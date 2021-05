Internationaler Museumstag Diese Limmattaler Museen laden diesen Sonntag zum Besuch Zum Internationalen Museumstag können Besuchende auch drei Museen im Limmattal erkunden. Carmen Frei 14.05.2021, 16.17 Uhr

Das Ortsmuseum Dietikon hat am Sonntag für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Severin Bigler

Am Sonntag ist der Internationale Museumstag. Auch drei Limmattaler Museen haben dann geöffnet. Das Ortsmuseum Dietikon bietet neu eine Auswahl an Filmen zu verschiedenen Themen an. «Letztes Jahr sind neue Bunkerfilme entstanden über die Befestigungsanlage von Dietikon», sagt Regula Stauber vom Ortsmuseum. Auch einen Film zum Leben von Ehrenbürger Karl Klenk könne man ansehen.