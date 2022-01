Interview Erneuerungswahlen: Diese zehn Kandidierenden wollen in den Schlieremer Stadtrat Am 13. Februar entscheidet die Stimmbevölkerung, wer für die nächsten vier Jahre in den Schlieremer Stadtrat einziehen wird. Der «Limmattaler Zeitung» erzählen die zehn Kandidierenden, wo sie die grössten Herausforderungen sehen und wie sie sich für die Stadt einsetzen wollen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 31.01.2022, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Markus Bärtschiger (SP), Hans-Ueli Etter (SVP), Manuel Kampus (Grüne), Beat Kilchenmann (SVP), Bea Krebs (FDP), Stefano Kunz (Mitte), Daniel Laubi (Mitte), Pascal Leuchtmann (SP), Manuela Stiefel (parteilos) und Songül Virién (GLP) kandidieren für den Schlieremer Stadtrat. (von links oben nach rechts unten) Zvg

Die Stadtrat-Erneuerungswahlen vom 13. Februar 2022 versprechen mehr Spannung als noch vor vier Jahren. Kämpften bei der Ausgabe 2018 erst acht Personen um sieben Sitze im Stadtrat, sind es bei den aktuellen Wahlen bereits zehn.

Aber auch in einem anderen Punkt ist die Ausgangslage interessanter als damals: Im Gegensatz zu den Wahlen 2018 hinterlässt jetzt nämlich nicht nur ein Stadtrat einen freien Sitz, sondern gleich zwei. Zog auf die Amtsperiode 2018 bis 2022 hin Toni Brühlmann (SP) den Hut, sind es auf die Periode 2022 bis 2026 hin Andreas Kriesi (GLP) und Christian Meier (SVP).

Fünf Bisherige und fünf Neue ringen um sieben Sitze

In einem weiteren Punkt hat sich die Situation gegenüber der letzten Wahlen geändert: Waren die Bisherigen im Jahr 2018 noch klar in der Überzahl gegenüber den Neuen, ist das Verhältnis jetzt 50/50. Fünf bisherige stehen fünf neuen Kandidierenden gegenüber.

Ihren Sitz verteidigen wollen der amtierende Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP), Schulpräsidentin Bea Krebs (FDP), Bauvorstand Stefano Kunz (Mitte), Sicherheitsvorsteher Pascal Leuchtmann (SP) und Finanzvorsteherin Manuela Stiefel (parteilos).

Neu in den Rat wollen Gemeinderat Hans-Ueli Etter (SVP), Kantons- und Gemeinderat Manuel Kampus (Grüne), Parlamentspräsident Beat Kilchenmann (SVP), Daniel Laubi (Mitte) und Gemeinderätin Songül Viridén (GLP). Mit Laubi ist dieses Jahr sogar ein Kandidat ohne jegliche Erfahrung in einem politischen Amt am Start.

Für frisches Blut möchten dieses Jahr die Grünen sorgen. Nachdem ihnen die GLP 2018 gezeigt hat, dass es selbst eine junge Partei in den Schlieremer Stadtrat schaffen kann, versuchen es ihnen die Grünen nun gleichzutun.

So soll Manuel Kampus für sie einen Sitz in der Exekutive erobern. Der 37-Jährige, der erst 2018 ins Schlieremer Parlament gewählt wurde und es ein Jahr später auch noch in den Kantonsrat schaffte, scheint in ihren Augen für diese Herausforderung der richtige Mann zu sein.

Doch nicht nur die Grünen streben nach mehr Einfluss in der Stadtregierung. Auch die Mitte und die SVP wollen ihre Macht ausweiten. Denn beide Parteien wollen nicht nur ihren einen Sitz verteidigen, sondern auch noch einen zweiten dazugewinnen – ganz im Gegensatz zu SP, GLP und FDP, die nur am Status quo festhalten möchten.

Beim Kampf ums Stadtpräsidium ändert sich nur ein Name

Was die Stadtpräsidentenwahl betrifft, sind die Voraussetzungen ähnlich wie 2018: Zwei Kandidaten kämpfen um den Vorsitz im Stadtrat: Hiess es zu diesem Zeitpunkt noch Manuela Stiefel (damals FDP) versus Markus Bärtschiger (SP), muss Letzterer nun seine Wiederwahl gegen Herausforderer Beat Kilchenmann (SVP) verteidigen.

