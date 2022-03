Interview Diese zwölf Kandidierenden wollen in den Birmensdorfer Gemeinderat Am 27. März entscheidet die Stimmbevölkerung, wer für die nächsten vier Jahre in den Birmensdorfer Gemeinderat einziehen wird. Der «Limmattaler Zeitung» sagen die zwölf Kandidierenden, wo sie Herausforderungen sehen und wofür sie sich einsetzen wollen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Die Kandidierenden für den Birmensdorfer Gemeinderat. Lukas Elser

Die Birmensdorfer Gemeinderatswahl ragt aus allen anderen Exekutivwahlen, die am 27. März im Bezirk Dietikon stattfinden, heraus. Denn in der Reppischtal-Gemeinde haben die Wählerinnen und Wähler die grösste Auswahl an Kandidierenden. Gleich zwölf Kandidatinnen und Kandidaten buhlen um die Gunst der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Bis vor kurzem waren es sogar dreizehn – GLP-Kandidat Dominik Mahrer zog sich kurz vor dem Endspurt aus gesundheitlichen Gründen zurück (die «Limmattaler Zeitung» berichtete).

In der folgenden Übersicht sagen die Kandidierenden, was ihnen in Birmensdorf missfällt und was sie gedenken besser zu machen. Aufgeführt ist neben den elf Kandidatinnen und Kandidaten für einen der sechs herkömmlichen Gemeinderatssitze auch die einzige Kandidatin fürs Schulpräsidium, Bettina Köhler (parteilos, neu). Die Wahl für den Vorsitz in der Schulpflege findet separat statt. Der siebte Sitz im Gemeinderat geht von Amtes wegen ans Schulpräsidium.

Auch die Präsidiumswahl verspricht Spannung

Zu einer Kampfwahl kommt es auch ums Gemeindepräsidium. Obwohl der amtierende parteilose Primarschulpräsident Ernst Brand anlässlich der letzten ­Gemeindeversammlung im ­Dezember klar zu erkennen gab, dass er sich aus der Politik zurückziehen will, fordert er nun den bisherigen Gemeindepräsidenten Bruno Knecht (parteilos) heraus. Im Januar gab Brand seine Kandidatur bekannt. Für Spannung ist also auch bei dieser Wahl gesorgt.

Die Gemeinderatswahl in Birmensdorf zeichnet sich jedoch nicht nur durch eine Fülle an Kandidatinnen und Kandidaten aus. Auffallend ist auch die grosse Anzahl an Kandidierenden, die keiner Partei angehören. Sechs von zwölf Kandidierenden sind parteilos.

Kritik an Parteilosigkeit

In Birmensdorf scheint das nicht überall gut anzukommen. Im Gemeindeblatt jedenfalls beschäftigt das Thema die Leserinnen und Leser. Zum Beispiel goutiert es ein Leserbriefschreiber nicht, dass Präsidiumskandidat Brand überraschenderweise kurz vor seiner Kandidatur die SVP verlassen hatte: «Wieso steht man(n) plötzlich nicht mehr hinter seiner Partei? Ach so, als Parteiloser hat man mehr Chancen gewählt zu werden…»

An anderer Stelle wird festgestellt, dass immer mehr Kandidierende keine Partei vertreten würden, und dann heisst es:

«Wie sollen wir entscheiden, wenn wir nicht wissen, wo ein Kandidat politisch steht – nach der Haarfarbe?»

Wieso so viele Kandidatinnen und Kandidaten parteilos sind, ist unklar. Sicher ist, dass die Wahlen in Birmensdorf spannend werden.

Mattias Aggeler (SVP, neu) ist IT-Unternehmer. Zvg

Alter: 41

Familie: Familie: Partnerschaft; keine Kinder

Beruf: IT- Unternehmer

Ämter: vor 25 Jahren im Vorstand der JSVP Zürich.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Birmensdorf falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Mattias Aggeler: Als Gemeinderat möchte ich meine Erfahrung als Unternehmer und meine Kenntnisse als Informatikspezialist einbringen. Ich bin überzeugt von der Effizienz und dem Erfolg marktwirtschaftlicher Prinzipien. Eine Gemeinde kann nur davon profitieren, sich mehr wie ein Unternehmen zu organisieren und zu agieren.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Es bestehen gefährliche Tendenzen zu einer Verbürokratisierung und zu einer nicht tragbaren Schuldenwirtschaft. Dem ist zwingend Einhalt zu gebieten. Die Verwaltung kann und muss dank Modernisierung der IT-In­frastruktur auf Effizienz getrimmt werden; zusätzliche Stellen und nicht zwingende Ausgaben sind rigoros zu hinterfragen und auf ihre Tragbarkeit zu prüfen.

