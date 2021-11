Interview FCD-Chefcoach Daniel Tarone: «Für mich ist das extrem spannend» Im grossen Interview spricht der Dietiker Übungsleiter Daniel Tarone, 46, über den bisherigen Saisonverlauf, seinen ganz persönlichen Dreijahresplan und warum er sich fragt, was der frühere FCZ-Spieler Marco Schönbächler aus Urdorf so macht. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

Klare Anweisungen: FCD-Cheftrainer Daniel Tarone spricht gerne Tacheles. Alexander Wagner

Am vergangenen Samstag absolvierte der FC Dietikon die letzte Meisterschaftspartie des Jahres 2021. Im Heimspiel gegen Muri resultierte ein 1:0-Sieg. Nach dem Schlusspfiff nimmt sich FCD-Cheftrainer Daniel Tarone in seinem Trainerbüro auf der Dornau Zeit, Bilanz zu ziehen. Er offeriert dem Journalisten einen Kaffee, dann setzt er sich an seinen Bürotisch. Hinter sich an der Wand eine Taktiktafel, Ordner und eine Liste mit Namen von Spielern, die man für interessant hält und aktuell beobachtet.

Daniel Tarone: So, da wären wir. Herzlich willkommen in meinem kleinen Reich.

Herzlichen Dank. Gemütlich haben Sie es hier …

… und vor allem ist es schön warm (schmunzelt).

Sie wurden im vergangenen April beim FCD als Nachfolger von João Paiva vorgestellt und haben per 1. Juli offiziell als Cheftrainer übernommen. Wie haben Sie sich in dem halben Jahr in Dietikon eingelebt?

Sehr gut, danke der Nachfrage. Hier habe ich motivierte Leute angetroffen, die den Verein vorwärtsbringen wollen.

Also war’s die richtige Entscheidung, weiter im Amateurbereich zu bleiben?

Ja, das kann ich so bestätigen.

Sie sind Inhaber der Uefa-Pro-Lizenz, arbeiteten während Jahren beim FC St.Gallen im Profibereich und sind somit für einen Amateurklub in der fünfthöchsten Schweizer Liga überqualifiziert. Einverstanden?

Wie gesagt, ich arbeite gerne für den FC Dietikon. Wir haben zusammen mit der Sportkommission einen Dreijahresplan aufgestellt …

Dennoch: Keine Lust, wieder eine Profimannschaft zu übernehmen?

Momentan überhaupt nicht. Ich war ja lange Zeit im Profibereich tätig, zuerst als Spieler, dann im Trainerstab. Jetzt geniesse ich die Freiheiten, die der Amateursport bietet. Mal Urlaub mit der Familie machen, wenn gerade Schulferien sind, und Zeit mit den Kindern verbringen. Solche Sachen. Daneben habe ich mit meiner Junioren-Akademie auch noch zu tun, zudem baue ich mir im Bereich Immobilienberatung etwas auf.

Von draussen klopft jemand an die Bürotür. Michele Brun, der 18-jährige Ersatzgoalie, öffnet diese einen Spalt weit und streckt den Kopf durch die Tür. Er möchte mit Tarone einen Termin für ein Gespräch abmachen, will mit ihm über die Zukunft sprechen. «Komm am Montag vor dem Training vorbei. Um sechs habe ich Zeit», sagt Tarone. Sekunden später lugt Pa Modou durch die Tür, im Schlepptau seine beiden Kinder. «Zu null, Boss, zu null», sagt der 31-jährige Gambier lächelnd und zeigt Daumen hoch. Tarone lacht ebenfalls.

Pa Modou ist mit seiner Erfahrung aus 300 Super-League-Spielen eine Bank in der Defensive des FC Dietikon. Aber eben auch ein Unsicherheitsfaktor aus planerischer Sicht. Wird er im Frühling immer noch beim FCD sein?

Wer kann das jetzt schon sagen? Wir geniessen jedes Spiel, in welchem uns «Pam» helfen kann. Aber klar, er möchte wieder zurück in den bezahlten Fussball.

Blicken wir kurz zurück auf den bisherigen Saisonverlauf. Nur der grosse Aufstiegsfavorit Rotkreuz hat mehr Punkte auf dem Konto als Ihr Team. Zufrieden?

Wir haben in Rotkreuz mit einer fantastischen Leistung ein 1:1 erreicht. Das war grosse Klasse. Aber da sind eben auch die drei Niederlagen gegen Teams, gegen die wir nicht verlieren dürfen (1:2 gegen Klingnau, 2:3 gegen Wangen bei Olten, 1:3 gegen Unterstrass, Anmerkung der Redaktion). Das macht mich richtig hässig, das wäre nicht nötig gewesen. Wir legen viel Wert auf die Förderung der jungen Spieler, darum sind solche Rückschläge halt immer wieder möglich. Aber wissen Sie was?

Ich bin gespannt.

Wir haben zu Hause keinen einzigen Punkt abgegeben. Sechs Spiele, sechs Siege. Und nur zwei Gegentore kassiert.

Nochmals: Sind Sie zufrieden mit der ersten Saisonhälfte?

Ja, das bin ich. Das sind wir alle im Verein, zufrieden und auch ein bisschen stolz auf das Erreichte. Wenn du aus einer höheren Liga absteigst, ist der Neustart immer schwierig. Kommt dazu, dass wir im Sommer einen Schnitt gemacht ­haben. Eine neue sportliche ­Leitung, viele neue Spieler, darunter viele junge, die noch bei den Junioren spielen könnten.

Zufrieden, obwohl der direkte Wiederaufstieg kaum mehr möglich ist?