Der bisherige Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) kandidiert erneut für den Schlieremer Stadtrat. Er ist seit vier Jahren Stadtpräsident und seit zwölf Jahren im Stadtrat. zvg

Alter: 59

Familie: Partnerin, keine Kinder

Beruf: Ökonom

Ämter: Stadtpräsident (seit 2018), Kantonsrat (seit 2017), Mitglied Schlieremer Parlament (während 20 Jahren), Mitglied Stadtrat (seit zwölf Jahren), Verwaltungsratspräsident Zweckverband Spital Limmattal

Was läuft aus Ihrer Sicht in Schlieren falsch? Welche Akzente möchten Sie als Stadtrat setzen?

Markus Bärtschiger: So viel, wie die Frage vermuten lässt, läuft nichts falsch. Schlieren hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Natürlich geht nicht immer alles so schnell, wie wir uns das wünschen. Weiter arbeiten müssen wir bei Umweltfragen, beim Verkehr, beim Erhalt von günstigem Wohnraum, auch beim öffentlichen Raum, um geselliges Treffen zu ermöglichen.

Was sind die grössten Herausforderungen der nächsten vier Jahre?

Die Nachhaltigkeitsfragen, speziell die Bekämpfung der Erderwärmung. Wie können wir Nettonull möglichst schnell erreichen, den Energiebedarf über die Sonne decken, wie können wir ohne Erdöl mobil bleiben. In Schlieren wird uns vermehrt beschäftigen, wie unsere Infrastruktur (Schulhäuser, Stadthaus usw.) mit dem Wachstum Schritt halten kann.

Vom Stadtrat heisst es immer wieder, er reagiere zu wenig auf Anliegen der Bevölkerung. Was wollen Sie besser machen?

Allgemein höre ich eine andere Meinung aus der Bevölkerung. In einer Demokratie ist es aber schwierig, auf alle Anliegen zu reagieren, manchmal entsprechen diese auch nicht einer Mehrheitsmeinung. In Schlieren reagieren wir nicht schlechter oder viel anders als in anderen Städten mit vergleichbaren Ressourcen. Aber verbessern kann man sich immer!

Sind Sie für höhere oder tiefere Steuern in Schlieren? Und warum?

Auch ich wünsche mir möglichst tiefe Steuern; der Staat muss aber seine Aufgaben jederzeit zur Zufriedenheit seiner Bürger:innen erfüllen können. Dazu braucht er Ressourcen, welche entsprechend kosten. Die Kosten müssen über Steuern gedeckt werden, wenn es nötig ist auch durch Steuererhöhungen. Dies ist in Schlieren leider nötig.

Hans-Ueli Etter (SVP) sitzt seit 2006 im Schlieremer Parlament. Zvg

Alter: 67

Familie: verheiratet, ein Kind

Beruf: Kantonspolizist im Ruhestand

Ämter: Mitglied Parlament (seit 2006), Mitglied der Rechnungsprüfungskommission (seit 2010), Präsident der Interfraktionellen Konferenz (seit 2018)

Was läuft aus Ihrer Sicht in Schlieren falsch? Welche Akzente möchten Sie als Stadtrat setzen?

Hans-Ueli Etter: In der Stadt Schlieren wird zu viel Geld für Schein statt für Sein ausgegeben. Ein Label hier, ein Label dort. Dadurch entstehen ausserordentlich hohe Kosten, ohne dass dadurch ein neuer Gegenwert entsteht. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass das Geld direkter dort verwendet wird, wo es gebraucht wird, nämlich in Schlieren.

Was sind die grössten Herausforderungen der nächsten vier Jahre?

Schlieren wächst schnell. Somit ist eine der grossen Herausforderungen, dass die Infrastruktur mithalten kann. Die Stadt muss ihren Gewerbetreibenden eine solide Grundlage zur Verfügung stellen, mit gezielten Anreizen deren Fortbestand sichern und den Nährboden für Start-ups pflegen. Davon profitieren auch die Einwohner von Schlieren.

Vom Stadtrat heisst es immer wieder, er reagiere zu wenig auf Anliegen der Bevölkerung. Was wollen Sie besser machen?

Während der Pandemie hat der Stadtrat immer auf die Homepage der Stadt verwiesen. Dies müsste sich für mich ändern und ich würde, auch nach der Pandemie, nach einer Möglichkeit suchen, um direkt den Puls der Bürger und Bürgerinnen zu fühlen. Sei es in persönlichen Gesprächen oder in Onlinedebatten. Mich kann man immer ansprechen oder anrufen.

Sind Sie für höhere oder tiefere Steuern in Schlieren? Und warum?

Ich bin für einen haushälterischen Umgang mit den Steuergeldern. Steuererhöhungen auf Vorrat lehne ich grundsätzlich ab. Falls der Bedarf ausgewiesen ist und durch die Verwaltung und die Exekutive alle Massnahmen für einen massvollen Haushalt ausgeschöpft wurden, kann ich mich mit einer bedarfsgerechten Steuererhöhung einverstanden erklären.

Manuel Kampus soll die Grünen zum ersten Mal in die Exekutive bringen. Zvg

Alter: 37

Familie: verheiratet, ein Kind

Beruf: diplomierter Aktivierungsfachmann HF

Ämter: Mitglied Gemeindeparlament Schlieren (seit 2018), Kantonsrat (seit 2019), Vorstandsmitglied im Schweizerischen Verband der Aktivierungsfachfrauen- und Männer

Was läuft aus Ihrer Sicht in Schlieren falsch? Welche Akzente möchten Sie als Stadtrat setzen?

Manuel Kampus: Bei der Verdichtung nach innen muss der Erhalt und die Förderung von Grün- und Freiflächen zwingend stärker berücksichtigt werden. Preisgünstiger Wohnraum wird in Schlieren immer knapper und muss deshalb gefördert werden. Weiter setze ich mich für eine zeitgerechte Alterspolitik ein, die ganzheitlich und für alle ist.

Was sind die grössten Herausforderungen der nächsten vier Jahre?

Die Grüne Mitte und die innere Verdichtung. Die Grüne Mitte muss für die ganze Bevölkerung attraktiv werden und gleichzeitig ökologische wertvoll sein. Die Gestaltung der inneren Verdichtung muss Aufenthaltsorte schaffen, welche zum Verweilen einladen. Keinesfalls darf sie zu einer unbelebten Beton- und Asphaltwüste führen.

Vom Stadtrat heisst es immer wieder, er reagiere zu wenig auf Anliegen der Bevölkerung. Was wollen Sie besser machen?

Mir ist die Nähe zur Bevölkerung ein grosses Anliegen. Es fängt beim Grüssen auf der Strasse an und reicht bis hin zum zeitnahen Beantworten von E-Mails. Es ist mir wichtig, dass die Leute wissen, dass sie mich immer ansprechen können und ich für ihre Anliegen ein offenes Ohr habe.

Sind Sie für höhere oder tiefere Steuern in Schlieren? Und warum?

Grundsätzlich für tiefe Steuern, wenn sich die Stadt das leisten kann, ohne bei Leistungen oder Projekten sparen zu müssen. In der dynamischen Entwicklung, in der sich Schlieren befindet, braucht es Investitionen. Diese werden durch zu tiefe Steuern gebremst. Deshalb bin ich für eine Steuerpolitik, die nicht kurzsichtig ist.

Beat Kilchenmann (SVP): Der Fahrlehrer fordert Stadtpräsidenten Markus Bärtschiger heraus. Zvg

Alter: 52

Familie: verheiratet, drei Kinder

Beruf: Automobildiagnostiker und Fahrlehrer

Ämter: Parlamentspräsident (seit 2021), Mitglied Parlament (seit 17 Jahren), Co-Fraktionschef und Vizepräsident der SVP (aktuell), Präsident SVP Schlieren (2014 bis 2019)

Was läuft aus Ihrer Sicht in Schlieren falsch? Welche Akzente möchten Sie als Stadtrat setzen?

