterengstringen organisiert. Für Michael Egli, Übungsleiter und Kommandant der Feuerwehr Engstringen, war es ein besonderer Anlass, wie er im Interview erklärt.

Sie haben die Waldbrandübung gemeinsam mit Michael Wirz auf die Beine gestellt, der bis vor sieben Jahren selbst bei der Feuerwehr Engstringen war und nun Fluglehrer und Pilot bei der Schweizer Luftwaffe ist. Wie ist Ihnen beiden die Idee zu dieser Übung gekommen?

Michael Egli: Seit Mike die Feuerwehr vor sieben Jahren verlassen hat und bei der Luftwaffe ist, haben wir immer zu ihm gesagt: Mike, bring mal einen Heli vorbei. Es ist nun etwa einen Monat her, als ich einen überraschenden Anruf von ihm erhielt. Mike erklärte mir, dass der Standort der Flugschule, der sich normalerweise in Payerne befindet, Ende April für zwei Wochen nach Dübendorf verlegt werden soll. Grund dafür sei die Durchführung der Patrouille des Glaciers. Ausserdem stünden die Flugschüler kurz vor der Absolvierung eines Moduls, das das Aufnehmen von Wasser aus einem Fluss sowie auch das Abwerfen des Wassers beinhaltet. Diese vielen Zufälle führten dann dazu, dass Mike bei diesem Telefonat schliesslich zu mir sagte: Wenn wir ein gutes Konzept erarbeiten, besteht die Möglichkeit, eine Übung mit bis zu vier Helikoptern zu realisieren.

Was waren dann die verschiedenen Schritte in der Planung?

Es war von Anfang an klar, dass solch eine Übung das Level einer einzelnen Ortsfeuerwehr überschreitet. Also war der erste Schritt, genügend Partner für die Übung zusammenzutrommeln. Dann ging es darum, zu entscheiden, wer für was zuständig ist. Die Übung sollte für jeden Teilnehmer den optimalen Nutzen erbringen. Wir wollten auch, dass so viele Leute wie möglich davon profitieren, weshalb wir unter anderem auch Offiziere und weitere Mitglieder der Feuerwehren aus dem Bezirk eingeladen haben.

Verglichen mit der Planung einer gewöhnlichen Feuerwehrübung: Was waren die grossen Unterschiede bei dieser Übung?

Ich bin nun etwa seit 20 Jahren bei der Feuerwehr und diese Übung ist wirklich die mit Abstand grösste, die ich je erlebt habe. Nicht überraschend ist da natürlich, dass der organisatorische und zeitliche Aufwand viel grösser ist als bei einer anderen Übung. Es sind einfach andere Dimensionen, in denen man sich bewegt. Man darf ja nicht einfach einen ganzen Wald absperren und Feuer darin legen, sondern benötigt dafür zahlreiche Bewilligungen. Ein grosser Unterschied zur Planung einer gewöhnlichen Feuerwehrübung war also sicherlich, dass wir mit viel mehr Menschen zusammengearbeitet haben, beispielsweise auch mit dem Förster oder dem Wildhüter.

Und jetzt zur Übung selber: Hat alles nach Plan funktioniert oder gab es irgendwo Schwierigkeiten?

Aus Sicht der Übungsleitung hat alles gut funktioniert. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Posten lief einwandfrei und die Helikopter konnten die Feuer gemeinsam mit den Bodentruppen ohne Probleme unter Kontrolle halten. Auch die Vorbereitung am Morgen lief gut an. Die grössten beiden Aufgaben dabei waren, die grosse Menge an Holz an den verschiedenen Stellen im Wald aufzuschichten und die vielen Rauchmaschinen aufzustellen.

Für Michael Egli war das Hauptziel der Waldbrandübung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Lachen nach Hause gehen. Valentin Hehli

Was ist es für ein Gefühl, so eine riesige Übung auf die Beine gestellt zu haben?

Es ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl, das kann man nicht anders gegangen sind. Es ist mir an dieser Stelle aber sehr wichtig zu sagen, dass ich die Übung bei weitem nicht alleine auf die Beine gestellt habe. Ich habe von vielen Seiten grosse Unterstützung erhalten, beispielsweise von unserer Nachbarfeuerwehr Weiningen, die neben dem Waldbrandstützpunkt Affoltern am Albis und der Luftwaffe zu den hauptsächlichen Teilnehmern der Übung gehörte.

Mit so viel Arbeits- und Organisationsaufwand, den Sie in diese Übung investiert haben, was erhoffen Sie sich nun von dieser Waldbrandübung?

Ich erhoffe mir in erster Linie, dass alle mit einem Lachen nach Hause gehen. Mein Ziel war es, für alle Beteiligten ein Erlebnis zu schaffen. Ich habe mir natürlich auch zum Ziel gesetzt, dass unsere Konzepte in etwa aufgehen und dass wir einige langfristige Erkenntnisse aus dieser Übung ziehen können. Der Kanton Zürich ist von Waldbränden kaum betroffen und deshalb ist die Feuerwehr hier auch nicht geübt darin. So erhoffen wir uns, dass wir neu gewonnene Erkenntnisse in Zukunft auch in die Ausbildung der Feuerwehrleute miteinfliessen lassen können.

Können Sie uns zum Schluss noch verraten, was Ihr persönliches Highlight dieser Feuerwehrübung war?

Mein ganz persönliches Highlight war, als ich zu Beginn der Waldbrandübung mit Mike als Einsatzleiter der Armee in den Helikopter steigen und eine Runde in der Luft drehen durfte. Wir verschafften uns so einen Überblick und stellten sicher, dass alles so war, wie es sein sollte. Das war ein wirklich cooles und spannendes Erlebnis für mich. Ich dachte immer, dass der Wald und unsere Gemeinde viel grösser sind, aber von oben scheint alles plötzlich viel kleiner.