Warum kaum mehr möglich? Wenn wir in der Rückrunde gegen Rotkreuz gewinnen, sind es noch acht Punkte Rückstand, vielleicht lässt Rotkreuz gegen Muri auch drei Punkte liegen, dann sind es noch fünf. Aber Sie haben schon recht, die Chance ist klein.

Vier Monate Pause ist eine lange Zeit. Wie motivieren Sie Ihre Spieler den Winter hindurch?

Ich habe Spieler, die wollen spielen, die wollen gewinnen. Und die geben in der Vorbereitung Vollgas. Wenn einer meint, er müsse jetzt einen auf Hängematte machen …

… dann ist er bei Ihnen an der falschen Adresse.

Definitiv. Es geht ja nicht nur um die Rückrunde 2022, es geht mir auch darum, bereits die neue Saison im Blick zu haben. Wir haben in Dietikon interessante Spieler auch bei den B-Junioren.

Die im Sommer in der 1. Mannschaft zum Thema werden könnten.

Genau. Das ist ein steter Prozess. Wo sind junge Spieler, die hungrig sind, die etwas erreichen wollen? Wir halten die Augen immer offen. Für mich ist das extrem spannend.

Da spricht der ehemalige Profitrainer.

Profi oder nicht, so sollten eigentlich alle Trainer funktionieren. Nicht nur an heute und morgen denken, sondern vor allem auch an übermorgen.

Was können Sie sagen zu Kaderänderungen im Hinblick auf die Rückrunde? Gibt es bereits Zuzüge oder definitive Abgänge?

Da ist noch gar nichts spruchreif.

Wieder klopft es an der Tür. Vereinspräsident Renato Casanova gratuliert Tarone zum gelungenen Abschluss der Hinrunde, dann kommt Assistenztrainer Oliver Stajic vorbei und wünscht einen schönen Abend. Schliesslich blickt Defensiv-Routinier Raphael Mollet ins Büro. Er sei noch bis am Donnerstag im Training, sagt er zu Tarone, danach sei er «weg».

Die 2.-Liga-inter-Meisterschaft ist jetzt für vier Monate unterbrochen. Aber am kommenden Samstag steht noch die 1. Runde in der Cup-Qualifikation gegen Red Star auf dem Programm. Wie wichtig ist Ihnen dieses Spiel?

So eine Frage kann tatsächlich nur ein Journalist stellen (schmunzelt). Jedes Wettbewerbsspiel ist wichtig, ein Fussballer will immer gewinnen. Das sollte zumindest so sein.

Also kein Kehraus-Spiel?

Nochmals: Ich will diese Partie unbedingt gewinnen. Ich will eigentlich immer gewinnen. Ob ich nun mit meinen Kindern Pingpong spiele oder Unihockey, Verlieren ist nicht so mein Ding.

Und nach dem Spiel gegen Red Star? Tschüss zäme und schöne Festtage?

Wir werden noch bis Mitte Dezember dreimal wöchentlich trainieren. Aber nicht mehr mit der ganz grossen Intensität. Ein paar junge Testspieler von anderen Vereinen werden wir noch anschauen, die haben sich bei uns gemeldet. Vielleicht hat es da einen ganz guten darunter, der uns helfen kann. Mitte Januar geht es dann wieder los. Tja, und am 22. Januar steht das erste Vorbereitungsspiel gegen Höngg auf dem Programm. Ach ja, jetzt kommt mir grad was in den Sinn.

Ja, bitte?

Haben Sie eigentlich Kontakt zu Marco Schönbächler? Vielleicht sollte ich ihn mal anfragen, so von Ex-FCZler zu Ex-FCZler.

Schönbächler zum FC Dietikon? Wäre eine starke Schlagzeile.

Bleiben wir am Boden. Und bevor Sie mir diese Frage stellen, möchte ich gerne von Ihnen wissen: Wo sehen Sie uns Ende ­Saison?

Rotkreuz ist vorne weg, das steht für mich ausser Frage. Ausser, es kommt dort in der Winterpause zum grossen Knall. Dahinter ist vieles möglich. Der Sieger aus der Partie Muri – Dietikon wird Rang zwei erreichen. Das würde ich dem FCD von Herzen gönnen, aber als Freiämter werde ich Muri an diesem Nachmittag einen halben Daumen drücken.

Das Spiel gegen Muri findet erst in der letzten Meisterschaftsrunde statt. Also Spannung bis zum Schluss. So muss es sein!

Letzte Frage: Sind Sie als Trainer eigentlich froh, dass nach dem Cupspiel vom kommenden Samstag der Ball für längere Zeit ruht? Oder brauchen Sie diese Pause nicht unbedingt?

Ich bin vor allem für die Jungs froh, dass die Pause kommt. Aber ich selbst bin nicht müde, weder mental noch körperlich.

Sie könnten gleich durchziehen?

Ohne Spieler wäre das schwierig (lacht).

Sangoné Sarr im Jahr 2016 im Dress des FC Zürich. Steffen Schmidt/Freshfocus

Transfergeflüster Ex-FCZ-Profi Sangoné Sarr trainiert beim FCD Durchaus möglich, dass in der Rückrunde ein weiterer Akteur mit Super-League-Erfahrung das Trikot des FC Dietikon tragen wird. Laut FCD-Chefcoach Daniel Tarone trainiert der 29-jährige Senegalese Sangoné Sarr auf der Dornau. Sarr, ein defensiver Mittelfeldspieler, hat für den FC Zürich 37-mal in der Super League gespielt und war bis im vergangenen Sommer bei Schaffhausen in der Challenge League unter Vertrag. «Er hält sich bei uns fit», sagt Tarone. Und weiter: Man «suche eine Lösung».