Beat Kilchenmann: Beim Verkehr gibt es sicher viel zu tun. Die Auswirkungen von Fehlplanungen sind rasch zu korrigieren. Ein anderer Fokus muss die Kommunikation sein. Die Bevölkerung und die Wirtschaft müssen bei Vorhaben früher und besser miteinbezogen und informiert werden. Und weiteres Wachstum muss einem qualitativ hohen Anspruch genügen.

Was sind die grössten Herausforderungen der nächsten vier Jahre?

Der Verkehr braucht in allen Bereichen Verbesserungen. In den Quartieren erträglicher, für den Langsamverkehr sicherer, und fliessen muss er. Weiter müssen wir das stetige Ausgabenwachstum bremsen. Möglichst ohne für die Bevölkerung und Wirtschaft spürbare Auswirkungen. Und die Umweltbelastung muss reduziert werden, inklusiv einer Reduktion von Littering.

Vom Stadtrat heisst es immer wieder, er reagiere zu wenig auf Anliegen der Bevölkerung. Was wollen Sie besser machen?

Zusätzlich zum bei der ersten Frage bemerkten Punkt möchte ich vor allem präsent sein, man soll mich ansprechen können. Ausserdem schwebt mir in irgendeiner Form so etwas wie eine Bürgersprechstunde vor.

Sind Sie für höhere oder tiefere Steuern in Schlieren? Und warum?

Grundsätzlich möchte ich, wie wohl alle, tiefere Steuern. Man muss aber realistisch sein, die Voraussetzungen dafür sind nicht da. Deshalb muss das Ziel sein, den Steuerfuss auf dem jetzigen Niveau stabil zu halten. Um der Wirtschaft eine Planungssicherheit zu geben und die Bevölkerung nicht stärker zu belasten.

Bea Krebs (FDP) ist seit Jahrzehnten politisch in Schlieren tätig. Zvg

Alter: 55

Familie: ledig, keine Kinder

Beruf: Chemikerin, Sekundarlehrerin

Ämter: Stadträtin (seit 2002), Kantonsrat (2015), Gemeinderätin (1990 bis 2002), Präsidentin Berufswahlschule Limmattal, Präsidentin Jugendkommission, Mitglied Verwaltungsrat Spital Limmattal

Was läuft aus Ihrer Sicht in Schlieren falsch? Welche Akzente möchten Sie als Stadträtin setzen?

Bea Krebs: Ich habe nicht das Gefühl, in Schlieren laufe es falsch, nur anders als früher. Die Stadt hat in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung und einen hohen Bevölkerungszuwachs erfahren. Mit der zunehmenden Dichte sind Naherholungsräume wichtiger denn je. Die Stadt muss die Angebote für alle Generationen weiterentwickeln. Dafür setze ich mich ein.

Was sind die grössten Herausforderungen der nächsten vier Jahre?

Das Bevölkerungswachstum wird uns weiterhin beschäftigen. Dies bedeutet, dass in die Infrastruktur investiert werden muss. Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass für die Schule und die Betreuung die notwendige Infrastruktur sichergestellt ist und die digitale Umgebung für den zeitgemässen Unterricht ausgebaut wird.

Vom Stadtrat heisst es immer wieder, er reagiere zu wenig auf Anliegen der Bevölkerung. Was wollen Sie besser machen?

Die Bedürfnisse der Bevölkerung sind vielschichtig, teilweise auch konträr. Der Stadtrat nimmt die Anliegen ernst, kann aber nicht in jedem Fall darauf eintreten, insbesondere wenn er damit rechtliche Grundlagen oder andere Interessen verletzt. Persönlich mag ich den Diskurs mit der Bevölkerung und habe ein offenes Ohr.

Sind Sie für höhere oder tiefere Steuern in Schlieren? Und warum?

Ich bin für angemessene Steuern, welche es ermöglichen, die städtischen Vorhaben realisieren zu können. Je tiefer der Steuerfuss dafür festgelegt werden kann, desto besser. Ein Blick auf die parlamentarischen Vorstösse der letzten Zeit zeigt, dass Ideen zur Steigerung der Lebensqualität vorhanden sind, welche finanziert werden müssen.

