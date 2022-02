Interview EHC-Urdorf-Co-Captain vor Playoff-Heimspiel: «Was könnte es Besseres geben» Sebastian Hauser spielt seine 20. oder 21. Saison beim EHC Urdorf. So genau weiss es der Oberengstringer selbst nicht. Klar ist hingegen eines: Gegen die Grasshoppers will er heute Abend mit seinem Team vor den eigenen Fans mit einem Sieg in die 3.-Liga-Finalrunde einziehen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er hat noch lange nicht genug: Sebastian Hauser wird auch in der kommenden Saison für den EHC Urdorf verteidigen. Alexander Wagner

Nach dem hart erkämpften 4:1-Auswärtssieg am vergangenen Mittwoch in Küsnacht gegen die Grasshoppers II muss der EHC Urdorf nur noch ein Spiel gewinnen, dann steht er in der 3.-Liga-Finalrunde. Und ist dem Aufstieg einen weiteren Schritt näher. Verteidiger Sebastian Hauser, einer von vier «Teilzeit-Captains» bei den Limmattalern, spricht vor dem heutigen Heimspiel gegen die Hoppers über die verheissungsvolle Ausgangslage, hebt aber auch den verbalen Warnfinger.

Darf man bereits zum Einzug in die Finalrunde gratulieren?

Sebastian Hauser: Wie kommen Sie darauf? Wir haben erst ein Spiel gewonnen.

Aber wer gesehen hat, wie Sie und Ihr Team beim 4:1 allen Widerwärtigkeiten getrotzt und am Schluss souverän gesiegt haben, fragt sich: Wieso sollen die Urdorfer nicht auch die zweite Partie gewinnen?

Sehen Sie, im Eishockey kann vieles passieren. Was gestern war, zählt morgen nicht mehr. Ich habe schon einiges erlebt.

Trotzdem: Vor den eigenen Zuschauern lassen Sie sich doch nicht mehr die Butter vom Brot nehmen.

Das ist selbstverständlich unsere Absicht. Wir gehen nach dem ersten Sieg positiv an die Sache heran und wollen unseren sensationellen Fans auf der Weihermatt-Stehrampe etwas bieten.

Den Sieg. Und die Finalrunden-Qualifikation.

Ja, das ist das Ziel. Wir werden kämpfen bis zum Umfallen und wollen die Serie am Samstag beenden. Und nicht am nächsten Mittwoch spätabends nochmals in Küsnacht antreten.

Apropos: Beim Auswärtsspiel in Küsnacht am vergangenen Mittwoch herrschte in der grossen Halle kaum Stimmung, am Samstag wird die Weihermatt beben, wenn Urdorf ein Tor erzielt.

Das ist es, was es so speziell macht, für diesen Verein zu spielen – die treuen Zuschauer. Wir können uns stolz schätzen, dass wir so grossartige Fans haben. Das ist in der 3. Liga wohl einmalig.

Kann die Erwartungshaltung nicht auch hemmen? Können junge Spieler mit einer solchen Belastung umgehen?

Vor den eigenen Fans zu spielen, mit der Aussicht darauf, einen weiteren Schritt in Richtung 2. Liga zu machen, das motiviert ungemein. Was könnte es Besseres geben! Ich habe jedenfalls nie Probleme damit gehabt, mit den Erwartungen der Fans umzugehen. Früher in der 2. Liga haben wir beispielsweise gegen Arosa auch schon vor 500 Leuten gespielt.

Dank der Aufhebung aller Coronamassnahmen kann die Partie gegen GC zu einer grossen Party werden. Es werden viele Leute in die Weihermatthalle kommen.

Wir freuen uns sehr darauf. Und wollen und werden unseren Beitrag zu einem erfolgreichen Eishockey-Abend leisten.

Können Sie an dieser Stelle ein Geheimnis lüften?

(schmunzelt) Kommt darauf an.

Am vergangenen Mittwoch trugen Sie das «C» des Teamcaptains auf dem Trikot, in den Partien zuvor war es Valentin Kiser. Gab es da interne Diskussionen? Grund für eine kleine Polemik in den Medien?

Zur Person Sebastian Hauser Der 38-jährige Sebastian Hauser ist in Oberengstringen aufgewachsen und wohnt seit mittlerweile drei Jahren wieder dort. Von Beruf ist er Geschäftsführer der Firma Hauser und Schwerzmann Haustechnik AG. Sein Eishockey-ABC lernte Hauser im Nachwuchs des EHC Kloten. Als er in Birmensdorf die Durchdiener-Rekrutenschule absolvierte, schloss er sich 2003 dem damals frisch in die 2. Liga aufgestiegenen EHC Urdorf an. Hauser lebt seit über acht Jahren in einer, wie er sagt, «glücklichen Beziehung» mit Sheila Wiederkehr. (rubu.)

Ich kann Sie beruhigen, das ist alles ganz harmlos. Wir haben in der Mannschaft eine Art Captain-Team. Dorian De Crom, Marco Muttoni, Valentin Kiser und ich teilen uns das Amt auf. Einmal ist jener Captain, dann ein anderer. Dass ich gegen GC das «C» hatte, war die Entscheidung des Trainerstaffs.

Und am Samstag?

Das ist noch offen. Aber es spielt ja auch keine Rolle.

Sie spielen seit einer gefühlten Ewigkeit beim EHC Urdorf.

Jetzt, wo Sie es sagen. Es ist meine 20. Saison. Oder die 21.? Ich weiss das ehrlich gesagt gar nicht so genau.

Sie sind bereits 37 …

… 38. Ich werde dieses Jahr 39-jährig.

Hängen Sie im nächsten Herbst noch eine Saison an?

Das fragte mich unser Sportchef Urs Landis auch kürzlich.

Ich rate: Sie bleiben.

Ja, ich spiele weiter. Zumindest noch eine Saison. Egal, ob in der 3. oder in der 2. Liga.

Eigentlich wäre es das perfekte Ende der Karriere: Das Team als Captain in die 2. Liga führen und dann unter grossem Applaus zurücktreten. Ihr Dress mit der Nummer 7 würde unters Hallendach gezogen und Ihre Rückennummer in bester US-amerikanischer Manier zur «Retired Number», würde also nie mehr beim EHC Urdorf vergeben. Vielleicht würde man gar die Schweizer Nationalhymne singen.

Sie haben ja Fantasie. (lacht)

Eine letzte Frage: Wie oft sind Sie mit dem EHC Urdorf eigentlich schon in die 2. Liga aufgestiegen?

Drei- oder viermal, da bin ich nicht sicher. Meistens sind wir nach einem Jahr wieder abgestiegen. Aber sollten wir diesmal rauf, dann haben wir ein vielversprechendes Fundament im Team. Dann würden wir oben eine gute Falle machen.

3.-Liga-Eishockey

EHC Urdorf – Grasshoppers II, KEB Weihermatt, Urdorf, heute Samstag, 17.15 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen