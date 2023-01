Interview Der Gewerbler Daniel Sommer will für die EVP in den Regierungsrat: «Wir sind das Zünglein an der Waage» Nach acht Jahren im Kantonsrat will Daniel Sommer am 12. Februar in den Regierungsrat gewählt werden. Energie, Verkehr und Bildung sind seine Kernthemen. Im Interview sagt er, was er anders machen würde als die Bisherigen. David Egger Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Einfach machen»: So lautet einer der Slogans von EVP-Kandidat Daniel Sommer. Dass er anpacken kann, zeigt sein Beruf: Der Bauernsohn ist gelernter Schreiner, hat eine Zweitausbildung als Sozialpädagoge und führt in Rifferswil seine eigene Holzwerkstatt. Severin Bigler

Was würden Sie im Regierungsrat zuerst anpacken?

Daniel Sommer: Mein Thema ist die Energie. Ich würde ähnliche Wege gehen wie Baudirektor Martin Neukom (Grüne), würde sie aber anders beschreiten.

Das heisst?

So wie Neukom seinen Windenergieplan lanciert hat, war es kein Wunder, dass es Gegenwind gab. Ich hätte anders kommuniziert. Und beim Umweltschutz und der Landwirtschaft politisiert er an den Bauern vorbei. Ich würde die Betroffenen zu Beteiligten machen. Vom Typ her bin ich ein Brückenbauer. Das würde ich auch in den Regierungsrat bringen.

Wieso brauchts das im Regierungsrat?

Man müsste häufiger direktionsübergreifend arbeiten. Heute chüechlet jede Direktion selber etwas. Zum Beispiel bei IT-Beschaffungen.

Wenn Sie auswählen könnten, nähmen Sie die Baudirektion?

Noch lieber wäre mir als Gewerbler die Volkswirtschaftsdirektion. Da ist alles drin, was mit Arbeit und Wirtschaft zu tun hat. Auch der Verkehr. Die E-Mobilität ist mir sehr wichtig, ebenso der ÖV. Hier geht die Post ab.

Wie stehen Sie zu Tempo 30?

In den Quartieren ist das gut. Aber eine Gesamtbetrachtung ist nötig. Der ÖV muss leistungsfähig bleiben. Bei flächendeckendem Tempo 30 ist das schwierig. Auch dürfen wir Blaulichtorganisationen nicht behindern.

Sie denken also gleich wie Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP).

Nein. Ich würde das Velo viel mehr pushen. Sie macht das ein bisschen, aber nur dank viel Druck aus dem Parlament. Und beim Lohndumping macht sie zu wenig, was Arbeitskontrollen anbelangt.

Von rechts gesehen, sind Sie also ziemlich links.

Es geht, als Gewerbler habe ich einen Bonus und die EVP ist gegen höhere Belastungen für Firmen wie zum Beispiel die Dividendenbesteuerung. Aber ja, in manchen Fragen gelte ich als zu sozial und zu ökologisch.

Daniel Sommer ist Gewerbler und führt seit 25 Jahren sein eigenes Unternehmen. Severin Bigler

Wollen Sie die Stimme des Säuliamts sein?

Uns kommt es teils so vor, als ob der Kanton Zürich für die Regierung nach Birmensdorf aufhört. Die Bevölkerung musste auf die Hinterbeine stehen, damit es für das Spital Affoltern doch noch eine Lösung gab. Ich will eine Stimme für die Region sein, aber habe auch die Gesamtsicht des Kantons.

Finden Sie, dass man andere Regionen zu stark fördert, zum Beispiel das Limmattal?

Nein. Aber wenn Regionen wie das Säuliamt vernachlässigt werden, sorgt das für noch mehr Druck in den Wachstumsregionen wie dem Limmattal. Wir müssen mehr dafür tun, dass die Menschen nicht so viel pendeln müssen.

Wieso gehört die kleine EVP in den Regierungsrat?

In Abstimmungen folgen viele Wählende unseren Parolen, wir haben da eine sehr gute Quote und vertreten eine breite Mitte. Im Parlament sorgt die EVP für die Mehrheit, wir sind oft das Zünglein an der Waage.

Wie wichtig finden Sie das E?

Unser Land und unsere Kultur sind christlich-abendländisch geprägt. Ich stehe dazu. Aber von mir werden Sie keine Bibelstelle zitiert hören in politischen Debatten.

Schon so manche Diskussionen erlebt: Daniel Sommer ist seit 2015 für die EVP im Kantonsrat. Severin Bigler

Auf Ihrer Website schreiben Sie, es brauche motivierte Lehrkräfte. Fehlen diese?

Die Lehrkräfte haben heute sehr hohe Anforderungen. Dem werden die Anstellungsbedingungen nicht gerecht. Darum machen sie Überstunden, brennen aus oder reduzieren ihr Pensum.

Aber Stress gibt es in fast jedem Beruf. Und das oft für weniger Lohn. Das weiss doch der Gewerbler.

Die Schulen legen die Grundlagen, auch für das Gewerbe. Das Bildungsniveau darf nicht schlechter werden, sonst haben wir nachher wirtschaftliche Probleme. Man sieht es ja mit dem Fachkräftemangel. Sparen in der Bildung kommt für mich nicht in Frage, auch nicht in der Berufsbildung.

Wie sehen Sie den Steuerfuss?

Ich bin zufrieden. Der Steuerfuss wird überbewertet, Firmen kommen nicht nur deswegen. Aber klar: Er darf nicht steigen, gerade wegen der KMU.

Das Parlament ist linker geworden. Muss die Regierung auch linker werden?

Ökologische Anliegen und solche im Energiebereich sollten im Regierungsrat schneller Mehrheiten finden. Aber ich will nicht, dass es so extrem wird wie in der Stadt Zürich und der Realitätsbezug verloren geht. Wir sind ein heterogener Kanton. Es gibt auch die konservative Bevölkerung, die Sicherheit und Stabilität will.

Regierungsratskandidat Daniel Sommer (EVP) beim Interview mit der «Limmattaler Zeitung» im Büro seiner «Holzwerkstatt» in Rifferswil. Severin Bigler

Sie wollen mehr erneuerbare Energie. Ihr Rezept?

Einfach machen! Vieles ist zu kompliziert. Zum Beispiel bei den Photovoltaikanlagen (PVA) wegen dem Heimatschutz. Was bringt es uns, wenn wir alle Häuser so lassen, wie sie sind, wenn dafür nachher alle an die Füsse frieren? Zudem müssen wir innovativer werden. Die Bürgerlichen sagen immer, sie wollen kein Technologieverbot. Aber innovative Ideen wie die Windkraft oder meinen Vorschlag für eine PVA auf dem Zürichsee finden sie hirnrissig. Unsere Stromkonzerne müssen zudem mehr auf einheimische Energie setzen und hiesigen Solarstromproduzenten mehr bezahlen. Das bringt Unabhängigkeit und Stabilität.

Wieso kandidieren Sie gerade jetzt?

Die Zeit ist reif. Ich bin acht Jahre im Parlament, weiss, wie der Laden läuft, und vertrete aktuelle Themen wie Energie- und Bildungsfragen, weil ich den nötigen Hintergrund habe.