Stadtrat Stefano Kunz (Mitte) verteidigt seine dritte Amtszeit im Stadtrat. Zvg

Alter: 58

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Geschäftsleitungsmitglied

Ämter: Stadtrat (seit 2014), Parlament (2010 bis 2014); Schulpflege (drei Jahre); Verwaltungsratspräsident Limeco Dietikon, Vorstandsmitglied Städtekonferenz Mobilität.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Schlieren falsch? Welche Akzente möchten Sie als Stadtrat setzen?

Stefano Kunz: Ganz vieles läuft in Schlieren gut, ansonsten würden nicht so viele Menschen nach Schlieren ziehen. Zwei Probleme müssen aber tatsächlich dringend gelöst werden: der Verkehr und das grassierende Littering. Akzente möchte ich insbesondere in der Stadtentwicklung setzen, um zum Beispiel mehr Orte zu schaffen, an denen die Menschen sich gerne aufhalten.

Was sind die grössten Herausforderungen der nächsten vier Jahre?

Schlieren muss seine finanzielle Situation in den Griff bekommen. Dann ist Schlieren sehr gewachsen, weshalb es sehr wichtig ist, die Neuzugezogenen in die bestehenden Strukturen einbinden zu können, etwa in die Vereine. Schliesslich gilt es, das zu erwartende weitere Wachstum möglichst gut zu steuern.

Vom Stadtrat heisst es immer wieder, er reagiere zu wenig auf Anliegen der Bevölkerung. Was wollen Sie besser machen?

In meinem Ressort arbeiten wir fest daran, den Dienst am Kunden zu verbessern. Die Menschen, die sich mit einem Anliegen an die Stadt wenden, müssen sich ernst genommen fühlen. Jede Person, die das anders empfindet, ist eine zu viel. Deshalb muss sich der Stadtrat grundsätzlich neu überlegen, wie er das vermeiden kann. Eine echte Herausforderung!

Sind Sie für höhere oder tiefere Steuern in Schlieren? Und warum?

Das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Grundsätzlich bin ich für eine möglichst tiefe Steuerbelastung, weil das mit ein Faktor für die Standortattraktivität ist. Die Frage nach der Höhe des Steuersatzes muss jedes Jahr im Kontext der aktuellen Finanzsituation und des zu leistenden Finanzierungsbedarfs der Gemeinde beurteilt werden.

Daniel Laubi (Mitte): Ohne jegliche Erfahrung in politischen Ämtern ist er der Exot unter den Kandidierenden. Zvg

Alter: 60

Familie: verheiratet, drei Kinder

Beruf: dipl. Kaufmann (HKG), Individual- und KMU-Kundenberater Hobbys: Faustball, Reisen

Ämter: Präsident Faustball STV Schlieren, Revisor Genossenschaft Sporthalle Unterrohr, im erweiterten OK Schlierefäscht 2019

Was läuft aus Ihrer Sicht in Schlieren falsch? Welche Akzente möchten Sie als Stadtrat setzen?

Daniel Laubi: Grundsätzlich nicht viel. Schlieren hat im Zentrum ein akutes Verkehrsproblem, das zwar primär vom Kanton verursacht wurde, aber leider massive Auswirkungen auf die Stadt hat. Der enorme Ausweichverkehr während der Stosszeiten in die umliegenden Quartiere ist ein echtes Problem, das letztlich von der Stadt gelöst werden muss. Ein Quartier-Verkehrskonzept und in der Folge eine gute und relativ schnell umsetzbare Lösung ist dringend.

Was sind die grössten Herausforderungen der nächsten vier Jahre?

Wir brauchen gute Ideen, um das Wachstum von Schlieren in positive und verträgliche Bahnen zu lenken. Zudem muss mit den vorhandenen finanziellen Mitteln sehr sorgsam umgegangen werden, da auf die Stadt Schlieren in den nächsten vier Jahren vermutlich hohe Infrastrukturkosten zukommen werden. Stichworte sind das geplante Alterszentrum, die Grüne Mitte, der Stadtplatz und das Littering.

Vom Stadtrat heisst es immer wieder, er reagiere zu wenig auf Anliegen der Bevölkerung. Was wollen Sie besser machen?