Wie es heisst, soll das Klima im Birmensdorfer Gemeinderat nicht das Beste sein. Was wollen Sie dafür tun, damit die Zusammenarbeit wieder konstruktiver wird?

Sämtliche Themen, welche von der Privatwirtschaft erbracht werden können, sollen per ­Definition nicht im Gemeinderat diskutiert werden. Damit reduziert sich automatisch das Konfliktpotenzial. Denn eine Rückkehr zu den Kernaufgaben bietet weniger unnötige Diskussionen, welche das Klima vergiften können.

Ursula Bachmann (Grüne, neu) ist Künstlerin. Zvg

Alter: 58

Familie: verheiratet; ein Kind

Beruf: freischaffende Künstlerin und Dozentin Hochschule Luzern Ämter: Gründungsmitglied Grüne Birmensdorf.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Birmensdorf falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Ursula Bachmann: Birmensdorf ist in den letzten Jahren überdurchschnittlich gewachsen und hat sich damit verändert. Ich habe den Eindruck, dass nicht alle Bevölkerungsgruppen angemessen am politischen Prozess beteiligt sind. Die politische Diskussion sollte breiter abgestützt sein. Ebenso finde ich es wichtig, das Wachstum zu bremsen.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Wichtig ist, die Gesamtrevision der Ortsplanung Birmensdorf auf einen guten Weg zu bringen, anstehende öffentliche Infrastrukturprojekte von Anfang an nachhaltig aufzugleisen, die Verkehrsberuhigung durch das Dorf weiterzuführen, Vernetzungskorridore für die Natur zu unterstützen und die Primarschule gut in die politische Gemeinde zu integrieren.

Wie es heisst, soll das Klima im Birmensdorfer Gemeinderat nicht das Beste sein. Was wollen Sie dafür tun, damit die Zusammenarbeit wieder konstruktiver wird?

Es braucht die konstruktive Beteiligung aller Mitglieder. Es hilft, wenn sich alle gemeinsam und zusammen mit der Bevölkerung über die mittel- und langfristigen Ziele explizit verständigen sowie kurzfristige Prioritäten aushandeln. Dann kann produktiv gearbeitet werden.

Andreas Bösch (parteilos, neu) war lange Zeit Kirchenpfleger. Zvg

Alter: 65

Familie: verheiratet; 4 Kinder

Beruf: Architekt

Ämter: ref. Kirchenpflege (1994-2006); Betriebskommission ­Gemeindezentrum Brüelmatt (2006–2022); Vizepräsident Harmonie Birmensdorf (1991– 1995).

Was läuft aus Ihrer Sicht in Birmensdorf falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Andreas Bösch: Die Anliegen von Bürgern werden nicht ernst genommen. Verbesserungsvorschläge werden wohl angehört, aber Massnahmen nicht umgesetzt. Mein Ziel: eine bürgernahe, kommunikative Verwaltung besonders im Bauamt; Bürger wieder als Kunde betrachten und behandeln; Anliegen und Fragen wieder gemeinsam besprechen und Lösungen erarbeiten.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Die neue Bau- und Zonenordnung so gestalten, dass die baustrukturelle Entwicklung im Sinne der BürgerInnen umgesetzt werden kann; vorhandene Bauzonen gut und effizient ausnutzen; für Feuerwehr, Werkhof und Entsorgung soll ein nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip ausgeglichenes und den Bedürfnissen entsprechendes Gebäude gebaut werden; Mobilfunkanlagen sind aus Wohn- und Schulgebieten zu entfernen.

Wie es heisst, soll das Klima im Birmensdorfer Gemeinderat nicht das Beste sein. Was wollen Sie dafür tun, damit die Zusammenarbeit wieder konstruktiver wird?

Für mich bedeutet eine gute Zusammenarbeit: Respekt und Wertschätzung, Fachwissen am richtigen Ort einsetzen, Themen ausdiskutieren und gemeinsame Beschlüsse erarbeiten. In meinem Berufsleben muss dies so funktionieren, sonst ist es nicht möglich Bauvorhaben in wirtschaftlicher Zeit zu realisieren.

Ernst Brand (parteilos, bisher) kandidiert auch fürs Gemeindepräsidium. Zvg

Alter: 58

Familie: verheiratet; 3 Kinder

Beruf: Betriebsökonom HWV

Ämter: 14 Jahre Schulpflege (12 Jahre Präsident); 21 Jahre Feuerwehr; 5 Jahre Präsident Turnverein Birmensdorf; 3 Jahre Zentralvorstand Zürcher Turnverband.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Birmensdorf falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Ernst Brand: Ich möchte die Frage anders stellen. Wo sind wir gut und was können wir besser machen? Was braucht es, damit die Bevölkerung die Gemeinde – und insbesondere auch die Gemeindeverwaltung – positiv wahrnehmen kann? Der Gemeinderat ist das oberste Organ eines Dienstleistungsbetriebes. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass diese Dienstleistungen optimal erbracht werden und dies auch so wahrgenommen wird.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Birmensdorf definiert sich nicht über den Steuerfuss, sondern über viele andere Qualitäten wie eine optimale Verkehrslage, nahe Erholungsräume, ein aktives Dorfleben mit vielen Vereinen oder hervorragenden Schulen. Ich sehe es als Herausforderung, der Bevölkerung aufzuzeigen, dass es sich lohnt, in diese Werte zu investieren, sich dafür einzusetzen und diese zu erhalten.

Wie es heisst, soll das Klima im Birmensdorfer Gemeinderat nicht das Beste sein. Was wollen Sie dafür tun, damit die Zusammenarbeit wieder konstruktiver wird?

Ich werde mich für eine offene, transparente und vorausschauende Kommunikationspolitik einsetzen, wie ich es all die Jahre als Präsident der Primarschule getan habe. Gleichzeitig lege ich Wert auf einen respektvollen und wertschätzenden Umgang und bin mir bewusst, dass der Gemeinderat von der Bevölkerung gewählt ist, um sich bestmöglich für das Wohl der Gemeinde einzusetzen.

Thomas Erismann (Mitte, neu) war bereits einmal im Gemeinderat. Aber nicht in Birmensdorf. Zvg

Alter: 52

Familie: geschieden; Partnerschaft; 3 Kinder

Beruf: Polizist, Polizeiausbilder.

Ämter: 7 ½ Jahre Gemeinderat Fahrwangen, zuletzt als Vizepräsident.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Birmensdorf falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Thomas Erismann: Muss etwas falsch laufen, damit man sich in den Gemeinderat wählen lassen möchte? Ich denke, jeder Gemeinderat versucht zum Wohle der Bevölkerung zu agieren. Wenn diese findet, dass die Zeit für einen Wechsel gekommen ist, dann sei dem so. Akzente setzen kann man schliesslich nur zusammen. Und deshalb wird entscheidend sein, wer gewählt wird. Was mir wichtig ist, habe ich im Wahlflyer abgedruckt.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Die Finanzen sind das Kernthema. Investitionen müssen wohl bedacht sein und trotz allem möglichst viele Aspekte abdecken. Das Bevölkerungswachstum steigt stark und eine massvolle Entwicklung ist mir ein wichtiges Anliegen. Die anstehende Revision der Ortsplanung wird ebenfalls kein leichtes Unterfangen, da hier diverse unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen. Packen wir es gemeinsam an! Wie es heisst, soll das Klima im Birmensdorfer Gemeinderat nicht das Beste sein.

Was wollen Sie dafür tun, damit die Zusammenarbeit wieder konstruktiver wird?

Das durch Sie angesprochene Klima kann ich als Aussenstehender nicht beurteilen. Wie der neu gebildete Gemeinderat nach den Wahlen zusammen funktioniert, wissen wir auch nicht. Beruflich habe ich des Öfteren damit zu tun, Streitereien zu schlichten – und könnte wohl entsprechend adäquat Einfluss nehmen. «Gegenseitiger Respekt» und «andere Meinungen zulassen» sind wohl Schlüsselwörter dazu.

Anja Fenner-Zimmermann (parteilos, bisher) war bereits ein halbes Jahr im Gemeinderat. Zvg

Alter: 30

Familie: verheiratet; keine Kinder

Beruf: Fachverantwortliche Lohn & Versicherungen; Sozialversicherungsfachfrau

Ämter: ½ Jahr Gemeinderat; Feuerwehr.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Birmensdorf falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Anja Fenner: Ich sehe noch Potenzial bei der Strukturierung und Planung von grossen Projekten, bei welchen sehr viele verschiedene Akteure involviert sind. Gerne möchte ich einen Akzent setzen, indem die operativen Aufgaben konsequent den Fachpersonen in der Verwaltung überlassen werden und den Mitarbeitenden somit mehr Vertrauen geschenkt wird.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Die vielen anstehenden Investitionen bei den Infrastrukturen, aber auch den nötigen Ausbau von Dienstleistungen, beispielsweise in der Jugendarbeit, der frühkindlichen Förderung und den Kindertagesstätten, unter einen Hut zu bringen und finanziell stemmen zu können. Und gleichzeitig die gut laufenden Angebote, zum Beispiel im Bereich der Altersarbeit, aufrecht zu halten.

Wie es heisst, soll das Klima im Birmensdorfer Gemeinderat nicht das Beste sein. Was wollen Sie dafür tun, damit die Zusammenarbeit wieder konstruktiver wird?

Ich denke, das Klima entspricht jenem in allen Exekutivbehörden. Es gibt natürlich Meinungsverschiedenheiten sowohl bei einzelnen Sachgeschäften als auch bei der gesamtheitlichen Ausrichtung und Aufstellung der Gemeinde. Eine konstruktive Zusammenarbeit benötigt immer die Mitarbeit und Kompromissbereitschaft aller Mitglieder.

Ringo Keller (SVP, bisher) ist bereits seit 14 Jahren im Gemeinderat. Zvg

Alter: 73

Familie: verheiratet; 1 Kind

Beruf: Rentner; Manager Documentation Departement and PCB Engineering

Ämter: 6 Jahre Fürsorge-und Vormundschaftsbehörde; 14 Jahre Gemeinderat; Solvita-Stiftungsrat.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Birmensdorf falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Ringo Keller: Grundsätzlich läuft nicht viel Grobes falsch. Es sind eher die kleineren Probleme, die einzelnen Personen oder kleinen Gruppen auf dem Magen liegen – Probleme, wie es sie überall gibt. Falls ich gewählt werde, versuche ich vor allem in meinem Ressort alles zu tun, um gute und tragfähige Lösungen zu finden. Im Gesamtgemeinderat würde ich die Kolleginnen und Kollegen mit meiner grossen Erfahrung unterstützen.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Die eingeführten Umstrukturierungen auf der Verwaltung müssen greifen und die neu eingeteilten politischen Ressorts müssen sich bewähren. Die Planung und Projektierung eines neuen Feuerwehrgebäudes und des Werkhofes sind voranzutreiben. Die übergeordnete Ortsplanung und die daraus folgende Bau- und Zonenordnung muss erarbeitet und von der Bevölkerung akzeptiert und angenommen werden.

Wie es heisst, soll das Klima im Birmensdorfer Gemeinderat nicht das Beste sein. Was wollen Sie dafür tun, damit die Zusammenarbeit wieder konstruktiver wird?

Der Gemeinderat wird durch die Wählerschaft zusammengestellt. Das wichtigste ist, dass alle Gemeinderäte das Wohl der Gemeinde in den Vordergrund stellen. Manchmal besteht der Gemeinderat aus Mitgliedern, die auch privat besser harmonieren, manchmal auch nicht. Die letzten beiden Jahre mit dem Wechsel im Gemeindeschreiberamt und Corona haben möglicherweise eine bessere Teambildung verhindert.

Bruno Knecht (parteilos, bisher) ist der amtierende Gemeindepräsident und kandidiert auch wieder für dieses Amt. Zvg

Alter: 66

Familie: verheiratet, 2 Kinder

Beruf: Bankkaufmann

Ämter: 4 Jahre Fürsorge-und Vormundschaftsbehörde; 9 Jahre Präsident Primarschulpflege; 9 Jahre Gemeinderat, 4 Jahre davon Präsident.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Birmensdorf falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Bruno Knecht: Birmensdorf ist auf gutem Wege, der Pro-Kopf-Steuerertrag steigt kontinuierlich (im 2021 +400 Franken). Dies nicht zuletzt dank hochwertigem Wohnungsangebot und Zuzug des gehobenen Mittelstandes. Jetzt müssen neue Schwerpunkte gesetzt werden, zum Beispiel Alterswohnungen, Verkehrs- und Umweltprojekte. Und trotz Effizienzsteigerung durch Digitalisierung besteht in der Gemeindeverwaltung im Einzelfall noch Handlungsbedarf.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Es gilt, das Gleichgewicht zwischen Steuerertrag und anstehenden Investitionen bei möglichst gleichbleibendem Steuerfuss zu finden. Die gemeindeeigene Infrastruktur muss erhalten beziehungsweise erneuert werden; Investitionen in Schulraum bei wachsender Bevölkerungszahl sind ebenfalls zu berücksichtigen. Ausgaben sind auf das Notwendige zu beschränken, ohne jedoch den Verlust der hohen Standortqualität zu gefährden.

Wie es heisst, soll das Klima im Birmensdorfer Gemeinderat nicht das Beste sein. Was wollen Sie dafür tun, damit die Zusammenarbeit wieder konstruktiver wird?

Wir sind ein gewähltes Gremium aus sieben individuellen, gleichberechtigten Persönlichkeiten, das den politischen Auftrag hat, die Geschicke unseres Dorfes zu lenken. Entscheide werden nach dem Mehrheitsprinzip gefällt. Wir arbeiten intensiv und diskutieren engagiert, auch kontrovers, weil uns Birmensdorf am Herzen liegt. Gemütliches Beisammensein kommt aber nicht zu kurz.

Bettina Köhler (parteilos, neu) kandidiert fürs Schulpräsidium. Zvg

Alter: 52

Familie: Partnerschaft, 5 Kinder

Beruf: Schreinerin und Bauingenieurin

Ämter: 4 Jahre Primarschulpflege; Elternforum und Vorstand Elternrat.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Birmensdorf falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Bettina Köhler: Birmensdorf ist eine wachsende Gemeinde, die in vielen Bereichen vor Herausforderungen steht. Als Gemeinderatsmitglied werde ich vor allem die Interessen der Primarschule Birmensdorf vertreten, damit diese weiterhin die Rahmenbedingungen hat, die es für ein gutes und wertschätzendes Schulklima braucht, und damit sie auch weiterhin zur Attraktivität der Gemeinde beiträgt.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Es ist erfreulich, dass Birmensdorf so attraktiv wahrgenommen wird, was unter anderem an dem guten Ruf der Primarschule Birmensdorf liegt, den es zu erhalten und weiter auszubauen gilt. Hier haben wir beispielsweise die Herausforderung, eine frühzeitige gute Schulraum- und Tagesstrukturplanung zu organisieren, um den Bedürfnissen der Eltern und Schüler gerecht zu werden.

Wie es heisst, soll das Klima im Birmensdorfer Gemeinderat nicht das Beste sein. Was wollen Sie dafür tun, damit die Zusammenarbeit wieder konstruktiver wird?

Im Sommer beginnt eine neue Legislaturperiode. Alle Bewerber erscheinen mir engagiert und hochmotiviert, sodass wir uns nach der Wahl gemeinsam den Herausforderungen in der Gemeinde Birmensdorf stellen können. Entsprechend freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern und Ressorts des neuen Gemeinderats.

Gabriela Stampa (parteilos, bisher) hat bereits eine Amtszeit hinter sich. Zvg

Alter: 63

Familie: verheiratet; 2 Kinder

Beruf: Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis

Ämter: 4 Jahre Gemeinderat; Spitex-Revisorin; Vorstand Kinderkrippe Sennhof.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Birmensdorf falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Gabriela Stampa: Leider haben wir es in früheren Legislaturperioden verpasst, die Infrastrukturplanung mit allen Gütern frühzeitig anzugehen. In Anbetracht der neuen Einheitsgemeinde wird die gemeinsame Planung einfacher. Jetzt gilt es aktiv die Gemeindeentwicklung über den Richtplan und die entsprechende Bau- und Zonenordnung nachhaltig zu gestalten. Dafür setze ich mich ein!

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

In Anbetracht der in Aussicht stehenden, zunehmenden Investitionen in die Infrastruktur sowie in Anbetracht der steigenden Herausforderungen in den Bereichen Umwelt und Gesellschaft – dem Wunsch der Bevölkerung nach einem tiefen Steuerfuss zu entsprechen.

Wie es heisst, soll das Klima im Birmensdorfer Gemeinderat nicht das Beste sein. Was wollen Sie dafür tun, damit die Zusammenarbeit wieder konstruktiver wird?

Der Gemeinderat hat in den letzten vier Jahren viel gearbeitet. Als Gremium haben wir rege diskutiert und dann gemeinsam entschieden. Ich freue mich auf eine weitere spannende Zusammenarbeit mit allen Bisherigen sowie neuen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, die ihren Fokus auf das Gemeindewohl richten.

Patrick Vogel (FDP, neu) war bereits einmal Gemeinderat. Aber nicht in Birmensdorf. Zvg

Alter: 36

Familie: Partnerschaft; keine Kinder

Beruf: Geschäftsleitungsmitglied

Ämter: 3 ½ Jahre Gemeinderat Bonstetten; 6 Jahre Vizepräsident Primarschulpflege Bonstetten; jetzt: Vizepräsident FDP Birmensdorf-Aesch.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Birmensdorf falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Patrick Vogel: Der Gemeinderat muss mit der Bevölkerung eine «Vision Birmensdorf 2030» erarbeiten. Nur wenn die mittelfristigen Ziele bekannt sind, kann der Rat seine Entscheidungen (zum Beispiel in den Bereichen Finanzen, Bau, Verkehr, Alter) danach ausrichten. Wir müssen unserer Politik Form und Struktur geben, damit diese nach aussen nicht willkürlich erscheint, sondern nachvollziehbar, verbindlich und fassbar.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Bei der Erneuerung der Gemeindeliegenschaften (inklusiv Gemeindehaus, Feuerwehr, Entsorgung, Werkhof, Schulen). Beim geplanten Busbahnhof sowie dem Schleich- und Durchgangsverkehr inklusive Parkieren und Tempo-30-Zone. Bei der technischen und kulturellen Modernisierung der Gemeindeverwaltung. Bei fehlendem Wohnraum für Alleinstehende und Ältere. Bei der Sicherung eines gleichbleibenden Steuerfusses.

Wie es heisst, soll das Klima im Birmensdorfer Gemeinderat nicht das Beste sein. Was wollen Sie dafür tun, damit die Zusammenarbeit wieder konstruktiver wird?

Die Wahlen ermöglichen frischen Wind und neue, jüngere Persönlichkeiten im Rat. Das erachte ich als Chance, weshalb ich unter anderem kandidiere. Persönlich bin ich eine positive, freundliche und aufgestellte Person. Ich lebe Werte und habe Einstellungen, die auf einen partnerschaftlichen und teamorientierten Umgang zielen. Das erachte ich als Voraussetzung für ein funktionierendes Team.

Samuel Wenk (SP, neu) ist der jüngste Kandidat. Zvg

Alter: 23

Familie: ledig; keine Kinder

Beruf: Student Rechtswissenschaft, Velokurier

Ämter: Co-Präsidium SP Limmattal.

Was läuft aus Ihrer Sicht in Birmensdorf falsch? Welche Akzente möchten Sie als Gemeinderatsmitglied setzen?

Samuel Wenk: Leider läuft noch einiges falsch, das motiviert mich unter anderem auch zu kandidieren. Ich setze mich ein für sozial- und umweltpolitische Anliegen. Angebote wie Kitas müssen gefördert werden. Tempo-30- und Begegnungszonen schaffen mehr Lebensqualität und Sicherheit für Kindergarten- und Schulkinder und dienen der Umwelt.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen in den nächsten vier Jahren?

Die Umsetzung der Einheitsgemeinde oder der mitteleffiziente Infrastrukturausbau für das rasante Bevölkerungswachstum brauchen gute, sozialverträgliche und weitsichtige Lösungen. Auch eine konsequente Umweltpolitik auf kommunaler Ebene bleibt eine Herausforderung, für die ich mich einsetzen werde, zum Beispiel mit einer Verkehrsberuhigung im Dorfzentrum.

Wie es heisst, soll das Klima im Birmensdorfer Gemeinderat nicht das Beste sein. Was wollen Sie dafür tun, damit die Zusammenarbeit wieder konstruktiver wird?

Wie die vergangene Legislaturperiode nahelegt, muss die Fähigkeit zusammenzuarbeiten mehr Gewicht bekommen. Als sozialer und am Gegenüber interessierter Mensch bringe ich die Fähigkeit mit, konstruktiv zusammenzuarbeiten und parteiübergreifenden Konsens zu finden. Dabei leitet mich stets der Grundsatz, die optimale Lösung für Birmensdorf zu finden.

