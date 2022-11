Interview «Die Regierung soll grünliberal werden», findet der Zürcher GLP-Regierungsratskandidat Benno Scherrer Benno Scherrer tritt bei den Kantonalzürcher Wahlen am 12. Februar für die GLP als Regierungsratskandidat an. Im Interview sagt er, was er in der Kantonsregierung vorhat. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

GLP-Regierungsratskandidat Benno Scherrer beim Interview im Café Franzos am Zürcher Limmatquai. Sandra Ardizzone

Was wollen Sie als Erstes anpacken, wenn Sie Regierungsrat werden?

Benno Scherrer: Das kommt auf die Direktion an. Drei Themen sind mir besonders wichtig: Bildung, Wirtschaft und Energie. Bei der Bildung wären das beispielsweise der Lehrermangel – und das Stipendienwesen will ich auf den Stand bringen, den der Kanton Zürich verdient hat.

Auf Ihrer Website schreiben Sie, es herrsche «Bildungschaos» im Kanton Zürich – ein Angriff auf Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte). Was läuft da falsch?

Es fehlen Lehrpersonen – und wir müssen darüber reden, ob die Taskforce Lehrermangel der Bildungsdirektion in den letzten drei Jahren überhaupt getagt hat anstatt darüber zu reden, wie wir genug Lehrpersonen in die Schulzimmer bringen. Oder wie neu eingestiegene Lehrpersonen ohne Diplom länger als ein Jahr arbeiten dürfen. Dafür braucht es eine Gesetzesvorlage der Regierung, und zwar blitzartig. Was die Stipendien betrifft: Es kann doch nicht sein, dass es auf der entsprechenden Website heisst: Aktuell bearbeiten wir Stipendiengesuche, die im letzten Dezember eingegangen sind. Das sind elf Monate Rückstand! Da erwarte ich mehr Nachdruck von der Regierung, damit die Studierenden nicht unendlich lange warten müssen.

Bildung ist für Sie als Lehrer und Schulpräsident ein Kernthema. Welche Kernthemen würden Sie sonst noch gerne angehen?

Progressive Energie- und Klimapolitik sowie liberale Wirtschaftspolitik. Ich brenne auch für den öffentlichen Verkehr, für Innovation und Wirtschaft, für die Umsetzung des geplanten Innovationsparks auf dem Flugplatz Dübendorf.

Zu Ihrem Wahlprogramm gehören auch Steuersenkungen. Wen wollen Sie entlasten ­– und warum?

Es ist bedenklich, dass der Kanton Zürich zu den Kantonen mit den höchsten Unternehmensgewinnsteuern gehört. Egal, wie attraktiv unser Standort sonst ist: Wir müssen mittel- und langfristig in der Schweiz wieder zu den steuerlich attraktiveren Kantonen gehören. Es ist entscheidend, dass wir Anreize setzen, damit erfolgreiche Firmen hierbleiben.

Ein gutes Bildungssystem kostet. Wie weit kann es sich der Kanton Zürich leisten, Steuern zu senken?

Tiefere Steuern führen dazu, dass Firmen und Personen nicht abwandern respektive in den Kanton Zürich kommen. Somit hat man im Endeffekt keine Mindereinnahmen.

Wie stark soll die Unternehmensgewinnsteuer denn sinken?

Das müssen wir aus einer gesamtschweizerischen Perspektive denken und die Unternehmenssteuer so weit reduzieren, dass Zürich im interkantonalen Vergleich wieder zu den Top Ten gehört.

Die Rede war von einem zusätzlichen Prozentpunkt...

...ja, dahinter stehe ich auch. Das war ein Teil des Deals bezüglich Unternehmenssteuerreform. Dieser zweite Schritt muss noch gemacht werden. Und danach muss man das wieder sorgfältig anschauen, mit den Kolleginnen und Kollegen in der Regierung.

Traditionell ist die Zürcher Kantonsregierung bürgerlich dominiert. Im Parlament hatte in den letzten vier Jahren in Umweltfragen aber die Ökoallianz das Sagen. In welche Richtung soll sich die Regierung entwickeln?

Benno Scherrer: «Wenn der Kanton Zürich nicht absolute Spitze ist, läuft nicht alles gut.» Sandra Ardizzone

Die Regierung soll grünliberal werden, im Sinne von: ökologische Ausrichtung, wenn es um Klima- und Energiefragen geht; und liberale Ausrichtung, wenn es um Finanz-, Steuer- und Wirtschaftsfragen geht. Genau für diese Mischung stehen die Grünliberalen.

Sie kritisieren, dass die Innovationskraft des Kantons nachlasse. Was macht die Regierung da falsch?

Viele Verwaltungsprozesse sind nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Daher müssen wir stärker auf Digitalisierung setzen, beispielsweise bei Firmengründungen.

Die Volkswirtschaftsdirektion würde Sie demnach auch reizen?

Mir geht es nicht um Direktionen, sondern um Themen. Heute sind wir beispielsweise beim öffentlichen Verkehr gut aufgestellt. Aber wir müssen weiterhin pushen, damit es vorwärts geht mit dem Brüttenertunnel, dem vierten Gleis beim Bahnhof Stadelhofen und dem Ausbau des Zürcher Verkehrsverbunds.

Macht es Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) denn schlecht, auch punkto Innovationsförderung?

Es geht mir nicht um Personen, aber wenn der Kanton Zürich nicht absolute Spitze ist, läuft nicht alles gut.

Was hat Sie eigentlich politisiert?

Ursprünglich wurde ich in den 1980er-Jahren durch das Waldsterben politisiert. Aber es dauerte 20 Jahre, bis mit den Grünliberalen die für mich richtige Partei kam.

Und warum wollen Sie gerade jetzt Regierungsrat werden?

Wir sind mittlerweile die viertstärkste Kraft im Kanton. 2021/22 durfte ich als erster Grünliberaler Kantonsratspräsident amtieren, und heute ist klar: Es ist Zeit für einen grünliberalen Regierungsrat.