Da ich in Schlieren nie in einem politischen Gremium war, will ich mir kein Urteil erlauben. Ich kann nur sagen, dass ich die Anliegen der Bevölkerung sehr ernst nehmen und gut zuhören werde.

Sind Sie für höhere oder tiefere Steuern in Schlieren? Und warum?

Schlieren muss für Firmen und die Bevölkerung attraktiv bleiben. Dafür braucht es einen wettbewerbsfähigen Steuerfuss. In der aktuellen Situation wären tiefere Steuern zwar schön, aber wohl nicht realistisch. Höhere Steuern sind für mich keine Option, solange nicht das Sparpotenzial konsequent ausgeschöpft wird. Sehe ich, wie viel die Stadt jährlich für externe Berater ausgibt, frage ich mich, ob das in jedem Fall so sein muss.

Sicherheitsvorsteher Pascal Leuchtmann (SP) ist ETH-Dozent. zvg

Alter: 65

Beruf: Elektroing. ETH, Dr. sc. techn.

Ämter: Stadtrat (seit 2018), Mitglied Kontrollorgan Limeco, Präsident Zivilschutzkommission Limmattal Süd, Delegierter Spitalverband Limmattal, Delegierter Zürcher Planungsgruppe Limmattal.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Schlieren falsch? Welche Akzente möchten Sie als Stadtrat setzen?

Pascal Leuchtmann: Der Kreiselverkehr im Zentrum. Die Autofahrenden sind oft zu nett und lassen jenen, die in den Kreisel einfahren wollen, den Vortritt. Damit wird der Kreisverkehr behindert. Ich möchte zudem die Lebensqualität im Zentrum steigern. Deshalb habe ich die Begegnungszone am Bahnhof initiiert, welche die Schlieremer:innen an der Urne angenommen haben.

Was sind die grössten Herausforderungen der nächsten vier Jahre?

Die Revision der Bau- und Zonenordnung. Hier gilt es, vorausschauend dem Klimawandel Rechnung zu tragen. Auch möchte ich die Verdichtung, welche der Kanton Schlieren vorgegeben hat, so massvoll wie möglich umsetzen. Freiräume für alle müssen erhalten und auch neu geschaffen werden.

Vom Stadtrat heisst es immer wieder, er reagiere zu wenig auf Anliegen der Bevölkerung. Was wollen Sie besser machen?

Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht alle Anliegen erfüllbar sind. Totale Ruhe und ein lebendiges Zentrum sind zum Beispiel unvereinbare Ziele. Ich möchte einen möglichst direkten Austausch mit der Bevölkerung pflegen. Meine Handynummer ist deshalb auf der Website der Stadt öffentlich zugänglich.

Sind Sie für höhere oder tiefere Steuern in Schlieren? Und warum?

Steuern werden erhoben, damit die Stadt wertvolle Leistungen für die Bevölkerung erbringen kann, etwa in der Bildung, bei Alterseinrichtungen und bei der Sicherheit. Dies hat seinen Preis. Ich setze mich für eine hohe Lebensqualität in Schlieren ein. Der aktuelle Steuerfuss ist dafür zu tief.

Manuela Stiefel (parteilos) ist seit fast zwei Jahrzehnten in der Politik. Zvg

Alter: 61

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Primarlehrerin

Ämter: Mitglied Gemeindeparlament Schlieren (2006 bis 2010), Mitglied Stadtrat Schlieren (seit 2010), Mitglied Schulkommission Kantonsschule Limmattal, Delegierte Spitalverband Limmattal

Was läuft aus Ihrer Sicht in Schlieren falsch? Welche Akzente möchten Sie als Stadträtin setzen?

Manuela Stiefel: Die wachstumsbedingten Herausforderungen wie Verkehr und Verdichtung will ich verantwortungsvoll anpacken, den wertvollen Natur- und Erholungsraum dabei zwingend erhalten. Städtische Bauten werden ökologisch vorbildlich realisiert, so auch das dringend benötigte Alterszentrum. Schlieren punktet weiterhin mit Innovation, Vielfalt und mutigen Visionen.

Was sind die grössten Herausforderungen der nächsten vier Jahre?

Die angespannte finanzielle Situation erfordert wirkungsvolle Massnahmen, damit es gelingt, mittel- und langfristig einen soliden Finanzhaushalt zu sichern. Für die Schule stehen grosse Investitionen an, die Projekte der Stadtentwicklung gilt es zu priorisieren. Zu Verkehr und Nachhaltigkeit müssen endlich griffige Antworten geliefert werden.

Vom Stadtrat heisst es immer wieder, er reagiere zu wenig auf Anliegen der Bevölkerung. Was wollen Sie besser machen?

Den Menschen herzlich begegnen, ein offenes Ohr für Anliegen haben und E-Mails zügig beantworten – das ist für mich schon heute selbstverständlich. Der Stadtrat kann sich als Team vermehrt öffentlich zeigen, zu Treffpunkten und Stadtspaziergängen einladen oder auf dem Markt präsent sein. Mit Gewerbe und Wirtschaft wird der Wirtschaftsrat erprobt.

Sind Sie für höhere oder tiefere Steuern in Schlieren? Und warum?

Schlieren zählt bald 20’000 Einwohner, viele der rund 20’000 Arbeitsplätze sind für hoch qualifizierte Frauen und Männer attraktiv. Wir stehen vor grossen Chancen, aber auch ernsthaften Herausforderungen. Trotz Überprüfung der städtischen Leistungen und Investitionen ist ein Steuerfuss von 111 Prozent klar zu tief, eine Erhöhung lässt sich nicht vermeiden.

Parlamentarierin Songül Viridén (GLP) soll den Sitz des nicht mehr antretenden Parteikollegen und amtierenden Stadtrats Andreas Kriesi verteidigen. Zvg

Alter: 48

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Marketing und Kommunikationsmanagerin/HR-Fachfrau

Ämter: Parlament (seit 2016), Mitglied Rechnungsprüfungskommission (seit 2018), Fraktionspräsidentin (seit 2018), Vorstand GLP Bezirk Dietikon

Was läuft aus Ihrer Sicht in Schlieren falsch? Welche Akzente möchten Sie als Stadträtin setzen?

Songül Viridén: Das hängt sehr vom zugeteilten Ressort ab. Ich werde mich voll dafür einsetzen, dass die Legislaturziele Umwelt-Aspekte, gesunde Finanzen und eine zukunftsorientierte Schule vorangetrieben werden. Mir liegt viel daran, dass man mich als Stadträtin spürt und der Stadtrat volksnah ist. Den Dialog mit der Bevölkerung finde ich sehr wichtig.

Was sind die grössten Herausforderungen der nächsten vier Jahre?

Die Klima- und Energiepolitik, die Schulqualität, die Altersresidenz, die Veloschnellrouten, der Kampf gegen Littering, der Richtplan, die Bau- und Zonenordnung und die Engstringerkreuzung. Wichtig ist mir dabei, die Attraktivität von Schlieren künftig für alle in Schlieren zu erhöhen. Dazu gehören ausreichend Aufenthaltsorte und Erholungsflächen für Jung und Alt.

Vom Stadtrat heisst es immer wieder, er reagiere zu wenig auf Anliegen der Bevölkerung. Was wollen Sie besser machen?

Der Kontakt zur Bevölkerung liegt mir sehr am Herzen. Oft kommen wichtige Hinweise und Ideen aus der Bevölkerung. Die Bevölkerung und die Wirtschaft müssen noch mehr in Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Dies fördert das Vertrauen. Eine offene und proaktive Kommunikation liegt mir und ist sicher ein gutes Mittel, um Missverständnissen vorzubeugen.

Sind Sie für höhere oder tiefere Steuern in Schlieren? Und warum?

Tiefe Steuern können dem Standort dienen und sind wünschenswert. Aber die Stadt muss ihre Dienstleistungen und Investitionen, sowie den Steuerfuss in Balance halten. Eine Steuersenkung, wie vor zwei Jahren, führte zu einer höheren Verschuldung. Darum hat die GLP beim Budget 2022 im Parlament beantragt, den Steuerfuss auf 114 Prozent zurück zu korrigieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen